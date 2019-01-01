Михаил Пупиньш: об акцентах настоящего и будущего Латгальского зоосада

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Латгальский зоосад обязательно порекомендуют туристу в качестве значимого объекта Даугавпилса, в который непременно надо заглянуть, особенно, если у вас есть дети. Здешний оригинальный дизайн привлекает своей эксклюзивностью, тут уютно и животным, и посетителям.

Оригинальная концепция развития зоосада, населенного разнообразными представителями животного мира и направленная на формирование партнерского общения с ними посетителей, неизменно вызывает интерес со стороны других зоопарков и зоосадов, в том числе зарубежных.

Однако уникальность Латгальского зоосада не только в этом, но и в личности одного из его создателей Михаила Пупиньша. К нему чаще всего обращаются за комментариями и советами, как представители латвийских СМИ, так и обычные жители. Михаил всегда приветлив, о своих подопечных отзывается, будто о близких друзьях, выделяя черты характера, предпочтении в питании, ареал обитания и прочее. Особая часть жизни директора нашего зоосада – природоохранные и научные проекты, которых всегда много, один догоняет другой, и все ради сохранения и приумножения Их Величеств – Фауны и Флоры.

Территория зоосада год за годом преображается – впереди возведение новых объектов и экспозиций, призванных поднять его на новый, современный уровень. Тут и строительство Болотария, и погружение в Мир Джунглей, и другие сопутствующие мероприятия.

Наряду с прогрессом, отметим и то, что хоть зоосад в Даугавпилсе и называется Латгальским, работая на весь регион и не только, содержится он на средства Даугавпилсской городской думы, в чем видится некоторое противоречие.

Наша задача…

Разговор с Михаилом Пупиньшем начался с того, что директор чистосердечно признался:

«Я никогда в жизни не был в отпуске, хотя формально отпуска записывают – латвийское трудовое законодательство обязывает… Но я не припомню, чтобы, куда-то «упилил» отдохнуть. Если еду, то исключительно по делам, связанным с экспозицией, либо охраной природы… Да и что бы я делал в отпуске?...»

Далее перешли к стоимости билетов в зоосад, которую по нынешним временам впору назвать смешной – билетик в мир животных для детей сегодня стоит 50 центов, для взрослых – один евро. Михаил объясняет такой гуманизм к кошельку посетителей тем, что зоосад – бюджетная городская организаций, решающая общегородские задачи.

«Наша цель – создавать в Даугавпилсе социально-позитивную и эколого-воспитательную среду, вовлекая в нее как можно больше детей и взрослых. Невысокие цены на билеты позволяют горожанам с детьми регулярно навещать животных, некоторые приходят по два раза в неделю, чтобы покормить контактных зверей: черепах, морских свинок, кроликов или рыбок, а также пообщаться с другими животными зоосада. Кто-то так ходит в галереи, что замечательно, но картины статичны, изображенное на них не меняется. На изменения нашего восприятия влияют только наши же эмоции, тогда как животные каждый день разные: они растут, общаются, строят свои планы, спят – за ними интересно наблюдать, получая позитивный эмоциональный заряд», - говорит директор зоосада.

О проектах

По словам М. Пупиньша, в настоящее время готовится проект по программе INTERREG, направленной на гармоничное развитие европейской территории.

Инициатива ЕС поддерживает проекты трансграничного сотрудничества. «Наш проект подает Даугавпилсская городская дума. Я пишу его биологическую часть, а Дума – то, что связано с финансовой. 85% дает Европа, и 15% – Городская дума, – поясняет Михаил. – Цель программы INTERREG – формирование партнерства и контактов между регионами соседствующих государств. На это работают деньги Европейского фонда регионального развития. В нашем случае речь о совместном проекте Даугавпилс (Латвия) – Аникщяй (Литва). Оба самоуправления заинтересованы в создании позитивной среды и сохранении биоразнообразия на своих территориях.

