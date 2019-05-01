Город в соснах. Почему Висагинас называют местом комфортного проживания

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Висагинас. Вдали – оз. Друкшяй, на котором расположена ИАЭС.

Наш проект «Соседи» уже перешагнул свой экватор, а мы, висагинцы, еще не успели поведать о том, почему все приезжающие к нам гости восклицают: «Вы живете в раю!».

Наступает лето, и это самое подходящее время, чтобы пригласить вас в Висагинас. Но сначала расскажем о нашем городе.

Проект «Баттерфляй»

Висагинас был построен в 70-80 годы прошлого столетия по проекту ленинградских архитекторов и получил в то время высокую оценку специалистов на выставке в Италии.

Проект был назван «Баттерфляй», поскольку с высоты птичьего полета город действительно похож на бабочку. Он возводился на берегу озера Висагинас, в девственном лесу, где нога человека если и ступала, то очень редко – первые строители застали лишь хутор в количестве одного дома, в котором на берегу озера - как в сказке - жили старик со старухой.

Озеро Висагинас. Вдали – оз. Смалвлос.

Они и правда жили в сказке: чистейшая вода, множество рыбы, лес, полный ягод, грибов, птиц и разного зверья. И в эту сказку – не ворвались, но бережно вошли первые строители. Многие из них – люди, приехавшие со строек бывшего Министерства среднего машиностроения, жившие на Урале и в Сибири, на границе с Китаем, в степях Мангышлака, в пустыне Навои и в других местах с не слишком комфортным климатом, были очарованы этим краем раз и навсегда.

Конечно, на большой стройке, а это все-таки АЭС и ее город-спутник, всегда существует риск нанесения немалого урона окружающей среде, но в данном случае все было сделано довольно-таки разумно.

ИАЭС построена в 7 километрах от города; база стройиндустрии, то есть все предприятия - в 5 км; строители изначально жили близ городка Дукштас – в поселке строителей, возведенного из сборных «савеловских» домиков и вагончиков.

В Висагинасе никогда не было времянок: в городе сразу строили многоэтажные дома, бережно сохраняя лес.

За каждое необоснованно срубленное дерево грозил штраф, и теперь кажется, что некоторые дома не на земле строили, а аккуратно ставили среди леса сверху.

Конечно, и сам проект был сделан с учетом рельефа местности, но в сохранности леса в городе была большая заслуга первого начальника строительства Геннадия Середы.

По его приказу за каждое необоснованно срубленное дерево строителям грозил штраф. Огораживались муравейники, отдельные участки массивов, а на оградительных лентах выводились надписи: «Лес на отдыхе».

Середа был романтиком, уделявшим много внимания городу, за что, правда, и поплатился – глава Средмаша Ефим Славский, прибыв с инспекцией, сказал ему: «Ты приехал строить атомную станцию, а не город!». Первый начальник строительства был снят с должности – Москву больше заботили сроки ввода ИАЭС.

В Висагинасе о Геннадии Середе вспоминают с большой теплотой: цитата «на память людям города дарить» была для него не просто словами.

Гармония природы и урбанистики

Изначально бережное отношение к природе нашло свое продолжение и в строительстве объектов – они возводились с любовью, с принятием множества дополнительных техрешений - для дворов, домов, квартир, что делало хороший проект города еще лучше.

В Висагинасе нет привычных городских кварталов: он состоит из замкнутых уютных дворов, а некоторые улицы извилистой змейкой тянутся через весь город.

Впрочем, пройти его из конца в конец можно за полчаса - Висагинас невелик и очень компактен, его площадь всего лишь 9,2 кв. км, а плотность населения самая высокая в Литве – около 2300 чел./кв. км. Для сравнения – в Вильнюсе она составляет 1338 чел./кв. км.

Висагинас можно пройти из конца в конец за полчаса – при хорошем темпе.

Численность населения Висагинаса, как и везде сейчас, плавающая. По декларациям жителей она составляет примерно 22 тысячи, по данным Департамента статистики, 18 541 чел.

Особенность городской архитектуры – использование элементов из красного кирпича, которые в буквальном смысле красной нитью проходят через весь город. Это обеспечивает сочетание кирпичных и панельных домов, между которыми сделаны арки или кирпичные вставки, в которых расположены магазинчики и небольшие офисы.

В одной из кирпичных вставок разместилась первая висагинская православная церковь.

