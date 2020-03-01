Выросли и напряжение и усталость. Дистанционное обучение в Эстонии выявило сильные различия в цифровой грамотности

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По сообщению Министерства образования и науки, дистанционное обучение выявило сильные различия в цифровой грамотности учителей и учащихся, рассказывает BNS.

Фото: pixabay.com

По словам вице-канцлера министерства Роберта Липпина, школы уже более трех недель находятся на дистанционном обучении.

«В конце марта мы выясняли, как идут дела у общеобразовательных школ, а теперь сделали то же в профессиональных училищах», - сказал он.

По его словам, большинство школ предоставило обратную связь и выяснилось, что в целом училища получили хорошую оценку. Нагрузка на учеников и учителей возросла, а вместе с ней выросли и напряжение и усталость, также увеличился объем консультаций по телефону.

«В то же время, на примере Тартуской художественной школы выяснилось, что некоторым ученикам лучше подходит дистанционное обучение, и в дальнейшем школа будет это учитывать», - сказал Липпин.

По его словам, выяснилось также, что учителя и ученики обладают очень разными уровнями цифровой грамотности.

«Это значит также, что многим требуется больше поддержки в электронном обучении», - сказал Липпин и добавил, что, например, Таллиннская школа сервиса уже внесла изменения в свою учебную работу и планирует для повышения цифровой грамотности учащихся и в будущем активнее использовать электронное обучение.

По словам Липпина, тяжелее всего была первая неделя, на данный момент школы уже адаптировались и успешно справляются с дистанционным обучением. «В том, что касается училищ, отдельный вопрос связан с практикой, которую сложно проводить в форме э-обучения. В то же время, училища заверили, что все их учащиеся располагают информацией о реорганизации практики и профессионального обучения, всем при необходимости оказана поддержка в виде компьютеров и SIM-карт», - сказал Липпин.

За три недели цифровое обучение совершило значительный прыжок, а учителя действовали крайне изобретательно. «Наш цифровой тигр проснулся», - заявил Липпин.