У Латгальского зоосада в рамках проекта – ориентация на расположенное рядом болото. Будем предлагать, чтобы в рамках проекта предусматривалась подготовка к строительству Болотного парка – создание для посетителей благоустроенного входа в него через благоустроенную же территорию зоосада. Такой вход, снабженный соответствующим оборудованием, позволит сделать посещение Болотного парка более эффективным и комфортным.

Эскиз болотария.

Помимо скамеек и прочего необходимого оборудования, появятся два инновационных информационных стенда. Задействованные при этом современные технологии, посредством установленных в разных местах болота видеокамер, позволят в режиме on-line наблюдать за жизнью земноводных, черепах, заглянуть в гнезда к пернатым (чайкам) и т. д.

Должен получиться дружественный природе и людям с проблемами передвижения вариант наблюдения. Проект предусматривает проведение локальных работ по очистке экосистем Болотного парка. Проект следует подать до 20 июля, а намеченные работы в общей сложности займут 21 месяц.

Сейчас продолжается проект создания Болотного парка, непосредственно связанный с нашим болотом, ориентация – на создание благоустроенной среды для посетителей и восстановление деградирующих биотопов: водоем зарастает камышом и кустарником, в болоте заметно уменьшился объем воды, нарастает угроза сильного загрязнения. Цель проекта – привести болото к состоянию на 1990-е годы.

Появятся дорожки, мостки для посетителей и замаскированные пункты в местах осмотра болотных достопримечательностей. Чтобы птенцы чаек не разбегались по городским улицам, сделаем оградительный заборчик.

Сам же даугавпилсский Болотарий (здание - дерево с экспозицией болотных животных внутри) обещает стать первым в мире.

Осуществление всех запланированных мероприятий позволит связать зоосад с основным туристическим объектом города – Крепостью. Будут созданы условия для дружественной туристической среды, когда человек, следуя по определенному маршруту, получат возможность осмотреть все туристические объекты, не выходя при этом на улицы.

Еще один реализуемый проект - «Мир джунглей» (иногда мы объединяем все эти идеи под названием «Город Солнца» – (заимствование у философского произведения Томмазо Кампанеллы). Имеется в виду создание зоопаркового здания, позволяющего погрузиться в среду джунглей.

Эскиз «Мир джунглей».

В перспективе по авторскому проекту должно быть построено уникальное в своем роде, масштабное здание в виде большого холма или горы, внутри и снаружи оно будет заселено экзотическими животными и растениями.

В настоящее время в городе идет тендер эскизов. Следующий шаг – конкурс технических проектов. Конечно, это серьезный объект, требующий оригинальных решений, в Европе такого пока нет. Ожидается, что проект может получить воплощение в течение пяти последующих лет. Дума наши планы поддерживает, но, конечно, без привлечения европейских средств тут не обойтись.

Прогнозируется, что Мир джунглей будет иметь два маршрута: один для просто любознательных ценителей животного мира, а второй – для любителей спелеологического и биологического экстрима, которые не прочь пощекотать свои нервы. Предусматриваются искусственные скалы и секретные подземные ходы в скрытый подземный мир».

Похоже, что Латгальский зоосад, созданный при поддержке Думы докторами биологии, супругами Айей (1965-2017) и Михаилом Пупиньшами, профессором ДУ Артуром Шкуте, воплощает задуманное ими еще в 1980-е годы в жизнь. И вскоре фантазия станет реальностью.

Второй раз в истории Латвии

В продолжение разговора герпетолог Михаил Пупиньш с удовлетворением отметил, что недавно Латгальский зоосад произвел второй в биологической истории Латвии выпуск разведенных Европейских болотных черепах в природную среду обитания – зоосадовую родину покинули 20 черепашек: 12 самочек и 8 самцов. Их миссия – усилить уже созданную в 2014 году популяцию.

Так в этом году выглядит черепаха, выпущенная маленькой в 2014 году в Silene dabas parks.

Михаил утверждает, что черепахи первого «запуска в болотный космос» в настоящее время весят по 700 граммов. И то ли еще будет, с учетом факта, что сумевшая выжить в природных условиях черепаха растет весь период своей жизни – 120 лет.

