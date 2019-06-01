Пчелы не против меда, но против глифосата

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Поводом для написания этой статьи и детального изучения вопроса послужило обращение в редакцию grani.lv людей, у которых вещество глифосат, широко применяемое для борьбы с сорняками, приговорило к мучительной смерти пчел.

В подтверждении присланы фотографии, на которых видно все, как на ладони.

Фотографии, присланные бывшей хозяйкой хутора в Науенской волости. Так выглядят ульи с пчелами, массовая гибель которых была связана с опрыскиванием произрастающей рядом гречихи “Раундапом».

«Мы пережили настоящий стресс…», - говорит Жанна, бывшая владелица хутора в Науенской волости, который, в конце концов, пришлось продать. Становиться жертвами опрыскивания химией полей не хотелось.

«Наши пчелы погибли во всех ульях. Открыли, а там только мертвые пчелки. При этом мед не порушен. Рядом с ульями – большое поле с гречихой. Его щедро опрыскивали. Наши пчелы «подсели» на эту гречку.

С опылителями боремся уже несколько лет. Обращались в разные инстанции. Но этим хозяевам и суды нипочем. Штраф какой-то заплатят и все. Суд для них неприятен только в том смысле, что если докажут несоблюдение технологии опрыскивания, можно потерять европейские субсидии. Поэтому старательно оправдываются. А суды проходят в Риге.

У соседей наших тоже пчелы погибли. Одни живут метров 800-т от нас, другие на расстоянии полутора километров.

Владельцы земли, на которой проводилось опрыскивание, разные. Опрыскивают несколько раз: перед посадкой, во время созревания урожая. Муж мой как-то насчитал, что девять раз в сезон опрыскивают!

Когда по нашей жалобе приехала инстанция, чтобы взять анализы, так их рабочие все поля известью засыпали. Значит, знали заранее, что приедут.

В прошлом году мы пожаловались на происходящее в Министерство земледелия, так нам посоветовали делать заградительные посадки. По нынешним правилам, как оказалось, можно и при порывах ветра опрыскивать», - возмущалась бывшая хуторянка Жанна.

При этом женщина показывала тот самый ответ из Министерства, где черным по белому значится, что все технологии соблюдены и жаловаться хуторянам не на что.

Женщина также считает, что «Раундап» и ему подобные вещества представляют опасность не только для пчел.

«Когда в 2016 году я попала в больницу из-за отравления глифосатом, в это же время там лежал мужчина из Кумбули – Фрол. Он рассказывал, что у них за год много односельчан умерло от онкологии. И что местные связывают это с «Раундапом».

Дело в том, что сельские жители, оставшись одинокими и больными в силу преклонного возраста, продают свою землю, а себе оставляют лишь небольшой клочок для огорода. И получается, что земля, перешедшая в собственность крупного хозяина, эксплуатируется по-другому, с обязательным применением агрессивной химии. Страдает же от этого бывший владелец, на чей участок попадают распыляемые яды», - говорит Жанна.

Обычный летний пейзаж...

По ее словам, сегодня надо с оглядкой следовать рекомендациям диетологов: «Если вся земля и ее плоды подвергаются обработке глифосатами, то какая будет польза от гречневой каши?».

На чрезмерное опрыскивание полей рядом с ее хутором химикатами, жаловалась и хуторянка Елена Осипова. Речь также о Науенской волости (Даугавпилсский край). В телефонном разговоре с grani.lv Елена рассказывала: «Распыляют у нас часто. Дышать в это время невозможно. Раньше по ночам распыляли, а теперь и днем тоже. Объемы большие, запах резкий. При жаре особенно чувствуется. Сразу начинает болеть голова. Мы в качестве щита посадили березки. Обращались в Латвийский центр сельских консультаций, чтобы они проверили правильность технологии при распылении, так они говорят, что когда у вас трава пожелтеет, тогда и жалуйтесь. А то, что у нас пчелы погибли, это как?! Нельзя же настолько агрессивно вести хозяйственную деятельностиь. Причем владелец земли из числа местных жителей, не какой-нибудь иностранец, которому все равно. У нас тут и лошади…

Если что-то с ними случится, просто так не оставим. Вообще ситуация очень неприятная. На днях заехала в магазин, тот, что в Старых Стропах, купить корм для гусей, так продавец честно говорит, что у них в продаже только ГМО, чистый корм – от единственного поставщика был. И как жить?..»

Трудные времена

Андрис Андрушко – владелец биологического пчеловодческого хозяйства «Лесное» в разговоре с grani.lv делал акцент на том, что становится все труднее найти чистое, свободное от химикатов место в радиусе 3 км для ульев. Все вокруг используют ядовитые глифосаты – неселективные системные гербициды для борьбы с многолетними сорняками.

