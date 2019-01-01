Соцпомощь на колесах: помоют, постирают и ногти подстригут

Дата публикации: Вчера, 16:27 Просмотрено: 205

По вечерам из этого окошка на латгальском хуторе льется тихий свет. Его видят старые яблони, банька, в которую хозяйка хуторского хозяйства уже не ходит по причине подкачавшего с годами здоровья, и хвойный лес, живописно окруживший обитель одинокой человеческой старости.

Екатерина Зиновьевна привыкла созерцать этот родной для сердца пейзаж. Когда позволяло здоровье, ходила в лес за грибами-ягодами, вскапывала огород, а если оглянуться назад – в молодость – так там она в колхозном труде, на полеводстве.

Дом, в котором живет Екатерина Зиновьевна – отцовский, было время, когда здесь бурлила жизнь большой и дружной семьи, каждый знал свое крестьянское дело. А теперь она одна тут осталась… Тишину нарушает редкий гость да мяуканье хозяйских кошек, но хозяйка их не слышит, потому как глухая.

Grani.lv , как теперь и вы, дорогой читатель, узнали о жительнице Скрудалиенской волости Екатерине Зиновьевне благодаря тому, что в середине сентября Социальная служба Даугавпилсского края обзавелась специализированным автомобилем, фургон которого представляет собой важное бытовое трио: баню, прачечную и педикюрный кабинет на колесах. Такая машина социальной заботы приедет, куда позовете, в рамках соблюдения соответствующих условий, разумеется. Номер телефона для вызова значится на фургоне: 654 76823. Мобильная бригада – социальный работник многофункционального центра «Скрудалиена», представляющая соцслужбу Даугавпилсского края, Юлия Жугаре, ее помощница Оксана Сивачова, водитель и помощник соцработника в одном лице – Дмитрий Столяров.

К бабушке Екатерине Зиновьевне, которой в декабре исполнится 90, grani.lv ехали вслед за чудо-машиной, иначе отыскать ее хутор было бы затруднительно.

«Переезжай ко мне жить…»

Перед тем как отправиться в путешествие Юлия Жугаре рассказывала нам о своей работе. В социальной сфере она уже десять лет.

«В приемные дни ко мне со своими просьбами и проблемами приходят в среднем человек 10 в день. Вопросы очень разные: кому-то надо помочь решить семейные вопросы, кто-то нуждается в материальной помощи, какой-то информации, некоторые просят помочь в трудоустройстве – в этом плане мы сотрудничаем с Агентством занятости. Среди наших обязанностей – выдача продуктовых пакетов в рамках европейской программы. В Скрудалиенской волости два соцработника. Один – в поселке Силане, другой – в поселке Скрудалиене. Если я в отпуске, моих подопечных берет на себя соцработник из Силане, и наоборот. Таким образом, люди без внимания не остаются».

Юлия уточнила, что первый выезд социального автомобиля Reno Master состоялся 16 сентября. Перед этим социальные работники 19 волостей Даугавпилсского края вместе с Ю. Жугаре объездили всех потенциальных клиентов, чтобы уточнить ситуацию на местах, выделить особо нуждающихся в новых услугах. Работа ведется по графику. С клиентом все подробно оговаривается в плане оказания возможных услуг.

«Душевая кабина в автомобиле рассчитана на одного человека. Мыться можно в любое время года – предусмотрен обогрев. Для инвалидов есть специальное кресло, т.е. помывка может осуществляться сидя при помощи социального работника. В большинстве случаев такая помощь необходима.

Среди наших клиентов-сельчан есть люди, которые, дожив до преклонного возраста, никогда не видели душа, а есть и такие, кто за 20 последних лет не покидали свой хутор. Люди не хотят оставлять свой дом без присмотра, даже если нужно ехать на лечение. С бабушкой, к которой мы сейчас поедем, приходится общаться знаками, она ничего не слышит, но человек светлый, улыбчивый, искренне радуется, когда ее навещают. Увы, телефон в данном случае – бесполезная вещь, она бы его не услышала…»

Екатерина Зиновьевна встретила нас на крыльце, в этот день к ней из Даугавпилса приехала племянница Ираида со своим мужем. Привезли продукты. Объясняли: «Автолавка в отпуск ушла, как же бабушка без продуктов… К автолавке бабушка не только из-за продуктов ходит, но и чтобы живых людей увидеть, сказать им спасибо».

О том, что самоуправление Даугавпилсского края заимело специализированный автомобиль с замечательной начинкой, Ираида узнала из газеты «Миллион». Собиралась, было, позвонить в социальную службу, да Юлия ее опередила – сама помощь предложила. Полный комплекс услуг занимает по времени три часа.

