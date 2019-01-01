«Паруса духа»: доказать ценность инвалидов и переформатировать сознание здоровых

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Страны Балтии в год теряют десятки миллионов евро из-за неиспользования потенциала людей с ограниченными возможностями. Таких в Литве, Латвии и Эстонии – каждый десятый. Это то огромное меньшинство, о котором сегодня вспоминают нечасто.

Столкнулся каждый четвёртый

Слово «инвалид» в нашем обществе в последнее десятилетие стало едва ли неполиткорректным. Всё чаще буквально насильно пытаются привить толерантную формулировку «люди с ограниченными возможностями». Сами инвалиды часто посмеиваются над таким чисто формальным подходом.

От изменения названия ничего не меняется, зато какой фасад – зрелый и европейский! Что-то похожее активно продвигается с использованием «ромы», вместо цыгане, хотя в последнем слове нет никакого негативного подтекста. Или «сеньоры» вместо пенсионеры. Как будто из-за этой смены у пожилых людей станет достаток выше, как у сеньора, у господина.

И, конечно же, смена формулировки никак не влияет на рост численности людей с инвалидностью в обществе. В Литве таких – свыше 250 тысяч, а если официально, то каждый седьмой. Совсем шокирующую статистику приводит «Евростат», согласно которому, в ЕС каждый четвёртый житель старше 16 лет временно (от полугода и дольше) сталкивается с ограничениями своих возможностей в связи с самыми различными причинами.

С ростом технологий, ухудшением экологии, пищевой безопасности и многих других причин кто-то временно «выходит из строя» (в результате перелома конечности, например), кто-то на всю жизнь. Хотя бы из-за современной чумы в Литве – клещевого энцефалита, пострадавшие от которого теряют 60% работоспособности. Таких в этом году уже под сотню, а сезон только в самом разгаре.

Самые кричащие цифры возникновения временных ограничений – в Литве, Эстонии, но хуже всех ситуация в Латвии.

Данные европейского статистического агентства «Евростат». Тот случай, когда в комментариях нет необходимости.

Как такая потеря влияет на экономику, сколько от такой временной потери способностей миллионов людей (в масштабах Евросоюза) теряют государства, никто считать не берётся. Таких исследований попросту нет. Однако это про временную потерю способностей. А что с теми, у кого инвалидность на всю жизнь? Сколько процентов ВВП ежегодно теряют наши страны, не используя потенциал людей с различными ограничениями?

Ответ может показаться голым популизмом, но наверняка сказать можно, что все пенсии всем пенсионерам всех стран Балтии можно повысить смело вдвое за один заход - только благодаря вливанию людей с ограниченными возможностями в полноценную жизнь остального общества.

Такой вывод можно делать просто исходя из численности людей с инвалидностью, которые сегодня за бортом рынка труда и не участвуют в жизни общества. Другой вопрос – а можно таких людей в принципе вернуть в активную общественную жизнь? Ведь они все разные – кто-то «колясочник», кто-то парализован, есть незрячие и глухонемые. А есть с ментальными и психоневрологическими особенностями...

То, что это возможно, и это, пусть в разной степени, но применимо почти ко всем категориям, на своём примере уже почти десять лет демонстрирует международная экспедиция «Паруса духа», в которой незрячие яхтсмены на катамаране бороздят Балтийское море.

Случайность вдохновила

Коротко о предыстории. Сегодняшняя международная экспедиция зародилась в российском Екатеринбурге. Олег Колпащиков, руководитель организации «Белая трость», незрячим стал в начале 90-х. Он потерял зрение, когда случайно оказался в эпицентре местных бандитских разборок. Бомба взорвалась в спортивном клубе, в котором в тот момент тренировался Олег.

Олег Колпащиков, глава организации «Белая трость», на семинаре в Клайпеде.

Как пережить такую травму, а главное, свыкнуться с тем, что до конца жизни суждено провести во мраке – отдельная история. Олег не сдался и постепенно вернулся в активную жизнь. Позже познакомился с параспортсменом из Таганрога Сергеем Бурлаковым, который прославился в том числе и как участник знаменитого нью-йоркского марафона. Его спортсмен первым в истории преодолел на двух протезах ног.

Так зародилась идея в буквальном смысле просто для себя – пойти в кругосветное путешествие под парусами в компании людей с разной инвалидностью.

Начались тренировки, а во время одной из них и произошло первое инклюзивное взаимодействие. В данном случае инклюзия – это вовлечение и влияние людей с ограниченными возможностями на представителей здоровой части общества, и наоборот. Группа столкнулась с молодёжным лагерем, а организаторы попросили перед собравшимися рассказать просто о своей истории. И о мечте про кругосветку.

Эффект оказался мощнее любой психотерапии. Ну какие могут быть проблемы у здорового молодого человека - личные любовные переживания, будущая сессия в университете и страшные экзамены, или вечный спор отцов и детей в семье, когда перед тобой в кругосветное путешествие на яхте собираются незрячие, «колясочники», парализованные или люди, передвигающиеся на протезах!?