Однако так везет не всем. По наблюдениям, половину черепашат уничтожают хищники. Вот пример сплетения позитивного и негативного: в июне этого года впервые в Латвии была обнаружена кладка черепахи в природе, а именно в парке Силане, из чего с одной стороны следовало, что часть выпущенных ранее черепах сумела выжить и отложить яйца, а с другой, что выводок из них пошел на корм хищнику. Об этом можно было судить по состоянию скорлупы восьми яиц. Михаил предполагает, что черепашек съела инвазивная енотовидная собака.

Года два тому назад Еврокомиссия признала Латгальский зоосад одним из лучших зоосадов - партнеров программы LIFE: в одном из специальных информационных бюллетеней миниатюрный Латгальский зоосад и крупный Пражский зоопарк Чехии были приведены в качестве позитивных примеров для других европейских проектов.

2019 год стал очередным годом послепроектной деятельности Латгальского зоосада в рамках программы LIFE. М. Пупиньш поясняет, что это связано с тем, что воплощенный проект по редким для Латвии видам: медянкам, болотным черепахам и жерлянкам возымел продолжение в виде послепроектной активности: «ЕК рекомендует послепроектную активность. Мы были очень успешны в этом проекте по восстановлению популяций, хорошо коммуницировали с Еврокомиссией, давали квалифицированные ответы и т. д.».

В разговоре М. Пупиньш акцентировал внимание и на том, что все зоопарки Латвии должны соответствовать внутренним и внешним критериям, требованиям, прописанным в специальных постановлениях. В их числе – природоохранные мероприятия, научные исследования и педагогическая деятельность.

В среднем в год Латгальский зоосад принимает около 45 тысяч посетителей. «Это очень хорошо по меркам любого зоопарка, поскольку все они принимают около 40-50% населения своих городов, к тому же мы, как объект, не находимся на пересечении мощных магистралей, чтобы потоки проезжающих шли постоянно. В основном наши посетители прибывают из Латвии, Литвы и Беларуси, наряду с этим много англичан, немцев, эстонцев. Зоосад – один из туристических объектов Даугавпилса, которые интересуют людей…», – замечает его директор.

Ротан как инвазивный вид

М. Пупиньш также рассказал о продолжающемся проекте, который осуществляется совместно с учеными АН Украины.

С украинской стороны проект возглавляет биолог Юрий Квач. Проект «Триггеры инвазии ротана в Восточной Европе» связан с инвазивным ротаном (триггер – проще говоря, механизм, приводящий в действие некую систему).

Ротан, пойманный в пруду с жерлянками.

Главная идея в данном случае – попытаться понять, чем ротан отличается от других видов рыб, почему он так быстро распространяется по Европе: от 10 до 60 км в год. Как на него влияют местные паразиты, и как он воздействует на местную фауну.

Приезд делегации украинских ученых ожидается в августе. Ротанов для исследований по физиологии и паразитологии будут отлавливать в течение 10 дней. Возможно, удастся узнать, почему ротан так «выстрелил», и как с ним бороться.

«Инвазивные виды – одна из самых больших угроз для биоразнообразия как такового. Если в большом водоеме ротана подавляют местные крупные хищники: окунь, щука, сом, то в небольших – пруды, бобровые заводи, мелиоративные канавы, заболоченные места, лагуны, которые, по сути, и являются основными источниками биоразнообразия, у него конкурентов нет, – ротан остается единственной хищной рыбой, до него тут «господствовал» только карась, – рассказывает Михаил Пупиньш. – У ротана огромная выживаемость: он нечувствителен к загрязнениям, эта рыба не боится недостатка кислорода. При пересыхании водоема закапывается в ил в ожидании лучших времен, а при промерзании водоема делает себе во льду своеобразный аквариум, все вокруг замерзает, а она спокойно «отсиживается» в капсуле. Ротан истребляет жерлянкок, переносит паразитов, представляющих опасность для черепах».

Эффект присутствия

Михаил всегда напоминает: «Зоосад не просто «живой уголок», мы занимается и серьезной научной деятельностью, мероприятиями по охране природы. Треть зоосадовой площади занимают аквариумы и бассейны – представлено около 40 видов гидробиотнтов: рыбы, черепахи, кайманы, змеи, лягушки…

Жерлянка.

