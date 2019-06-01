Нарва — Ивангород: приграничное сотрудничество дает возможности для развития

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Несмотря на то, что Нарвский замок и Ивангородская крепость находятся на противоположных берегах одной реки и в разных государствах, сегодня они считаются единым историко-архитектурным ансамблем. И два города успешно развивают его совместными усилиями, используя возможности программ приграничного сотрудничества.

В последние годы Нарва значительно преобразилась. Это отмечают как сами горожане, так и те, кто когда-то уже бывал в нашем городе. Во многом это стало возможным благодаря реализации Нарвской городской управой европейских проектов в рамках программ приграничного сотрудничества.

В подавляющем большинстве проектов партнером эстонской Нарвы выступает российский Ивангород, расположенный на противоположном берегу быстротечной реки Нарвы (в обиходе ее часто именуют Наровой). В этом списке есть и проекты, осуществленные Нарвой совместно с другими городами приграничного региона Ленинградской области – например, Сланцами и Кингисеппом. Но сегодня, как я и обещала в апреле ( см. в боксе «Соседи» материал «Нарва туристическая: популярна как никогда»), рассажу лишь о самых масштабных из тех, что являются плодом сотрудничества Нарвской городской управы и муниципального образования «Город Ивангород» (да, вот так звучит официальное название местного российского самоуправления).

В многовековой истории Нарвы и Ивангорода есть несколько периодов, когда они были практически одним целым. Не буду сейчас вспоминать времена Ивана Грозного или шведской королевы Кристины. Напомню лишь, что во времена СССР у Нарвы и Ивангорода был общим водопровод, общая транспортная система, общие рабочие места. Государственная граница Эстонской Республики и Российской Федерации по реке Нарве прошла между городами в 1992 году.

Однако по-прежнему общими остались природные ресурсы, инфраструктура, культурно-историческое наследие. И уже в 1998-2000 гг. Нарва и Ивангород с привлечением финского партнера – города Лаппенранта (расположен вблизи российско-финляндской границы) участвовали в первом совместном проекте EstRuFin европейской программы приграничного сотрудничества и содействия приграничной бизнес-кооперации Phare/Tacis. Затем был успешно осуществлен еще ряд проектов: например, BWC InfoTourRus, SuPortNet, направленные на совместное сотрудничество по развитию туристического потенциала приграничных районов региона Балтийского моря. По словам Наталии Орава, главного специалиста департамента развития и экономики Нарвской горуправы, в проекте City Twins Coоperation Network (программа Interreg III C/Tacis), где участвовали 5 пар городов- «близнецов», Нарва и Ивангород получили ценный опыт того, как можно совместно работать несмотря на границы.

В августе 2006 года самоуправления Нарвы и Ивангорода подписали соглашение о сотрудничестве. Тогда же была впервые разработана стратегия развития приграничного сотрудничества двух городов. Этот документ и сегодня регулярно пересматривается и дополняется.

- Он лежит в основе наших общих проектов, которые мы готовим и подаем в европейские программы по приграничному сотрудничеству, - говорит Анне Веево, руководитель службы проектов департамента развития и экономики Нарвы. - Предпринимательство и экономика, сотрудничество общественных организаций, развитие инфраструктуры — вот три сферы, которые мы с Ивангородом определили в качестве приоритетных.

И если в начале пути были, по выражению специалистов, «мягкие проекты» (обмен опытом, обучение, налаживание сетевых связей, создание и развитие туристических информационных центров, разработка водных туристических маршрутов, участие в совместном маркетинге территорий и проч. ), то начиная с 2006 года Нарва и Ивангород приступили к подготовке и осуществлению крупномасштабных инвестиционных проектов, направленных на развитие исторической прибрежной зоны реки Нарвы и уникального приграничного ансамбля двух крепостей, которые финансово поддержала программа по приграничному сотрудничеству EstLatRus («Эстония - Латвия - Россия»).

Анне Веево, руководитель службы проектов департамента развития и экономики Нарвы:

- Нарву и Ивангород исторически связывает река и комплекс крепостей. Люди, в первую очередь местные жители, а также туристы, хотят отдохнуть у воды и насладиться прекрасными видами. Поэтому мы решили, что начнем именно с этого — займемся благоустройством территорий, примыкающих к нашим основным достопримечательностям, и будем развивать потенциал уникального ансамбля наших фортификационных укреплений.

В 2011 - 2015 гг. в приграничной зоне Нарвы и Ивангорода воплощались в жизнь сразу 5 проектов. Шла реконструкция Замкового парка в Нарве и параллельно строилась подъездная дорога к Ивангородской крепости; по обеим берегам Наровы шло строительство речных променадов; в Нарве реставрировали и готовили к открытию самый большой бастион Виктория, а на территории Ивангородской крепости в рамках этого же совместного проекта буквально из руин поднимали Малый пороховой амбар XVII века и проводили консервацию ее самой старинной, 1490 года, части, создавали единый аудиотур по двум крепостям; а также осуществлялся проект, в рамках которого ремонтировались помещения бизнес-инкубатора в Ивангороде и строилась электрическая подстанция на территории промышленного парка «Кадастику» в Нарве.

Не могу не упомянуть еще один большой приграничный проект с софинансированием программы EstLatRus, который, однако, вели не местные самоуправления, а Министерство внутренних дел Эстонии и российская Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы («Росгранстрой») - реконструкцию таможенно-пропускных пунктов в Нарве и в Ивангороде. Но это уже тема для другого разговора.