Случайная инициатива превратилась в международное движение.

Очень быстрое, буквально на глазах, переосмысление собственной жизни молодежи и натолкнуло на мысль, что такой пример может позитивно влиять на людей без ограничений. Мотивировать их на успех. Буквально зажигать желанием развиваться, открывая внутренние силы, о которых ранее такой совершенно здоровый человек даже не подозревал.

Так команда, много раз видоизменившись, пошла по портам стран Балтии, других морей и водоёмов, где сам парус и яхта, конечно же, только символ и инструмент, а цель внутри сознания каждого, кто столкнулся с этой инициативой.

Создают новую модель

Сегодня в проекте участвуют жители Эстонии и Латвии, Литвы и Финляндии, Швеции и Норвегии, Дании и Польши. Экспедиция в этом году завершилась в литовской Клайпеде, но тут же фестиваль «Парусов духа» открылся в российском Калининграде.

Цель проекта – совсем не обращение внимания общества на проблемы инвалидов. Она в том, что люди с ограниченными возможностями могут дать очень многое людям без инвалидности. И наоборот. Это полноценное равноправное партнёрство.

В каждом здоровом человеке спят скрытые способности, которые вырываются чаще всего во время стрессовой ситуации. И все через это точно проходили. Когда в какой-то ключевой жизненный момент тебя, как говорится, ноги сами несут, а руки делают. Это и есть максимальная консолидация организма в критической ситуации.

В «Парусах духа» учат этим пользоваться без всякого стресса, использовать максимальные внутренние возможности в обычной повседневной жизни.

Участники инициативы, несмотря на инвалидность, погружаются под воду.

«Доверие и правило трёх точек», - предлагая экскурсию по катамарану, протягивая повязку на глаза, сказал Олег Колпащиков во время нашей встречи у причала в Клайпеде. Три точки – это правило, когда две ноги и одна рука под опорой, или любая комбинация из рук и ног. Главное, чтобы три из четырёх. Тогда есть хоть какая-то устойчивость. Честно говоря, это не сильно помогает.

Ощущения трудно передать словами. У каждого, резко оказавшись во тьме, они индивидуальные. Даже при лёгкой панике, когда оказался на раскачивающейся по волнам лодке, понимаешь, что это временная ситуация. Одновременно соображаешь, что у твоего проводника, который с лёгкостью ориентируется в пространстве, буквально скачет по ступеням и перепрыгивает пороги кают, так навсегда. На всю жизнь. Ты при этом полностью в его власти. Держишься за плечо, как за последнюю соломинку, но в ужасе, что он сам ничего не видит. Вот тут и начинается та самая инклюзия. Первое и главное условие – доверие. А как не доверять?! Шаг в неверную сторону, и ты где-то между катамараном и причалом. Под водой и тонешь. Ещё и в повязке, будь она неладна…

На самом деле, конечно, нет. Никакой опасности нет, а всё это плоды разыгравшейся в темноте фантазии. Но они вполне осязаемы, когда ты решительно ничего не видишь. Только глупо улыбаешься.

Прогулки с повязкой на глазах – лучшая из возможных реабилитаций на все случаи жизни.

«Мы готовим методологию. Что делать в школе, как организовывать инклюзивные игры, как организовывать инклюзивные регаты, круглые столы, мастер-классы, зачем проводить инклюзивные экологические лагеря. Мы привязываем «Паруса духа» к конгрессам людей с инвалидностью, где всё это обсуждается», - рассказывает Олег Колпащиков.

Классический подход – только промежуточное решение

Сегодня всевозможные общества людей с инвалидностью, неважно в Висагинасе, Даугавпилсе или Нарве, играют очень важную социальную роль. Отстаивают права, помогают создать доступную городскую инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями.

В Литве во время последних выборов даже бюллетени печатали со шрифтом Брайля, а почти в любой избирательный участок можно было попасть по заранее оборудованному пандусу. В городах укладывают ребристые плитки, когда подошвами «чувствуешь», что подошёл к светофору. Светофор, при этом, издаёт звуковые сигналы – можно смело переходить. Это действительно позитивные изменения, однако они нацелены в одну сторону – помочь и облегчить жизнь людям с инвалидностью. И мало кто сегодня работает в направлении, что сами люди с ограниченными возможностями могут помочь остальному обществу.

Во время экспедиций в разных портах по побережью Балтийского моря проходят регаты, но это только инструмент для раскрытия своих внутренних способностей.

В инклюзии пока работают мало. И это точно не особенность стран Балтии, уверяют организаторы экспедиции. Так сейчас во всём мире. Новая культура, в которой одни помогают другим, только зарождается.

Трансформация

Андрей – один из самых активных волонтёров в движении «Урал без наркотиков». Он успешно борется со своей зависимостью благодаря инклюзивному опыту в акциях «Парусов духа». Он понимает, что не инвалид, но в какой-то момент жизнь пошла не так, как хотелось бы. Ему посчастливилось встретится с командой экспедиции, и сегодня это очень активный член движения, который активно борется с внутренним врагом.