«Водный биотоп очень важен, – утверждает ученый. – Человек по суше привык ходить, – подводный мир для него необычен.

Мы также совершенствуемся в экологической педагогике, разработана авторская концепция зоосада. Сегодня превалирует прагматичное отношение. Поясню в двух словах: люди должны заботиться о природе, чтобы было чем дышать и т. д. Это явная прагматика. Мы же уходим от этого: человек и животное встречаются на территории нашего зоосада как равные партнеры в общении. Животные представлены в среде, максимально приближенной к среде их обитания в природе. И посетители попадают в такую же среду. Цель – не демонстрировать животных людям, а предоставить возможность и тем, и другим комфортно общаться.

Создается эффект присутствия, который распространяется и на аквариумы, и на вольеры.

Питон - негативно вопринимаемое животное - змея.

Да, мы пошли более сложным, но одновременно и более эффективным путем. Согласно продвигаемой концепции, у нас представлены животные двух полярных типов восприятия их человеком. Одних принято воспринимать как хороших, других – в качестве плохих. Срабатывают внешние признаки: ползающие, покрытые чешуей, червеобразные, с маленькими глазками, с голым хвостом и острыми зубами – негатив. Вспомните фильм «Чужой».

Позитивные – по внешним признакам антиподы: пушистые, с большими глазами, теплые на ощупь, мягкие, человекообразные. И тут классический сборник – Чебурашка, выжимающий слезу умиления. Поэтому в нашем зоосаде представлены и позитивные, и негативные по эмоциям животные.

Работая с двумя полярными группами, мы доказываем, что и негативно маркированные обладают позитивными особенностями: забота о своих детях, планирование жизни, доброжелательное общение друг с другом, дружба и любовь.

Кстати, не так давно у животных обнаружили признаки религий, в частности, у шимпанзе. Т. е. у них могут быть свои верования. Основанием для ученых послужил факт того, что шимпанзе регулярно посещали одну и ту же рощу дуплистых деревьев, приносили к ним и складывали в дупла однообразные камни – без видимой практической цели. Подолгу неподвижно сидели рядом с грудами этих камней, вели себя спокойно, не ссорились, после чего уходили по своим обычным делам. Ученые, предварительно рассмотрев и отбросив несколько гипотез, пришли к выводу, что это может быть примитивный религиозный обряд. Подобные обряды со складыванием камней в кучи сохранились у шаманов. Так что мы и животные не так уж далеки друг от друга. В принципе, мы одинаковые, – то, что одни ходят в штанах, а другие плавают в пруду, еще не свидетельствует о больших различиях, и не возводит человека на пьедестал», – заключил директор Латгальского зоосада.

Эти слова захотелось продолжить пронзительной цитатой из «Домика на краю земли» Генри Бестона: «Глубочайшие черты человеческой личности существенно не отличаются от инстинктов животных. Мы относимся к животным свысока, полагая, что их судьба достойна сожаления, - ведь по сравнению с нами они весьма несовершенны. Но мы заблуждаемся, и заблуждаемся очень сильно. Ибо нельзя мерить животное по мерке человека. Они живут в мире, более старом и более полном, чем наш, более совершенные, одаренные способностями, которые мы утратили или даже никогда не имели, повинуясь голосам, которые мы никогда не услышим. Они не братья наши меньшие, не более слабые существа; они –другие народы, попавшие, подобно нам, в сети жизни и времени, оказавшиеся, как и мы, в плену величия и страданий на этой земле».

Итак, Латгальский зоосад, поддерживаемый городом, продолжает шаг за шагом преобразовываться. И хочется верить, что не за горами то позитивное время, когда усердно наводимые мосты, о которых Михаил Пупиньш упоминал в разговоре, позволят в полной мере воплотиться разумному, доброму, вечному. И что произойдет это под знаком Дружбы и Взаимопонимания между животными и человеком.

Жанна Чайкина,

www.grani.lv

Фото Юрия Дунайского / из архива М. Пупиньша

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