«Мы как биологическое пчеловодство по правилам не должны располагаться близко к источникам загрязнения. С ядами усиленно работают сельскохозяйственные предприятия, которые выращивают зерно и кормят им Африку. Такое зерно скупают крупные международные корпорации. Спрашиваете, как я отношусь к «Раундапу»? А как я могу к нему относиться – отрицательно, конечно. С тем, что это яд, согласится всякий, кто хоть что-то смыслит в химии. Из-за глифосатов наше хозяйство вынуждено уменьшать количество пчелиных семей, их просто негде больше селить», - разочарованно поясняет Андрис.

Тогда как хозяйка Meža Skuķi (Даугавпилсский край) - пчеловод Айя радуется своему счастью – рядом с ее хутором лес, никаких опыляемых полей. «Нам очень повезло в смысле экологии, - говорит она. – От полей охраняет АО Valsts mēži».

По мнению еще одного владельца биологического хозяйства (BIO bites, IK) Александра, высказанного grani.lv, надо больше обращать внимание не на распыление «Раундапа» как такового, а на то, насколько при этом соблюдаются технология обработки почвы. «Если правильно опрыскивать, никакого вреда не будет. Мои ульи стоят в Калкунах, Демене. Рядом – земля активного землевладельца, который химию использует постоянно. Его работники обучаются на специальных курсах, как и когда можно опрыскивать. Но бывает и по-другому: в прошлом году у моих знакомых погибли все пчелы… Рядом росла гречиха, правильно ли опыляли эти посевные площади, сказать не берусь. Но в гибели пчел может быть виновата не только химия. Для них опасна теплая зима. Когда нет морозов – в ульях повышается влажность, что губительно для пчел - не могут поддерживать нужную температуру».

Другие пчеловоды добавляли, что из-за постоянной влажности в ульях может завестись плесень. И все сходились на том, что последние несколько лет по разным причинам были неблагоприятными для пчеловодства. В 2016 году у некоторых пасечников погибло до 60% пчелиных семей, у кого-то - все.

Представитель правления Латвийского общества пчеловодов Арманд Краузе рассказывал, что в борьбе с опылением глифосатом пчеловоды добились ужесточения закона.

Арманд Краузе

Теперь нарушителя правил применения бьют по карману. В то же время такого рода нарушения надо еще доказать. Кто следит за темой, в курсе, как это трудно сделать. Хотя все же латвийский случай в качестве примера приводится. Связан он с 2011 годом, когда один крупный производитель зерна вблизи Валмиеры, Лимбажи, сам, будучи из Дании, нелегально использовал препарат, в итоге пострадали 400 ульев с пчелами. Датчанина наказали снятием платежей в размере 130 тысяч евро.

Между тем, по оценкам экспертов, пчелы переживают трудные времена во всем мире. Их поголовье снижается, и такая тенденция уже лет десять.

К «Раундапу» готовы не все

Эксперты указывают: около 30% того, что мы едим, нуждается в опылении. Если пчелы погибнут, человечеству придется туго. Надежда на пчеловодов, которые изо всех сил стараются поддерживать популяцию трудолюбивых насекомых. «Если нет опыления при помощи пчел, урожайность зерновых культур может снизиться до 80%. А это означает всемирный голод», - утверждает директор Института органического синтеза Ивар Калвиньш.

Как уже отмечалось, доказать, что виной гибели пчелиных семей может быть «Раундап», в Латвии трудно. Да и не только в Латвии, в США, откуда родом расплодившая глипосфат «Монсанто», тоже.

Пасечник Терренс Инграм (штат Иллинойс) держал пчел почти 60 лет, продавая более 15 тонн меда в год. Но после того как на соседней ферме аэроплан стал распылять по полям какой-то химикат, благополучию пчеловода пришел конец. Большая часть рабочих пчел не вернулась с полей, и личинки погибли за несколько холодных ночей, которые случаются в Иллинойсе летом.

От соседа Инграм узнал, что тот не вносил никаких химикатов кроме «Раундапа». Казалось бы, гербицид не должен воздействовать на пчел, но после каждого его внесения – а оно происходило в течение лета один раз в три недели – история повторялась. Рабочие пчелы не смогли справиться с ситуацией, к зиме обитатели всех ульев были мертвы. Инспекторы из департамента сельского хозяйства, куда пчеловод пожаловался, пришли с проверкой на его пасеку и на соседние фермы. Однако «нелегального использования» химикатов установлено не было, виновницей в гибели пчел назначили инфекцию. Ну, совсем как у нас.

Отметим и такой факт. «Монсанто» создала генно-модифицированные сорта сои, кукурузы, хлопка, сахарной свеклы и прочих культур, устойчивых к воздействию глифосата с уточнением: Roundap Reaty – «Готовые к «Раунадпу». Вероятно, это должно было подразумевать, что к поглощению глифосата готов и зверь, и птица, и человек. Но вот с этой триадой не сложилось. Оказалось, живой мир устроен сложнее, чем представлял себе изощренный ум адептов компании. Даже если глифосат напрямую не вредит здоровью, то, как быть с ГМО-продукцией? К каким последствиям приведет ее употребление? Обратим внимание и на то, что после нескольких лет применения глифосата у сорняков развивается устойчивость к нему. В итоге первоначальный эффект достигается лишь при внесении более высоких доз.