Живет Екатерина Зиновьевна очень скромно. Из достопримечательностей - большая старая печь в тандеме с плитой, да рукодельная вышивка по стенам.

Ираида упомянула, что к бабушке время от времени наведываются родственники младшего поколения из Риги – косят траву триммером. Дровами помогает социальная служба.

«К вашему приезду бабушка повязала свой самый красивый платочек», – улыбаясь, поясняет племянница. И вздыхает:«К сожалению, с ней особой не разговоришься, не слышит. А сама, если начнет говорить, то больше о своем здоровье и кошках. Зимой печь протопит и идет гулять с котиком по дороге. Летом может в огородике покопаться, если самочувствие позволяет».

Между тем, Екатерина Зиновьевна, всем своим видом напоминавшая постаревшую Дюймовочку, держала за руку соцработника Юлю и то ли в шутку, то ли всерьез предлагала: «Переезжай ко мне жить, ты хорошая… А мне веселей будет».

В прошлый приезд новенького социального авто – Mobilā aprūpe mājas – бабушкино белье впервые познакомилось со стиральной машиной, после чего соцработники развесили его для сушки. Привезли питьевую воду, колодец есть, да у бабушки сил нет, чтобы ведро воды из него поднять.

Пока мы беседовали, в доме силами помощников соцработника проводилась уборка.

«Когда уборка будет окончена, поедем дальше, к 82-летней одинокой женщине, от ее хутора до поселка 3 км. Там тоже уборку сделаем в доме, продукты привезем по заказу, расчет за них согласно чеку. Та бабушка заказала хлеб, молоко, муку, масло, соль, колбаску «Чайную». В настоящее время очень востребована доставка питьевой воды, у многих колодцы стоят сухими, – поясняла Юлия.

Спасибо дождю

В этот же день Grani.lv пообщались с руководителем Социальной службы Даугавпилсской краевой думы Анной Егоровой. Разговор, конечно, начался с расспросов о приобретении автомобиля Mobilā aprūpe mājas.

«В такой мобильной машине обслуживания на дому (Reno Master) нужда была давно, – рассказала Егорова. – А осуществилась она благодаря нашему участию в приграничном проекте «Латвия-Литва». Помимо Даугавпилсского края в проекте участвовали самоуправления города Резекне, Резекненского и Илукстского краев. Они тоже получили специализированные автомобили, но несколько другого уровня. В Латвии такой транспорт с социальной нагрузкой, как у нас, есть еще у "Объединения самаритян Латвии" – добровольной организации общественного блага, миссия которой помогать людям. Их автомобиль обслуживает Курземе и Видземе.

Услуги, осуществляемые в машине, ориентированы на определенный контингент жителей Даугавпилсского края: это одинокие пожилые люди, больные, инвалиды, проживающие вдали от поселковых центров. Автомобиль стоимостью 78 тысяч евро был приобретен на европейские деньги при софинансировании краевого самоуправления».

Резекненский край для обеспечения социальной помощью пожилых, одиноких и больных людей, проживающих в отдаленных от центров местах, получил в пользование специально оборудованный микроавтобус Wolksvagen Crafter. Команда мобильной бригады – водитель и соцработник. В рамках каждой поездки осуществляется бытовая помощь: принести дров, сходить в магазин, ввернуть лампочку. Клиента могут также отвезти в волостной центр, где доступен душ или услуги прачечной.

«На заявку, – продолжает А. Егорова. – у нас выезжает мобильная бригада. На месте работа распределяется так: пока один соцработник оказывает услугу в специализированном автомобиле, другой, по договоренности с хозяином, наводит порядок в доме (квартире) или выполняет какие-то другие поручения насущной необходимости.

В среднем в каждой волости края по 8 семей (это около ста человек) в силу своего преклонного возраста и состояния здоровья нуждаются в социальных услугах, предлагаемых в автомобиле: стирка белья, душ, обработка ступней.

В фургоне установлен комфортный душ, стиральная машина, предусмотрены принадлежности личной гигиены.

Проблемы одиноких и великовозрастных сельчан порой усугубляет отсутствие воды в колодцах. Бывает, что хуторянам приходится идти за водой к соседям, или использовать дождевую воду для бытовых нужд».

Акценты социальной работы

Анна Егорова уточнила, что в этом году в Даугавпилсском крае повысился порог доходов, начиная с которого человек или семья могут претендовать на статус малообеспеченных. Сегодня он составляет 258 евро (ранее 215 евро) на каждого члена семьи.