Весной и летом Висагинас утопает в зелени, но и зимой вид нескучный – особенно там, где посередине двора сохранен огромный лесной холм, покрытый соснами, с которого дети, да и взрослые, зимой катаются с горки.

Во время строительства города старались сохранять ландшафт местности.

Болевые точки

Конечно, с годами Висагинас меняет свой архитектурный облик – и не всегда в лучшую сторону. Из-за недальновидности властей город потерял 10-этажную гостиницу, на месте которой, в самом центре, построили коробку «Lidl» - бизнес продиктовал свои условия.

Не украшают город недостроенные здания; из-за отсутствия должного присмотра разрушаются некоторые кирпичные арки. Хотя объектов разрухи немного, но это те болевые точки, для избавления от которых нужна воля не только местной, но и центральной власти – в виде изменения законов.

Инициативные руководители спасают опустевшие здания

Но есть и «спасенные» объекты. Один из закрытых детских садов могла бы постичь печальная участь запустения, но инициативный директор Дома творчества Светлана Шадченева взяла здание на свой баланс.

Бывший детсад снаружи обновлен по программе реновации общественных зданий, а благодаря привлечению проектных европейских средств здесь выполнен отличный ремонт и приобретено оборудование для пропаганды здорового образа жизни и проведения кулинарных шоу – с возможностью их телевизионных съемок.

Другой пример – здание бывшей первой школы, любимого всеми горожанами за оригинальную архитектуру и просто за то, что это была Первая школа, построенная в то время, когда в городе, еще не имевшем названия, было всего шесть домов.

Здание взял на свой баланс Висагинский центр культуры, и его директор Дануте Моркунене, во–первых, убедила Центральное агентство по управлению проектами, через которое идет европейское финансирование, в необходимости реновировать здание, а во-вторых – подготовила уникальный проект «Город под одной крышей», также получивший финансирование.

В рамках этого проекта широкие школьные рекреации превратились в уютные «улочки», концертные площадки, выставочные залы, музей.

«Город под одной крышей». Разве можно подумать, что этот красивый зал когда-то был обычным школьным коридором?

Здесь проходит «Ночь культуры», на которую собирается множество висагинцев с детьми. Всем хватает места и занятий – в мастер-классах, на астрономической лекции, на концертных площадках.

Таким образом Висагинас, несмотря на наличие некоторых язв, вызванных временем, сохраняет свой изначально привлекательный облик, а масштабная реконструкция дворов, улиц и зданий делает его удобным и современным.

Висагинас весь опутан велосипедными дорожками – очень качественными, по которым можно доехать в любую точку города, причем, зачастую быстрее, чем на машине (проверено!). Это очень удобно и безопасно.

По велодорожкам можно доехать в любую точку города.

Прибрежная зона – наш променад

Все, кто приезжает в Висагинас, восхищаются гармоничным сочетанием архитектуры и окружающей природы. Но оно было бы неполным, если бы рядом не было озера, до которого из каждой точки города можно дойти не более чем за 15-20 минут – в зависимости от способностей ходока. Но многим висагинцам хватает и 5 минут, если их улица граничит с прибрежной зоной.

Несколько лет назад была выполнена ее реконструкция на который оборудован прекрасный пляж с детскими площадками, рядом сделан кемпинг, также реконструированный стадион с футбольными полями и теннисными кортами – любимые места отдыха висагинцев и гостей города.

Матери могут не опасаться, что чадо найдет окурок в песке - пляж и его окрестности объявлены «Зоной без дыма».

Но многие висагинцы предпочитают отдых не на пляже, не в кемпинге, а в лесу – на всей протяженности береговой линии оборудованы места для отдыха столами, скамейками и мангалами. Ими охотно пользуются компании с детьми – ведь все эти походные расположены всего в нескольких минутах ходьбы от дома.

Окрестности

Висагинское самоуправление – очень маленькое по площади, и уже буквально в километре-двух проходит граница с Зарасайским самоуправлением. А это – край 300 озер. Некоторым висагинцам удобнее и быстрее добраться до большого, с чистейшей водой, озера Смалвос, что в трех километрах от города.

Многие висагинцы предпочитают ходить пешком или ездить на велосипедах на живописное лесное оз. Смалвос, которое значительно больше оз. Висагинас, а вода в нем необычайно чистая.

Озера идут здесь один за другим, соединяясь протоками и речками. Можно целый день путешествовать по окрестностям, купаясь то в одном, то в другом озере.

