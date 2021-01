В Нарва-Йыэсуу строится первая автозаправка

Дата публикации: Сегодня, 10:14 Просмотрено: 204

В Нарва-Йыэсуу, до сих пор остающемся единственным городом Эстонии, не имеющим ни одной автозаправочной станции, строительство заправки наконец-то началось.



Работы ведутся в центре города, на улице Яна Поска, 26 - по соседству с новым зданием магазина Coop и городской управой. Согласно данным, размещенным на информационном щите, что на месте будущей заправки, работы по ее возведению должны быть завершены в марте наступившего года.

Обстоятельств, которые могли бы помешать осуществлению этих планов, городской управе Нарва-Йыэсуу не известно. Здесь надеются, что строительство заправки будет завершено в срок. По плану графика работ, согласованному с городской управой, окончание сооружения объекта планируется даже на конец февраля. После этого какое-то время займет оформление документации. Непосредственно же заправляться бензином на заправке можно будет уже в апреле-мае, к началу летнего сезона, сказал нашему изданию вице-мэр по городскому хозяйству Нарва-Йыэсуу Сергей Соловьев.

Заказчиком работ по сооружению заправки является фирма R&R Real Estate OÜ. Это занимающаяся недвижимостью дочерняя фирма Tartu Terminal AS, являющейся в свою очередь оптовым продавцом топлива и заказчиком всего этого проекта. Именно Tartu Terminal AS и будет оператором заправки. Работники предприятия сами будут привозить топливо и здесь его продавать.

Собственно строительством (земельными работами), по словам Сергея Соловьева, занимается главный подрядчик - фирма Amari Ehitus OÜ из Западной Эстонии. Она выполняет работы по проекту Raamproekt OÜ из Пылва.

Планируется, что на новой заправке будут продавать топливо всех марок — и дизель, и бензин. Будут доступны все востребованные марки. У Tartu Terminal AS большая сеть заправок по всей Эстонии, которую ее владельцы сейчас расширяют в направлении Ида-Вирумаа.

Примечательно, что изначально планировалось построить только автоматическую станцию заправки. Однако, поделился подробностями осуществления проекта Сергей Соловьев, заказчики пошли навстречу городу и решили открыть в Нарва-Йыэсуу заправку с кафе, где можно будет перекусить, воспользоваться туалетом и заплатить за топливо.

Останется ли возводимая заправка единственной в курортном городе или имеются планы на строительство и других автозаправок?

Сергей Соловьев, вице-мэр Нарва-Йыэсуу по городскому хозяйству:

- Первое время эта заправка, конечно,

будет единственной, но если обороты будут большими, тогда уже собственники решат, достаточно ли оставить ее одну или следует подумать о расширении.

Конечно, многое в этом вопросе зависит от того, как будут разворачиваться события с коронавирусом. Однако, отметил Сергей Соловьев, власти города смотрят в будущее с оптимизмом и надеются, что вернутся те времена, когда наплыв туристов (пусть даже своих, внутренних — из других городов и поселков Эстонии) в курортный город вновь станет большим, как это было в прежние времена. Вот тогда одной заправки на город конечно будет недостаточно.

Наталья СОБОЛЕВА