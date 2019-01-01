Идеи даугавпилских предпринимателей находят поддержку у города

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Согласно информации Департамента развития Даугавпилсской городской думы, в конкурсе на получение грантов самоуправления на развитие своих бизнес-идей Impulss («Импульс») в этом году оказалось 11 победителей.

Grani.lv решили представить победителей «Импульса», уделив внимание заявленным идеям, которые должны быть претворены в жизнь.

Иварсу Рейманису 30 лет, шесть из которых он проработал в Англии, а потом решил вернуться в родной Даугавпилс, чтобы открыть здесь свое дело. Молодой человек имел значительный опыт работы на станках с ЧПУ (Числовое программное оборудование). Однажды увидел у своих даугавпилсских друзей детскую деревянную лошадку-качалку. Лошадка понравилась, но одновременно пришло желание сделать лучше и красочнее.

В разговоре с grani.lv Иварс рассказал, что сегодня он создает экологически чистые игрушки из натурального дерева и высококачественных водоэмульсионных красок.

«Выполняя индивидуальный заказ клиента, могу воплотить самый разный дизайн. Делаю не только игрушки, но также настольные детские игры. А недавно был заказ на дом высотой 3,5 м. Это целый комплекс. Заказали его, прямо скажем, не бедные люди. Выполнением заказа остались довольны. Моя цель – расти и развиваться в профессии, спасибо “Импульсу” за поддержку», – говорит Иварс.

Иварс Рейманис, вернувшийся в родной Даугавпилс из Англии, делает экологически чистые игрушки и настольные детские игры. А недавно у него был заказ на целый дом!

Евгения Якимович, SIA Suncity: «Мы занимаемся арендой батутов и анимацией. В августе 2019 года открыли на Юдовке площадку отдыха с прекрасным видом на Даугаву для проведения различных мероприятий на свежем воздухе. Альтернативы этому в Даугавпилсе пока нет, – говорит Евгения. – Площадка огорожена и разбита на зоны, сообразно возрасту: для самых маленьких – песочница, домик; для взрослых – большой мангал, стол на 20 персон. Для подростков установлен масштабный батут. Есть и детский стол, также на 20 мест. После того как площадка была протестирована несколько раз посетителями, мы поняли, что людям нравится, все выражали благодарность.

Вместе с первым опытом пришло осознание того, что отдыхающих на природе может настигнуть любая погода, а это значит, что необходимо укрытие. Вот и решили приобрести купол. С этой идеей приняли участие в городском конкурсе “Импульс”».

Анна Сталидзане (Laibas). «Наша фирма вот уже несколько лет занимается производством стеклопластиковых лодок в арендуемом помещении. Благодаря “Импульсу” можно рассчитывать на дополнительное финансирование, деньги нужны для приобретения нового оборудования. Речь прежде всего о различных инструментах, шлифовальных в том числе. Деньги также нужны для приобретения сырья, новых лодочных форм. Лодки изготавливаются из композитных материалов.

Цель – выйти с нашим товаром на экспорт. По сути, у нас семейный бизнес, в котором заняты я и мой муж Марис. На сегодняшний день у нас уже более 50 лодок. Покупатели пока только латвийцы. В настоящее время мы производим два вида лодок, одна лодка длиной 4 метра рассчитана на трех человек, вторая – длиной 3,20 м – на двоих», – поясняла Анна.

Бизнес Анны и Мариса Сталидзане вырос из их увлечения водным туризмом.

Игорь Липский, SIA Beauty Mafia ISL (студия дизайна волос) . Проект предусматривает открытие в Даугавпилсе Barber Shop. «Barber Shop – это новая тенденция, которая набирает обороты. Мы вносим в Даугавпилс новые веяния, какие-то стильные нюансы. Я в этой профессии уже 15 лет. Период, прожитый за границей, позволил сделать кое-какие выводы. Надеюсь, что наши предложения обретут популярность и будут востребованы у части горожан», - рассказывает Игорь.