Озера в окрестностях Висагинаса.

Ну а если хочется познать Аукштайтию – часть Литвы, в которой расположен и Висагинас, то в соседних районах, где очень развит эдукационный туризм, можно посетить музей меда, старинную мельницу, 1000-летний дуб, деревню стариков, птичью деревню и множество других прекрасных мест, которые расскажут об истории Литвы. Поэтому неудивительно, что летом у нас много туристов и гостей.

Уже много лет подряд в усадьбе на оз. Смалвос отдыхают известные московские барды, которые, конечно же, дают бесплатные концерты для висагинцев.

Есть москвичи, купившие квартиры в Висагинасе, чтобы отдыхать здесь летом. Но есть и такие, которые обосновались здесь на ПМЖ – живут и работают, открыв небольшой бизнес. Комфортность города привлекает столичных литовских пенсионеров, которые навсегда обосновываются в Висагинасе. Но переезжают в город и молодые семьи.

Счастливы, что приехали жить в Висагинас

Эту фразу не перестают повторять Вячеслав Шмидт и его жена Екатерина Агрызко, которые более 4-х лет назад переехали в Висагинас из Минска. Тогда у них было двое детей - Жанна и Витя, а 2 года назад появился на свет и коренной висагинец Павел. В Минске они жили на съемной квартире, а в Висагинасе приобрели собственную просторную 4-комнатную квартиру.

Супруги не перестают удивляться комфортности жизни в нашем городе: «Все рядом – Дом творчества, Школа искусств, Спортцентр, школы и детские сады!», и вспоминают, как в Минске дочери приходилось ездить в школу и кружки на автобусах со многими пересадками.

18-летняя дочь Жанна заканчивает гимназию, 7-летний Витя уже занимает призовые места по акробатике, осенью пойдет в 1-й класс (он выбрал литовскую гимназию) и в Школу искусств на музыкальное отделение.

Слава и Катя всегда жили в любви и согласии, но о рождении третьего ребенка не думали. А в Висагинасе появился Павлик, который принес еще больше счастья в эту семью. «В Висагинасе есть все условия, чтобы дети всесторонне развивались. Близость учреждений неформального образования позволяет им везде успевать – заниматься спортом, музыкой, рисованием», - говорят Катя и Слава.

Многие молодые семьи хотели бы вернуться в Висагинас из-за границы.

Их примеру – приехать жить в Висагинас - хотели бы последовать многие молодые жители города, уехавшие за границу, но разница в европейских и литовских зарплатах удерживает от принятия такого решения.

Впрочем, «возвращенцы» все-такие есть. Все, кто вернулся, сделали это, исходя из интересов детей, да и из своих собственных: кто вырос в Висагинасе, навсегда впитал в себя любовь к природе – к лесам, озерам, к этой почти деревенской идиллии с возможностью жить в городских условиях.

В документах Висагинского самоуправления официально заявлено, что «Висагинас - город комфортного проживания». Причем, обозначено это не в качестве достижения цели, а как констатация факта. Думается, это и так понятно из вышеизложенного.

В качестве дополнения укажем лишь еще на один факт: 98 процентов висагинских детей занимаются в учреждениях неформального обучения. Это означает, что практически каждый висагинский ребенок занят делом – в различных кружках, студиях, лабораториях Дома творчества, в классах Школы искусств, в секциях Висагинского спортцентра.

«Висагинас – защитник всего и всех»

Исследователи этимологии названия «Висагинас» пришли к выводу, что оно произошло путем объединения двух слов – «visi ginas» (все защищаются) и перевод названия озера и города был признан в значении «Висагинас – защитник всего и всех» (Источник: Альгирдас Каваляускас, «Висагинас. Исторические фрагменты»).

«Город под сенью природы», - с этих слов на сайте Висагинского самоуправления (www.visaginas.lt) начинается представление нашего города. Медицина давно признала тот факт, что близость к природе оказывает благотворное воздействие на организм человека.

И как бы иногда не было сложно, находясь под сенью природы, мы чувствуем себя достаточно комфортно: ведь наш город называется Висагинас!

Под сенью природы.

Приезжайте в гости, соседи! 27 июля у нас будут гонки на «драконах», 3-4 августа – День города, в середине августа – международный фестиваль «Visagino country».

Инна Негода

Фото Станислава Писоцкого и Инны Негоды

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