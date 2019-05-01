Неделя здоровья в Даугавпилсе: нужна ли она горожанам?

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Латвийская неделя здоровья организуется в Даугавпилсе в шестой раз.

С 27 мая по 2 июня уже в восьмой раз проходит Латвийская неделя здоровья — ежегодное мероприятие европейского масштаба, целью которого является популяризация здорового образа жизни и привлечение как можно большего числа людей к спортивной, здоровой и физической активности. Неделя проводится одновременно в разных странах Европы. В Даугавпилсе мероприятие при активной поддержке самоуправления организуется шестой раз.

Суть проекта состоит в том, что любой желающий имеет возможность принять участие в общественных тренировках, ознакомиться с активным образом жизни и разнообразием физической нагрузки, предложенной спортивными клубами города. Мы попытались выяснить, что предлагают организаторы в этом году и как к этому событию относятся горожане.

Что предлагает город?

Чтобы стать частью программы спортивных мероприятий Латвийской недели здоровья 2019, спортивным клубам и организациям Даугавпилса необходимо было зарегистрироваться до 20 апреля. В этом году на призыв откликнулось несколько представителей, и в конечном итоге у жителей города есть возможность посетить шесть официальных мероприятий: фитнесс-тренировку с командой Be Active; беговую тренировку с командой даугавпилсских бегунов Daugavpils Runners; чемпионат по ориентированию; вечер бесед о спорте вместе с уличными гимнастами, бегунами и ультрамарофонцами; тренировку по скандинавской ходьбе с Даугавпилсским клубом ходьбы; тренировку по гребле.

К слову, в 2017-м году Даугавпилс стал первым в Латвии по количеству человек, вовлеченных в мероприятия Недели здоровья.

Помимо соревнований по народным видам спорта, участникам ежегодно предлагаются лекции, мастер-классы, показательные выступления спортсменов. Так, в прошлом году Неделя здоровья в Даугавпилсе началась выставкой детских рисунков, производственной гимнастикой, а также мероприятием «Спортивная LAVKA» - встреча с интересными людьми в сфере спорта. А годом ранее в рамках Недели здоровья в даугавпилсских парках можно было посетить бесплатную тренировку по зумбе и йоге. Также жителям города предлагалось принять участие в скандинавской ходьбе, забеге и даже испробовать на себе китайскую методику дыхания цигун. Пример всем горожанам показали и сотрудники Городской думы, которые в 8 утра собрались в фойе для утренней зарядки.

Каждый год что-то новое

Все тренировки проходят в рамках проекта «Мероприятия по профилактике здоровья и заболеваний в Даугавпилсском городском самоуправлении». Финансирует проект Евросоюз, но непосредственно реализация лежит на ответственных плечах общественных организаций и самоуправления.

Одним из организаторов в Даугавпилсе является туристический клуб Sniegpulkstenīte («Подснежник»). Виктория Козловска, координатор мероприятий от туристического клуба Sniegpulkstenīte, рассказывает:«С каждым годом участников мероприятия становится все больше, поэтому мы ежегодно стараемся придумать что-то новое. Например, в это воскресенье впервые в рамках Недели здоровья пройдет тренировка по гребле с лодкой класса «Dragon». Также уже позади тренировка от группы Be Active, которую с каждым годом посещает все больше людей. Беседы о спорте тоже пользуются неизменным спросом – люди хотят узнать больше об активном образе жизни, о возможностях, которые предлагает наш город, а также обрести единомышленников».

Собираются вместе и тренируются

В 2015 году в Даугавпилсе сформировалось неофициальное сообщество – «Be Active» ( www.facebook.com/groups/821410421303154/ ). Это группа людей, которые стремятся к здоровому и активному образу жизни. Вне зависимости от времени года и погодных условий они собираются раз в неделю, чтобы потренироваться вместе.

