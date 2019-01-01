Innove принимает заявления на прохождение госэкзаменов осенью

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С понедельника Целевое учреждение Innove, занимающееся координацией сдачи экзаменов в учебных заведениях, принимает заявления на участие в дополнительных государственных экзаменах осенью этого года.

На дополнительные экзамены могут регистрироваться выпускники школ как 2019/2020 учебного года, так и предшествующих лет, а также лица, окончившие гимназии или профессиональные учебные заведения.

Регистрация в экзаменационной инфосистеме продолжится до 17 июля.

Дополнительные государственные экзамены в этом году состоятся 26 сентября по английскому языку как второму языку письменно на категорию B1/B2, по английскому языку как второму языку устно на категорию B1/B2 - с 26 сентября по 2 октября, по эстонскому языку письменно - 10 октября, на уровень В2 как второму языку письменно - 11 октября, на уровень В2 как второму языку устно - с 11 по 13 октября и по математике - 17 октября.

Источник: rus.err.ee