Примечательно, что количество малообеспеченных в Даугавпилсском крае с прошлого года значительно выросло. Если в 2018 году их было 185, то в текущем – уже более 800. «Связано это с тем, что наши жители со статусом малообеспеченных имеют право на получение в рамках европейской программы продуктовых пакетов, школьных принадлежностей для детей, предметов гигиены. Статус малообеспеченного лица распространяется и на ремонт жилья, решение жилищных вопросов, на помощь в оплате счетов за электроэнергию – здесь поддержка идет от Latvenergo. У людей сегодня больше информации о социальных услугах. Что касается количества малоимущих, то их в Даугавпилсском крае на сегодняшний день 2150».

По словам А. Егоровой, в Даугавпилсском крае, как и на остальной территории страны, продолжается проект деинституционализации (DI). Его цель – социализация людей с особыми потребностями. Признавая важность проекта, руководитель Социальной службы одновременно отмечает проблемы, связанные с недостатком финансирования для внедрения отдельных услуг.

«Целевая группа проекта – лица, имеющие душевные расстройства, проблемы умственного развития и проживающие как в центрах по уходу, так и дома. В Даугавпилсском крае действуют два таких центра. В общей сложности в них около 300 мест, – уточняет А. Егорова. – Сейчас стоит задача оценить, должен ли человек проживать в центре, созданном на базе самоуправления, или он способен вести самостоятельный образ жизни, проживая у себя дома. На каждого клиента центра составляется индивидуальный план. В настоящее время проведенные исследования позволяют сделать вывод, что 40 лиц, проживающих в центрах, могут быть определены на жительство в квартиры. Их психологическое состояние это позволяет. Однако, чтобы вопрос решился в позитивном ключе, необходимы средства – должна быть создана соответствующая инфраструктура, и без европейских денег тут не обойтись. Даугавпилсская краевая дума отправила в Министерство благосостояния проект, реализация которого потребует создания нескольких квартир для группового проживания. Ждем оценку проекта. Кроме того на повестке дня вопрос о создании на селе специализированных мастерских, дневных центров, где могли бы предоставляться качественные и разноплановые услуги».

Мужчины, отзовитесь!

Егорова также пояснила, что в 2019 году бюджет Социальной службы Даугавпилсского края был более двух миллионов евро, и, тем не менее, этого недостаточно для осуществления мероприятий социальной защиты. Дорожают услуги, медикаменты, продукты питания, транспорт… Между тем население стареет, сегодня в Даугавпилсском крае проживает более 6000 пенсионеров. У многих маленькая пенсия, хоть люди в трудовом возрасте без дела не сидели. По-хорошему, средства, отпускаемые Соцслужбе, следовало бы удвоить, но возможностей для этого нет.

Однако подвижки в реализации DI все же имеются. Так, в поселке Вышки с 1 октября заработает дневной центр, рассчитанный на 15 мест. По словам Егоровой, это оптимальное количество для работы. На базе нового центра клиенты получат (или возобновят) навыки работы с компьютером, предусмотрены занятия по изучению латышского языка, флористики, плетения из лозы, познавательные экскурсии и т. д.

«Людей на занятия будем собирать по волостям, утром привозим – вечером развезем по домам. Персонал, база для работы уже подготовлены, нерешенным остается вопрос с питанием, но и его урегулируем в ближайшее время. Еще один социальный центр на 25 мест для людей с нарушениями умственного развития будет создан в Скрудалиене, в здании бывшей школы. Однако прежде понадобится решить проблему с подъемником, ведь числе потенциальных клиентов будущего центра – колясочники», – поясняет Анна Егорова.

Таким образом, складывается впечатление, что социальная сфера Даугавпилсского края все больше поворачивается лицом к нуждающимся в ее услугах жителям.

«Конечно, хочется, чтобы выделяемых средств хватало на основные нужды наших клиентов. Особенно для одиноких стариков и инвалидов. У меня, как руководителя Социальной службы, есть большое желание внедрить в дома таких людей кнопку безопасности, чтобы в случае чего человек мог послать сигнал. В числе проблем - нехватка на социальной работе мужчин. В результате тяжелый труд ложится на плечи женщин, которые в основном задействованы в качестве социальных работников. Мужчин у нас – единицы», – сожалеет глава Социальной службы.

P. S. Как стало известно, с 16 по 19 июля на приезд социальной машины Mobilā aprūpe mājās из волостей Даугавпилсского края поступило 20 заявок.

Жанна Чайкина

Фото: Юрий Дунайский

www.grani.lv

Самое интересное на www.grani.lv в августе: