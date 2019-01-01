Шпаргалка для власти: как развивать туризм в Висагинасе?

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Игналинская АЭС стала необычайно интересна туристам как локация съемок фильма "Чернобыль"

Долгие годы Висагинас и туризм казались понятиями несовместимыми. Все фиаско в этой области объяснялись сначала работающей Игналинской АЭС, а потом «ядерной свалкой» – наличием хранилищ отработанного ядерного топлива.

Но атомная станция – главная достопримечательность Висагинаса, и нашумевший фильм «Чернобыль», эпизоды которого снимались на ИАЭС, послужил толчком для развития стратегии туризма в этом направлении.

Съемки фильма «Чернобыль»

Фильм-катастрофа, выпущенный известным американским телеканалом HBO, снимался в Литве, и эпизоды самой страшной техногенной аварии 20 века были воспроизведены на Игналинской атомной, которая по типу ректоров (РБМК) и по своему устройству подошла на «роль» Чернобыльской АЭС.

Конечно, учитывалось и то, что ИАЭС находится в стадии снятия с эксплуатации, но еще сохранила большую часть своих конструкций, что позволило проводить съемки не только на кровле и во внутренних помещениях атомной станции, но даже в реакторном зале.

Руководитель отдела коммуникации ИАЭС Наталия Сурвила рассказывает, что в августе 2018 года съемки на атомной станции проводились после дневной смены в течение почти двух недель.

Немало висагинцев, в том числе бывшие ликвидаторы чернобыльской катастрофы, а также некоторые работники ИАЭС прошли кастинг кинокомпании и снимались в массовке.

Фильм, вышедший на мировые экраны в мае 2019 года, имеет большой успех, его рейтинги превосходят даже такие сериалы HBO, как «Игра престолов» и «Во все тяжкие», поэтому неудивительно, что киноманы устремились в места съемок.

В этом году значительно возрос поток желающих посетить Игналинскую АЭС. «Одна треть туристов – иностранцы, особенно большой интерес к нашей атомной станции проявляют латыши, поляки, британцы и австралийцы», - говорит Н. Сурвила.

Всего с экскурсиями на ИАЭС побывало более 100 тысяч человек, но большинство из них даже не заезжали в Висагинас, прямиком направляясь на ИАЭС, находящуюся в 7 километрах от города.

Возросший интерес к ИАЭС никак не повлиял на развитие туристических услуг в Висагинасе. Но нашлось 15 молодых людей, которые, видя бездействие ответственных структур, создали неформальное объединение – общественный туристический кластер и подарили свои идеи городу.

«Не стали диванными критиками»

«Мы поняли, что город, игнорируя интерес туристов к Игналинской АЭС, особенно их наплыв после съемок фильма «Чернобыль», теряет очень многое, - рассказывает Ирина Морозова, консультант проектов. - Можно было заранее предположить, что такая компания, как HBO, создающая качественные продукты, выпустит фильм, места съемок которого будут интересны многим.

Но, к сожалению, ничего не было не сделало, чтобы использовать эту ситуацию для посещения туристами Висагинаса – ни сразу после съемок фильма, ни сейчас. И мы – компания друзей, знакомых, имеющие опыт деятельности в различных сферах (а это – молодежные лидеры, бизнесмены, художники, преподаватели. – Прим. авт.) решили создать неформальный туристический кластер, объединяющий людей, заинтересованных в развитии туризма в Висагинасе.

«Диванных» критиков много, но мало тех, кто проявляет инициативу. Мы решили попробовать сформулировать идеи по развитию туризма в Висагинасе, и показать, что активные люди могут принести пользу своему городу».

Висагинас, отчасти из-за ограниченности своей территории, не может конкурировать с соседними Игналинским и Зарасайскими районами, которые и в советские годы были туристическими мекками, особенно для питерцев. Висагинское же самоуправление за годы своего существования так и не выработало четкой стратегии развития туризма.

Неформальный туристический кластер предложил 4 направления развития этой сферы, предложив для начала маршруты выходного дня.

Атомный маршрут

«Как бы мы этого не хотели, но для туристов Висагинас интересен прежде всего тем, что на нашей территории находится атомная станция», - говорит Ирина.

Но, как уже упоминалось, зачастую город остается в стороне от маршрута на ИАЭС, поэтому туристический кластер предложил для маршрута «Atomic» связать воедино три составляющих – атомную станцию, город и «Висагино паркас», что в трех километрах от города.

В этом красивейшем месте на берегу Белого озера прежде располагался лечебно-оздоровительный комплекс, поэтому «Висагино паркас» и по сей день называют ЛОКом.

В административном здании этого комплекса в свое время работал Учебный центр ИАЭС, там и сегодня находится имитатор БЩУ – большого щита управления реактором.

ИАЭС на фоне акватории озера Друкшяй. Такой атомную станцию могут видеть с белорусского берега.

Учебный БЩУ полностью соответствует реальному аналогу, на нем работают «приборы», поэтому можно представить себя СИУРом (старшим инженером управления реактором), нажимая на различные кнопки.

В ЛОКе также проходили съемки «Чернобыля».

По замыслу туристического кластера, маршрут «Atomic» должен начинаться с экскурсии на ИАЭС. Если она проходит в выходные дни и посетить станцию не удастся, то кластер предлагает совершить обзорную экскурсию по самому большому в Литве озеру Друкшяй, чтобы с воды полюбоваться ИАЭС.

«Поскольку озеро граничит с Беларусью, нужны будут разрешения пограничных служб на водную экскурсию, но эти вопросы решаемы, - считает Ирина Морозова. – А вот город как таковой у нас пока не задействован. В Висагинасе мы предлагаем сделать три основных объекта: парк скульптур, бутафорию «пятака реактора» - места верхней части реактора, где загружается ядерное топливо (тепловыделяющие сборки); и бункеры».

Общая концепция скульптурного парка, по мнению авторов идеи, должна отражать суть Висагинаса как города инженеров. Ирина Морозова: «Скульптуры могут быть интересны не только сами по себе, но и стать элементами обучающих программ. Мы пришли к выводу, что для нас наиболее интересны были бы кинетические скульптуры, а также создающие оптические иллюзии и все, что связано с физическими законами. Во-первых, в разное время, при различном освещении такие скульптуры выглядят по-разному, а во-вторых, в таком парке можно проводить познавательные экскурсии для детей».

Выбрать место локации скульптурного парка в Висагинасе – не проблема.

Создатели подобных скульптур в Литве есть, а подобрать место для такого парка – не проблема.

Второй объект – «пятак» реактора» предлагается сделать на главной площади Сантарвес. Сейчас она довольно безликая, и световая инсталляция «реактора» сделает ее привлекательной для посещения.

По мнению авторов этой идеи, можно настроить, условно говоря, «управление ядерным процессом» и даже монетизировать его – работа систем начнется после опускания монеты.

«Я не атомщик, и это только идея, но наши мехатроники утверждают, что все это возможно», – говорит Ирина. Предполагается, что эта инсталляция реактора будет углублена в землю, а сверху накрыта толстым стеклом.

Пока еще туристы могут увидеть реакторный зал ИАЭС.

Реактор на ИАЭС со временем демонтируют, и туристы уже не смогут увидеть в реальности центральный зал реакторного цеха, да и сейчас не все имеют возможность попасть на блок – экскурсии туда недешевы, а инсталляция «пятака» реактора даст представление о работе атомной станции.

Третий объект в городе – бункеры.

Вход в бункер рядом с городской больницей.

Для посещения туристов в бункерах практически ничего не нужно менять.

«Мы считаем, что три эти объекта – парк скульптур, имитация работы реактора и реальные бункеры сделают городскую часть «атомного маршрута» очень интересной и туристы уже не станут объезжать Висагинас стороной», - считает И. Морозова.

Завершится маршрут «Atomic» в «Висагино паркас», где после посещения имитатора БЩУ они смогут и заночевать: в бывшем ЛОКе в идеальном состоянии поддерживаются гостиничные номера и квартиры в уютных двухэтажных домах.

Экстремальные ночные прогулки дорогами мифов и сказок

Не ИАЭС единой жив Висагинас, поэтому команде туристического кластера хочется, чтобы городок наш радовал всех не только гармонией архитектуры и первозданной природы, но и раскрыл бы свою самобытность посредством воплощения идей туристического бизнеса и современных технологий.

