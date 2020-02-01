Экзаменационный период переносится, новые даты экзаменов зависят от продолжительности чрезвычайного положения

Дата публикации: Вчера, 16:50 Просмотрено: 118

Во время чрезвычайной ситуации не будут проводиться экзамены на знание языка, тесты и уровневые работы. Новые даты государственных экзаменов зависят от продолжительности чрезвычайного положения.

Министр образования и науки *Майлис Репс* отметила, что при назначении новых экзаменационных дат будет учитываться, чтобы у учеников и учителей было достаточно времени на подготовку. "Экзамены начнутся не ранее, чем через две недели после того, как восстановится обычный порядок обучения, - сказала Репс. Министр добавила, что период дистанционного обучения продлится еще как минимум две недели, и с большой вероятностью до конца апреля.

Основная причина переноса экзаменов заключается в продиктованной чрезвычайным положением необходимостью избегать общественных мероприятий и ограничить количество близких контактов.

В случае, если чрезвычайное положение будет продлено, и оно продлится до начала летних каникул, то министерство считает целесообразным разрешить заканчивать школу на основании текущих оценок.

Условия приема в гимназию, профессиональные училища и вузы учебные заведения определяют самостоятельно. Уже сейчас университеты и многие гимназии подтвердили, что они занимаются поиском возможных решений и готовы проявить гибкость.





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