Как рассказал организатор сообщества Александр Высоцкий, идея совместных тренировок родилась у него уже давно, однако реализация задуманного осуществилась благодаря подготовке к командному забегу. Александр Высоцкий: «Я решил собрать участников команды, чтобы поближе познакомиться и вместе подготовиться к предстоящему забегу. Информацию о встрече разместил в социальных сетях, и в итоге пришло 12 человек. Марафон прошел, а совместные тренировки стали традицией. Каждая тренировка состоит из общей разминки, упражнений на выносливость и растяжки. Так как профессиональных тренеров и спортсменов среди нас нет, каждый занимается в силу своих возможностей. Если у человека что-то не получается, то я стараюсь подобрать для него альтернативное упражнение». По личным наблюдениям Александра, среди даугавпилчан немало тех, кто заинтересован в здоровом образе жизни и спорте, но к бесплатным тренировкам многие относятся скептически. «Для некоторых людей мотивацией для регулярных тренировок становятся деньги, которые они отдают за абонемент в спортзал. На наших же тренировках в среднем присутствует 6-7 человек. Максимальное количество людей, которое собиралось было 25-30. Но для меня 2-3 человека – это уже хорошая компания для совместной тренировки».

Зачем вам нужна (если нужна) Неделя здоровья?

Мы опросили даугавпилчан, в жизни которых спорт в последнее время стал занимать далеко не последние место. Профессиональные спортсмены и просто любители рассказали о своих взаимоотношениях со спортом, а также порассуждали на тему важности Недели здоровья в нашем городе.

Марк:

«В 14 лет я начал заниматься плаванием. Мой первый тренер Александр Тарайкович был для меня больше, чем тренер. Он сей день является примером жизненной силы, мудрости и здоровья. Помню, как просыпался в 5.30, в темноте шел по сугробам на трамвайную остановку, чтобы в 6 уже быть в бассейне. Из открытых окон валил пар, было холодно, но мы согревались преодоленными километрами. После тренировки все вместе пили чай, получали по ложке меда и каждый шел в свою школу. Родители не могли понять, откуда у меня появилась такая сила воли. А дело было в дяде Саше, он делился своей силой с нами. Я считаю, что в спорте главное – пахать и идти к цели. Не нужно быстро, можно медленно, комариными шажками, но обязательно вперед. Чем бы человек ни занимался, главное все делать правильно и уметь ждать. Результаты придут.Я считаю, что в спорте главное – пахать и идти к цели. Не нужно быстро, можно медленно, комариными шажками, но обязательно вперед. Чем бы человек ни занимался, главное все делать правильно и уметь ждать. Результаты придут. Меня отталкивают люди, которые занимаются спортом исключительно для того, чтобы красиво выглядеть. Для меня это бессмысленно, потому что главное – это функционал. Сегодня я занимаюсь фехтованием, там это особенно видно. Человек может быть с животиком, без больших бицепсов, а заколоть меня может в одно движение. В этот момент спорт становится искусством. У меня очень неспокойный образ жизни, постоянные переезды и мне часто приходится тренироваться самостоятельно. Где бы я ни находился, всегда ищу турники и какую-нибудь палку, чтобы отрабатывать фехтовальные движения.

Несколько лет назад я познакомился с ребятами из Be Active. Они готовились к забегу Stipro Skrjējens и организовали первый кроссфит на стропской эстраде. Тренировки продолжаются и по сей день, поэтому по возможности я их также посещаю. Ребята из Be Active, как и мой первый тренер, умеют пробудить в человеке силу воли и желание дойти до конца.

Про Латвийскую неделю здоровья я практически ничего не слышал. К сожалению, не вижу особых результатов в массах».

Карина: «Несмотря на то, что спортом занимаюсь с детства, о неделе здоровья слышу впервые. Предположу, что в рамках этого мероприятия рассказывают и показывают плюсы здорового образа жизни, а также агитируют людей заниматься спортом и просто добавить активности в свои будни. Если это на самом деле так, то такие проекты, безусловно, радуют и должны спонсироваться. С другой стороны, было бы неплохо узнать, какой результат получается в итоге – помогает ли это жителям узнать что-то новое и мотивирует ли на дальнейшие занятия спортом. Если не ошибаюсь, то в последние время проводят достаточно много спортивных мероприятий/занятий, в которых может принять участие любой желающий. На мой взгляд, важность и ценность активного образа жизни необходимо прививать с детства. Даже простая часовая прогулка любому пойдет на пользу. Это поможет улучшить как физическое, так психическое состояние».