«В Висагинасе проживают люди 38 национальностей, но это никак не отражено в городе, - отмечает Ирина Морозова. – На наш взгляд, достаточно полно и интересно можно представить все национальности, используя мифы и сказки различных народов».

Рядом с Висагинасом, прямо за последними домами, лежит среди болот лесное озеро Кукужай, в народе носящее название «Бычий глаз». Это место уже отчасти облагорожено – для подхода к озеру проложен деревянный настил.

По деревянным настилам можно пройти над болотом и на каблучках.

«Мы предлагаем сделать дополнительные дорожки в виде корней деревьев, которые будут символизировать исторические и культурные корни висагинцев», - делится идеей Ирина.

Можно не сомневаться, что в лесной болотистый массив отлично впишутся Леший, Баба-Яга и чудища из разных сказок, легенд и мифов, а ночная подсветка и звуковые эффекты сделают ночную прогулку (по желанию – с аудиогидом) очень впечатляющей.

Герои разных сказок хорошо впишутся в лесной массив.

По мнению активистов туристического кластера, с воплощением в жизнь этой идеи смогут оказать поддержку посольства тех стран, чье культурное наследие будет представлено в этом проекте: «От некоторых посольств мы уже получили положительные отзывы на эту идею».

Прогулка вокруг озера Висагинас и отдых на воде

Окрестности вокруг озера Висагинас очень живописные, но немногие смогли обойти его вокруг, поскольку на этом пути немало болотистых и непроходимых мест. Члены общественного кластера предложили создать этот маршрут для висагинцев и гостей города.

«Наше предложение – использовать существующие дорожки и деревянные настилы, чтобы маршрут вокруг озера был бы доступен и для людей с недугом, - рассказывают общественники. – Общая протяженность пути – до 14 км, но планируется сделать и укороченные маршруты по 3-4 км с выходами из основного пути».

Маршрут вокруг озера будет востребован для пеших, велосипедных и лыжных прогулок. На всей его протяженности будут расположены места отдыха. Возможностей для их оригинального оборудования сейчас множество – от простых лежаков до домиков на деревьях, не говоря уже об оборудовании для приготовления и разогревания пищи.

Не будут забыты и рыболовы-любители, для которых будут созданы причалы и настилы, а чемпионаты по рыбной ловле могут привлечь немало туристов, считают члены туристического кластера.

Четвертый маршрут – аллея славы в Висагинасе, на которой предлагается элементы ретро-форм, когда-то стоявших в городе, а затем снесенных в результате различных модернизаций и реконструкций.

«Подарили идеи городу»

«Мы просто подарили свои идеи городу. Их презентация понравилась многим, а мэр Эрландас Галагуз и директор администрации самоуправления Виргиниюс Букаускас считают, что в наших идеях нет ничего невозможного», - говорят общественники.

На вопрос о финансировании этих проектов, И. Морозова отвечает, что многие бизнесмены готовы инвестировать свои средства, но не знают куда. «Но когда ты представляешь им проект, то они начинают видеть перспективу. К тому же существуют различные рычаги для стимулирования предпринимателей. В самоуправлении есть Фонд поддержки среднего и малого бизнеса. Можно определить приоритет в финансировании - например, тот, кто готов инвестировать в туризм, получает субсидию или беспроцентный кредит из этого фонда поддержки.

В конечном итоге, когда бизнес увидит потенциал развития туризма, он сам придет в эту сферу. Другое дело – кто успеет первым. На каждом маршруте есть точки, которые подходят только для бизнеса. Но, конечно, некоторые работы могут быть выполнены только самоуправлением».

По признанию членов туристического кластера, «идей, на самом деле, миллион», и те, что здесь изложены, были отобраны для презентации по результатам опроса висагинцев.

Долгое время в Висагинасе не было четкого понимания, в каком направлении развивать туризм. Теперь оно есть, и «шпаргалка для самоуправления» многим, в том числе и руководству города, показалась заслуживающей внимания.

Пусть не все и не сразу, но кое-что из предложенного начнет осуществляться.

Подробно с презентацией туристического кластера можно ознакомиться здесь.

Инна Негода

Фото Инна Негода, ИАЭС и презентации туристического кластера

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