Анастасия Проскурякова. Незрячая студентка из Риги – настоящая «морская волчица». Она уже постоянный и традиционный член экспедиции. Смело передвигается с белой тростью по столице Латвии, не боится спросить, когда надо, о помощи прохожих, а с прошлого года соучредитель организации «Exorability Latvia», которая пропагандирует те же ценности, что и вся миссия «Парусов духа». Настя сегодня участница репортажей на местных ТВ, рассказывает о взаимодействии с обычными людьми на радио, сама пишет статьи и даже стажировалась на телевидение. Озвучивала новостные сюжеты. Человек, который во тьме с рождения.

Анастасия Проскурякова (слева) проводит экскурсию для зрячей девушки.

Влада Хмельницкая, подруга и коллега Насти по организации «Exorability Latvia». Человек, у которой в принципе замечательный и правильный радийный голос. Влада погружена с головой в такую активность, которая в ужас приведёт обычного человека. Расписание – по часам. Занятость – на износ.

Влада Хмельницкая (справа) - самодостаточный и полноправный член общества.

Семейная пара из латвийского Вентспилса. Без инвалидности. Глава семейства наблюдает, как супруга с завязанными глазами путешествует в компании незрячего. Были проблемы с изучением языка, недомолвки на работе… Просто посмотрел со стороны, оценил свои беды, за мгновения переменился. Сдал категорию на язык, пошёл на повышение на работе. Сам в шоке от произошедших изменений!

Незрячая девушка Тарья из Эстонии. Впервые в экспедиции в этом году. Никогда не перемещалась без чьей-то помощи. Всегда были сопровождающие. Два дня в компании таких же, но самодостаточных людей, и сама взяла трость и пошла.

В Эстонии, на острове Сааремаа, работает целая фабрика по производству ёлочных игрушек. Там работают исключительно инвалиды, а всё это создал инвалид-колясочник.

Таких историй трансформации людей, как с инвалидностью, так и без, за почти десять лет экспедиции, можно перечислять долго.

Доверие

«Происходит трансформация. То есть всё остаётся также, но человек начинает действовать, исходя из своих глубинных ценностей. Человек сам реализуется, и никуда бежать не надо. В Америку, Англию или какой-то «дауншифтинг». Тут никуда бежать не надо. Он остаётся в том же месте, но полностью удовлетворён. И себе и людям становится полезен», - говорит Олег Колпащиков.

«Никогда в жизни человеку без инвалидности не понять, что такое слепой. И этого не нужно. Но можно научиться получать «бенефиты» от взаимодействия. Важно научиться использовать культурные ценности, использовать друг друга. Миры – полностью противоположные. Но именно за счёт этой противоположности очень много силы», - добавляет он.

«Вот вы сейчас погуляли с завязанными глазами. Ведь реально же сразу другие чувства. В самом начале у вас была полная паника. Потом поднимались смелее, руками угадывали предметы. А помните, удивились, как я все расстояния помню? В этот момент и произошло «экстрабилити», открытие скрытых возможностей. Вы представили, как я это делаю, и в мозгу щёлкнуло! Вот так это и работает. Понятно, что нужно больше времени, но какой-то шаг уже сделали. Вы больше доверяете. Себе, миру, качке. А я эти качества тренирую 25 лет», - продолжил инициатор экспедиции.

Анастасия Проскурякова – настоящая «морская волчица», покорявшая воды Балтийского моря уже много лет подряд.

Инвалиды эти качества используют, но неосознанно. Чуткий слух, обоняние, все эти штампы. Это тоже очень хорошо, но в этом случае разговор про развитие доверия. А доверие – ценнее этих всех качеств. У бизнес-тренеров компетенция доверия – это номер один. Именно создание атмосферы доверия в коллективе – самое важное. А в конечно счёте – самое прибыльное.

Кругосветное путешествие

Переход через Атлантику и кругосветное путешествие пока так и осталось мечтой. Хотя совершенно понятно, что это всего лишь инструмент. Когда это состоится, то вызовет внимание всех мировых СМИ – инвалиды пересекли Атлантику и совершили «кругосветку»!

Но самое главное, всё же сейчас происходит на берегу. Погрузить здоровых людей в эту отдельную, неизведанную культуру, переформатировав их разум, одновременно помочь потерянным людям с инвалидностью, - вот где смысл.

«В итоге мы хотим получить продукт. Ведь это не просто катание инвалидов. Это же не рекламная акция, что, посмотрите, тут инвалиды что-то немыслимое делают. Нам из этого нужно сделать продукт. Люди должны понимать, что из этого они будут иметь. Что они будут иметь с инвалидов. Тогда и к инвалидам совсем другое отношение», - говорит Олег Колпащиков.

Ну а как это работает, можно проверить прямо сейчас. Надо завязать глаза и попробовать почистить картошку. Вслепую. Да, это какой-то цирк. Но мысли посетят самые разные. Давайте попробуем?

Денис Тарасенко.

Фото Татьяны Джемилевой

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