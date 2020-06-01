В Эстонии по-прежнему не хватает учителей

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В Эстонии более 500 общеобразовательных школ, но в них сегодня работают лишь чуть более 50 квалифицированных учителей

информатики.

В июне дипломы Таллиннского Университета (ТЛУ) получат 10 первых - после 5-летнего перерыва - преподавателей информатики, но этого недостаточно, чтобы обеспечить потребности школ Эстонии – по-прежнему не хватает более 250 человек. По словам руководителя школы Рокка-аль-Маре Хейти Пакк, школы нуждаются в квалифицированных и хорошо ориентирующихся в современном инфообществе учителях информатики, чтобы шагать вместе с новой «цифровой молодежью» в их мире, но в то же время и обучать этих молодых людей новым необходимым навыкам, которые потом помогут им лучше справляться в жизни и с рабочими задачами.

«Да, информатика в сегодняшних школах – это предмет по выбору, - говорит Пакк, - но он должен быть в числе основных предметов. Возможно, будет время, когда этот предмет станет связующим для всего процесса обучения - учитывая, что наша жизнь все больше строится вокруг компьютеров и цифровых решений. Местами чувствуется, что в поддержке по части цифровых навыков больше нуждаются учителя-предметники и классные руководители, нежели учащиеся. Учитель информатики, который сможет одинаково хорошо делиться знаниями и практическими навыками в программировании, веб-дизайне и администрировании баз данных, а также способен рассказать о цифровой безопасности и предложить интеграцию цифровых навыков с другими предметами, будет являться для школы огромной ценностью».

По оценке директора Института цифровых технологий ТЛУ профессора Пеэтера Нормака, учебная программа по информатике в общеобразовательных школах прошла основательное обновление, и одна из очевидных причин серьезной нехватки учителей информатики заключается в сверхбыстром развитии этой сферы и во все возрастающей роли ИТ-решений в обществе.

«С одной стороны, учителя по компьютерам – как это ранее называлось – должны были быстро следовать за развитием новых решений и технологий. С другой – школы борются с ИТ-сектором Эстонии и его уровнем зарплат, что, даже при самом лучшем раскладе, означает для школ проигрыш. Теперь же мы находимся в ситуации, когда молодое поколение создателей и разработчиков новых Skype, Cleveron ja Veriff нуждается в руководителях и опытных наладчиках, но их просто нет», - комментирует директор института миссию обучения информатике.

"В этом году в июне мы ожидаем поступающих на специальность учителя информатики по программе магистратуры – супер-результатом стало бы, конечно, ежегодное зачисление 20 успешных студентов. В таком случае, вместе с Тартуским Университетом в течение следующих пяти лет мы смогли бы для общеобразовательных школ Эстонии подготовить 130-150 квалифицированных учителей», - выражает надежду старший научный сотрудник Института цифровых технологий ТЛУ Март Лаанпере. «Все же, поскольку только одними уроками информатики в будущем будет скорее затруднительно обеспечить учителям полную нагрузку, мы предлагаем во время учебы дополнительно выбрать математику, обществоведение или же образовательные технологии в качестве дополнительной специальности».

По оценке Лаанпере, нет сомнений в том, что школы очень заинтересованы в учителях, обладающими несколькими компетенциями. Прием в Таллинский Университет на магистерскую программу учителя информатики начнется 20 июня и продлится до 1 июля. Институт цифровых технологий ТЛУ был создан в 2015 году, когда были объединены институт информатики, институт инфонаук и отделение математики института математики и естествознания. Для обучения в Институте есть технологическая лаборатория, лаборатория интерактивного дизайна, лаборатория цифровых игр и лаборатория программного обеспечения, а также осуществляется тесное научное сотрудничество с Центром ведущих

инноваций в образовании ТЛУ.