Стефания:

«Считаю, что физическая активность необходима каждому, потому что это улучшает умственные способности, а еще снижает риск многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Несмотря на плотный учебный и рабочий график я уделяю спорту минимум 8-10 часов в неделю. Это улучшает мое самочувствие, помогает быть дисциплинированной в других делах. В этом году мне не удалось посетить мероприятия, которые предлагает Латвийская неделя здоровья, но в любом случае я поддерживаю все инициативы на государственном уровне, которые пропагандируют здоровый и активный образ жизни. Главное, чтобы инициативы были услышаны, так как зачастую люди не используют возможности, так как о них просто не знают».

Николай: «Про Латвийскую неделю здоровья я не слышал. Уверен, что эти мероприятия посетит большое количество людей, которые и так регулярно занимаются спортом. Привлечь новичков будет сложнее. В моей жизни занятия спортом приобрели регулярность лишь в последние годы. Начал чаще выходить на пробежки и в этом году удалось принять участие в марафоне. Но это другое. Там ты ставишь себе цель, выбираешь дистанцию, которая тебе по силам, и тогда твой забег превращается в праздник с первого шага до финиша. Мне нравятся эти ощущения».

Дмитрий: «Про объявленную неделю здоровья в Латвии ничего не слышал, но в целом, если действительно инициативные и продвигающие ЗОЖ тему люди, сами увлекающиеся спортом и правильным питанием, смогут «перетащить» на свою сторону кого-то еще, то будет очень здорово. Мне лично удалось прочувствовать, как спорт бесплатно и в большом количестве дарит уйму позитивных зарядов. Уже не первый год на любительском уровне занимаюсь бегом, хожу на турники. А когда погода не позволяет, дома есть альтернатива – гиря.

Спорт помогает быть продуктивным во всех областях жизни. Уж поверьте, ведь творчеством занимался ещё и тогда, когда вел «нездоровый» образ жизни. Есть с чем сравнить. Так что, как мне после физических упражнений дается заряд на творчество, уверен, каждому дастся заряд на их интересы, работу. И не только после очередной тренировки - спорт тонизирует в целом и по всем фронтам».

Увеличиваемся по чуть-чуть

По словам генерального секретаря Латвийской ассоциации народного спорта Галины Горбатенковой, с годами «у нас все увеличивается в разы: участники, организации… Людям это мероприятие становится интересным. В нем хотят принимать участие. Мы каждый год по чуть-чуть увеличивались».

Стоит отметить, что из года в год увеличивается также число даугавпилчан, которые не остаются в стороне от мероприятий Недели здоровья. Причем, в них принимают участие как самые маленькие даугавпилчане, так и горожане почетного возраста. И неправы скептики, утверждающие, что в наше время уже не встретишь людей, которые начинают свое утро с пробежки или занятий на турниках. Они есть, и их немало. А Неделя здоровья неделя здоровья – замечательный повод узнать о том, что свободное время можно проводить не только лежа на диване перед телевизором. И то, что несет пользу здоровью, может быть очень интересным и увлекательным.

Другой вопрос в том, насколько люди осведомлены о том, что предлагается в рамках Недели здоровья в нашем городе. Некоторые из горожан пожелали организаторам, чтобы информация активнее распространялась в соцсетях и в местных СМИ.

А еще немаловажным моментом является то, кто же является участниками этих мероприятий. Как показывает опыт предыдущих лет, в большинстве своем это люди, которые и без того являются приверженцами здорового образа жизни. А горожане, которые никогда не имели добрых отношений со спортом? Хватит ли у них смелости и мотивации прийти на первое занятие и сделать этот способ времяпрепровождения своей хорошей привычкой на долгие годы? Возможно, стоит задуматься над этим и начать действовать – не в этом, так хотя бы в следующем году!

Катрина Орлова

Фотографии Юрия Дунайского, Be active (facebook.com) и личного архива респондентов

Глобальной целью организаторов Международной ассоциации спорта и культуры (ISCA) и Ассоциации народного спорта Латвии является к 2020 году привлечь к занятиям физкультурой 100 миллионов европейцев.

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