Международное агентство исследования рака при ВОЗ внесло глифосат в список «вероятно канцерогенных» веществ. Президент Франции Макрон поклялся положить конец глифосату в своей стране. Только вот, получится ли?..

Противники глифосата, коих в мире немало, пока не в силах повлиять на ситуацию.

Эксперты окрестили «адским слиянием» поглощение «Монсанто» немецкой компанией «Байер». Теперь перед человечеством во весь свой рост встал влиятельный супергигант. Однако есть и обратная сторона медали: «Байер» ждут разбирательства по 4000 «онкологических» исков от тех, кто связывает свое заболевание с воздействием глифосата. Судятся с «Байер» и пчеловоды. Правда, тут речь идет в основном не о гибели пчел, а об ухудшившемся качестве меда, в котором обнаруживают глифосат. Согласно исследованиям, глифосат, воздействуя на кишечную микрофлору пчел, меняет ее состав, сокращая полезные виды бактерий, позволяющие этим насекомым эффективно переваривать пищу и противостоять патогенам. Результаты научных работ объясняют тот факт, что параллельно с распространением использования Раундапа, повышается восприимчивость пчелиных роев к инфекционным заболеваниям. Вот такая взаимосвязь.

А что же Латвия?

По словам эколога Улме, несмотря на то, что в результате использования «Раундапа» пропадает биологическое разнообразие растений, насекомых, птиц, несмотря на его негативное воздействие на организм человека, наше Министерство земледелия касаемо этой проблемы ведет себя тише воды, ниже травы. Пока защитники природы могут надеяться только на свои силы, ограничиваясь акциями с целью привлечь внимание общества.

Реальность такова, что глифосат остается самым популярным гербицидом в мире. Он входит в состав каждого из препаратов, используемых как фермерами-частниками, так и сельскохозяйственными предприятиями. Применяют его также для обработки от сорняков железнодорожных путей, обочин дорог. Предупреждение ВОЗ о том, что этот гербицид накапливается в тканях организма, ни к чему не приводит. Нет внимания и к тому, что глифосат связывают с возникновением бесплодия, с нарушением эмбрионального развития человека и животных.

Между тем прогрессивные эксперты указывают: технологии заливания почвы химикатами – вчерашний день. Пестициды и гербициды, травившие планету без малого 60 лет, могут оказаться не нужными, если использовать новейшие принципы обработки почвы. Речь о так называемой ноу-тилл (No-Till), системе нулевой обработки земли, или стрип-тилл Strip-Till – технология полосного земледелия. При внедрении новаций глифосатов не потребуется. Создается мульчирующий слой, и сорняки уже не культивируются. Их просто там нет. Растут только культурные растения. Но, чтобы такое стало возможно, должна заработать многолетняя целевая программа. В числе других эффективных методов уничтожения сорняков - покрытие почвы светонепроницаемой пленкой, под которой они, лишившись света, усыхают. Уже есть решения с использованием биологически разлагающихся специальных пленок для кукурузы и различных видов овощей.

Итог известен

Так уж повелось, что откровенничают осведомленные в той или иной сфере специалисты, только с уходом на заслуженный отдых.

Среди таких пенсионеров-правдорубов, американский фитопаталог Дон Хубер, выступавший с лекциями в Германии, в ходе которых он предостерегал от последствий применения гербицида сплошного действия глифосата.

Дон Хубер.

По его словам, использование данного препарата стало причиной недостаточного питания растений, увеличения уровня их заболеваний, и как следствие - потерь урожая. Однако против тут же выступили бывшие коллеги Хубера по университету Пердью (США).

- Глифосат используется в крупных масштабах уже более 30 лет, и нет признаков общего повышения уровня болезней растений и, соответственно, потери урожайности, - утверждали оппоненты.

Тем не менее, в Германии доклады Хубера вызвали интерес экологов и организаций «зеленых», потребовавших немедленного приостановления допуска глифосатосодержащих средств защиты растений. Припомнили и результаты исследования аргентинского эмбриолога А. Карраско, который вводил глифосат в экспериментальные эмбрионы, после чего у лягушек развились тяжелые аномалии. Тем самым Карраско доказывал, что глифосат может нарушить развитие человеческих эмбрионов и стать причиной уродства детей в районах Аргентины, возделывающих сою.

Но тут слово взял директор Института агробизнеса профессор Михаэль Шмитц. Он указал, что в результате запрета глифосата на уровне ЕС произойдет ежегодное снижение благосостояния в размере 1-1,3 млрд евро, и Европейскому Союзу придется рассчитывать на существенное ухудшение аграрного торгового баланса, а также на потери рыночной доли зерновых культур в мировом масштабе.

Итог известен - достигнутая договоренность в Брюсселе об использовании глифосата в течение еще пяти лет, начиная с 2017 года. За решение продлить лицензию проголосовали 18 государств – Латвия, Литва и Эстония в том числе. Девять стран были против, одна воздержалась.

Жанна Чайкина, grani.lv

Фото автора и из интернет-источников

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