Евгений Артемьев представляет прогулочный кораблик Sikspārnis. «Хотим запустить в плавание прогулочный кораблик в стиле XII-XIII вв. его созданием профессионально займется одна рижская фирма, -- поясняет 28-летний Евгений. -- На его борту будут проводиться аудио-экскурсии по Даугаве на разных языках: латышском, английском, русском, литовском. Также запланированы детские квесты. Проект будет запущен с мая 2020 года. Полученный гранд от городской думы позволит приобрести двигатель, понтоны, а также необходимое аудио-оборудование. Когда-то с Верхней Двины спускались груженые разным товаром струги. Почему бы не повторить частично этот маршрут под парусом?».

Евгений Артемьев хочет запустить по Даугаве прогулочный кораблик в стиле XII-XIII вв.





Игорь Салдугей – SIA FeNCoCd. Представляет проект лаборатории неразрушающего тестирования.

Игорю 32 года. «Мы занимаемся проверкой металлоконструкций на производствах. Задача – проверить качество, не прибегая к демонтажу, т.е. не разрушая конструкции. Мой опыт в этой сфере 7 лет, а в машиностроении я уже 15 лет. Отмечу, что неразрушающее тестирование достаточно узкая специализация. В Даугавпилсе таких лабораторий пока нет. Будем предлагать свои услуги в надежде, что они будут востребованы», -- говорит Игорь.

В результате тестирования заказчик получает объективную информацию в виде отчета о качестве проверенного продукта или оборудования, о выявленных дефектах (трещины, поры, другие дефекты) и об их соответствии требованиям нормативных актов.

Татьяна Белицка-Хсу – в недалекой перспективе откроет в Даугавпилсе семейную пекарню, при которой заработает уютное кафе под названием Neko mi mi.

«Грант пригодится для приобретения современного оборудования для пекарни, но, конечно, надо будет и свои деньги добавить. Сегодня мы только начинаем свой бизнес. Подбираем соответствующее помещение в центре города. Муж очень вкусно готовит, думаю, у нас все получится».

Виестурс Балодис, студент архитектурного факультета, которому сегодня 22 года, представил идею установки автоматизированных камер хранения на пляже.

«Первая установка на 20 камер должна появиться на одном из пляжей Даугавпилса к следующему лету. Надо будет подводить электричество и т. д. Хочется, чтобы в такой камере можно было бы хранить не только вещи, но и, к примеру, охлаждать напитки, что актуально для лета. Камеры будут работать по принципу багажных камер хранения, о которых все мы имеем представление. Главное отличие в том, что они вне помещений, на открытом воздухе. Меня очень интересует тема урбанизации, разного рода новации в этом направлении.

В Латвии пока нет примеров установки камер хранения на пляжах, тогда как люди ощущают необходимость в этом. Человек приходит на пляж отдохнуть, расслабиться и не должен думать, как там его часы или кошелек. Прогнозирую, что цена за хранения будет очень скромная. Размышляя на перспективу, отмечу, что такие камеры должны быть передвижными, что позволит использовать их на разных массовых городских мероприятиях», – заглядывает в завтра Виестурс.

Александр Иванов, студент, имеет желание создавать дизайн модульной мебели и производить ее. Работать по заказу клиента.

«Деньги пойдут на приобретение фрезерного станка для работы с фанерой. Единственным образцом такой работы пока является витрина магазинчика сувениров на территории Латгальского зоосада. С этого, собственно, все началось. Сейчас занимаемся разработкой дизайна шкафчиков, крючков, держателей для вешалок для размещения товаров. Я сейчас получаю высшее образование, и пока из Даугавпилса никуда уезжать не собираюсь. А если с производством и заказами дела пойдут хорошо, то тем более!» – заявляет 24-летний Александр, представляющий недавно открывшуюся фирму MOmodulus.

Для справки:

Даугавпилсский «Импульс» является конкурсом в рамках традиционной программы грантов для начинающих предпринимателей.

Принять участие в программе могут городские коммерсанты (коммерческие сообщества), которые на момент подписания договора существуют менее двух лет, а также задекларированные в Даугавпилсе физические лица, из числа тех, кто в случае получения гранта создаст коммерческое сообщество или зарегистрирует статус индивидуального коммерсанта для реализации своей бизнес-идеи.

Общая сумма грантов в год составляет 60 000 евро. Размер одного гранта – до 7 000 евро. Интенсивность поддержки самоуправления – до 75% от предполагаемых затрат. Такая помощь позволяет приобрести основные средства и прочие активы для реализации задуманного.

Жанна Чайкина

Фото Юрия Дунайского и из личных архивов героев

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