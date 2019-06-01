Нарвская православная гимназия: год под сенью божьей благодати, с верой в себя и чудеса

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В Святки — время от последнего дня Рождества до праздника Крещения Господнего — в Нарвской Православной гимназии, получившей этот статус в сентябре нынешнего учебного года, были подведены итоги ушедшего года. По совпадению, именно год прошел и со дня назначения на должность директора школы Татьяны Бабанской.

Официальные школьные мероприятия и педсовет, приуроченные к подведению итогов года, у школы еще впереди. А отчет администрации перед педагогами, ученическим самоуправлением, родителями и партнерами учебного заведения был преподнесен собравшимся в форме красивого рождественского вечера с угощениями, зажженными свечами и песнями. Праздничный колорит всему действу придал концерт любимой многими горожанами нарвской вокалистки Елены Коломийцевой.

К главным достижениям школьного коллектива за последний год можно отнести изменение к лучшему школьной среды и пришкольной территории. В самой школе появился домовой храм, где раз в месяц проводятся литургии. Работает школьная радиосеть, проведен интернет, во многих кабинетах обновлена мебель. Веселыми яркими красками светится школьный фасад, привлекающий внимание прохожих.

Выполняя обещание работать над качеством образования в школе, ее руководство практически наполовину заменило педагогические кадры. По сути, это уже новый коллектив, много работающий над повышением своего профессионального уровня, знаний эстонского языка.

Многие мероприятия, проведенные в школе и вне ее, с удовольствием вспоминают и учителя. Фотографии, показанные с экрана, запечатлели, как они вместе с воспитанниками участвуют в спортивном дне на Ореховой горке, в других веселых состязаниях, танцуют зумбу, занимаются на тренажерах в пляжном здании на Липовке. А еще участвуют в проектах, которые выигрывают и благодаря которым в школьных коридорах появились атрактивные дорожки.

Всей школьной семьей сумели превратить в парковую зону пришлольную территорию. Теперь на ней растет более сотни туй, елок и берез.

Наша газета уже писала о благотворительной ярмарке, в ходе которой были собраны пусть скромные, но такие необходимые средства для участия школьных талантов в международных стартах по инклюзивному спорту и танцам. Помимо спортивных и танцевальных умений учащиеся Православной гимназии продемонстрировали еще множество других (изобразительное творчество, хоровое пение), а также занимали высокие места на региональных и республиканских олимпиадах, результативно участвовали в городских мероприятиях для школьников.

Ученики школы подружились с депутатом Европарламента Яной Тоом, и по ее приглашению команда ученического представительства совершила поездку в Брюссель. На вечере было зачитано и ее поздравление. В течение года у ребят было много и других поездок, включая посещение Пушкинских Гор в дни празднования 220-летия со дня рождения поэта. Уже своими ученики гимназии стали в Пюхтицком монастыре, куда совершали паломничество всем школьным коллективом и куда возвращались осенью, чтобы чистить дорожки от опавшей листвы.

У школы есть добровольные помощники, которые в свободное от основной работы время приходят, чтобы провести мелкий ремонт, почистить аквариум. Благодаря материальной помощи одного спонсора, не пожелавшего назвать себя публично, каждый класс получил к Новому году нужное в работе оборудование. А лучшему гимназисту — десятикласснику Филиппу Гаврилову, чье совпадение с фамилией отца Виталия — лишь случайность, впервые в истории школы была назначена учебная стипендия, покрывающая 50 процентов ежемесячной оплаты на ближайшие полгода.

Интересный и яркий рассказ о событиях школьной жизни, подкрепленный слайдами на экране, подводил к выводу о том, что у Нарвской Православной гимназии, которую еще год назад то и дело сотрясали конфликты, вызванные смертью ее прежнего директор Андрея Иванена и сменой руководства школы, хорошие перспективы.

Среди многочисленных поздравлений школе по случаю завершения очередного года работы прозвучало выступление генконсула РФ в Нарве Юрия Грибкова. Он подарил для школьной библиотеки прекрасно оформленные издания, обещал продолжать сотрудничество в плане содействия в визовых вопросах и передал поздравления от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Также к достижениям школы в ушедшем году можно отнести появление на ее базе площадки российского географического диктанта и регистрацию на организацию в наступившем году новой для Нарвы площадки для написания Тотального диктанта.

В завершение вечера педагоги школы поздравили своего директора с наступающим днем рождения и уверили, что им комфортно и интересно работать под началом такого креативного руководителя. В свою очередь Татьяна Бабанская поблагодарила за труд всех учителей и призналась, что несмотря на сложности, которые встретили ее на новом месте работы, она ни разу не пожалела о своем решении уйти из университета, где и проблем было меньше, и денег больше. Зато здесь, хоть и труднее, но интереснее, а главное — чаще случаются чудеса. Как этому и положено происходить в Рождество.

Текст и фото: Наталья СОБОЛЕВА