За 7 лет - 12 млн евро

По информации Анне Веево, в 2007-2014 годах Нарва и Ивангород сумели привлечь из программы приграничного сотрудничества EstLatRus на проведение совместных проектов почти 12 млн евро. Согласитесь, сумма очень значительная для обоих городов. «И особенно для Ивангорода, - уточняет заместитель главы Ивангородской администрации Татьяна Шарова. - Проекты принесли нам в общей сложности сумму, равную 12 годовым бюджетам нашего города! (Для справки: население Ивангорода составляет 11 тысяч человек, Нарвы — 59 тысяч.) Сами бы мы никогда таких денег для развития не нашли». К слову сказать, Правительство Ленинградской области в 2015 году отметило совместную работу Нарвы и Ивангорода как лучший опыт приграничного сотрудничества в области.

Удостоены наград

В 2015 году четыре совместных проекта Нарвы и Ивангорода были удостоены наград Программы приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия». Проект «Развитие уникального эстонско-российского крепостного ансамбля как единого туристического продукта. 2-й этап. /EstRusFortTour-2», в результате которого осуществлена реконструкция Замкового парка в Нарве, а также построена подъездная дорога к Ивангородской крепости, получил награды аж в 4-х номинациях: «Лучший строительный объект» - за реконструкцию Замкового парка, «Лучшее партнерство» и «Лучшие коммуникация и продвижение информации».

Программой приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» реконструкция Замкового парка в Нарве была признана лучшим строительным объектом 2015 года.

Подход к Ивангородской крепости, 2011 год.

Подход к Ивангородской крепости, 2014 год.

Проект «Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве (Эстония) и Ивангороде (Россия), II этап/ River promenades», который был направлен на реконструкцию верхней части променада в Нарве (это часть Темного сада) и строительство северной части речного променада в Ивангороде, был награжден в двух номинациях: «Лучший строительный объект» за реконструкцию верхнего променада в Нарве и «Лучшее партнерство».

Крупномасштабный проект «Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода, как единого культурного и туристического объекта/ LSP6», в котором основные мероприятия сосредоточены на реставрации и открытии для посетителей бастиона Виктория в Нарве и Малого порохового амбара в Ивангородской крепости, получил награды в трех номинациях: «Лучшие коммуникация и продвижение информации», «Лучшее партнерство» и «Лучшие устойчивость и влияние на будущее». Также проект был отдельно отмечен Министерством внутренних дел Эстонии за сотрудничество.

Департамент развития и экономики города Нарва являлся лидер-партнером во всех трех вышеназванных проектах. Наталия Орава, главный специалист департамента экономики и развития Нарвской городской управы, была признана одним из лучших менеджеров проекта программы «Эстония – Латвия – Россия» в 2015 году.

Реконструкция бастиона Виктория (конец XVII века) и открытие его казематов для посещения осуществлялось в рамках международного проекта «Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и туристического объекта». Партнером Нарвы в нем выступило Музейное агентство Ленинградской области.

Благодаря этому же проекту в Ивангородской крепости реконструировали Малый пороховой амбар, построенный шведами в XVII веке.

Общий бюджет проекта составлял около 6,9 млн евро. Финансирование со стороны Программы составило 6,2 млн евро.

И наконец, проект «Регионы должны привлекать инвесторов/4 investors» был награжден в номинации «Жемчужина региона». В рамках проекта были созданы предпосылки для развития инфраструктуры поддержки предпринимательства в Ивангороде и Нарве. На средства проекта были отремонтированы помещения бизнес-инкубатора в Ивангороде и частично профинансировано строительство электрической подстанции на территории промышленного парка «Кадастику» в Нарве. Лидер-партнером в проекте выступало ЦУ «Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа».

Итого у приграничных проектов Нарвы и Ивангорода оказалось 10 наград со стороны Эстонии и 5 со стороны России!

Наталия Орава, главный специалист департамента экономики и развития Нарвской городской управы, была признана одним из лучших менеджеров проекта программы «Эстония – Латвия – Россия» в 2015 году.

О строительстве променадов хочу рассказать подробнее, хотя бы потому, что эти проекты - самые емкие — с точки зрения финансовых и временных вложений. Ну и наконец, потому, что почти километровый речной (или прибрежный) Нарвский променад стал новой достопримечательностью Нарвы, был назван самым ярким событием Ида-Вирумаа 2014 года и по мнению многих может претендовать чуть ли не на звание визитной карточки всей Эстонии и Евросоюза — во всяком случае для тех, кто приезжает к нам со стороны России. А главное — он сразу и прочно завоевал любовь нарвитян.

Не один, а сразу два

Сразу уточню: променада в Нарве два - верхний и нижний. Верхний променад – это благоустроенная часть Темного сада, который расположен в районе Старого города Нарвы, на бастионах. Нижний или прибрежный (речной) – это почти километровая пешеходная дорога (проезд разрешен только спецтранспорту – пограничники, аварийная служба, «скорая помощь», полиция), которая тянется вдоль берега реки Наровы и проходит под стенами Нарвских бастионов и Нарвского замка, под пограничным мостом Дружба.

5 февраля 2014 года прошли торжества по случаю открытия верхнего променада в Нарве и первых 119 метров прибрежного променада в Ивангороде. Примечательно, что красную ленточку на Рыбацкой набережной в Ивангороде перерезали в 16.00 по московскому времени, а церемония открытия верхнего променада в Нарве на ул. Койдула началась тоже в 16 часов, но по местному (европейскому) времени.

Открытие променада в Ивангороде в феврале 2014 года было торжественным и красочным.

По словам жителей российского приграничного города, свой речной променад им очень полюбился.

Общий бюджет проекта "Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве и Ивангороде, II этап", получившего поддержку из программы приграничного сотрудничества EstLatRus, составил 1 742 338,67 евро. Европейский союз покрыл 90% всех расходов.

С Нарвского верхнего променада открываются невероятно живописные виды на Нарвский замок, Ивангородскую крепость, нарвский Александровский собор, реку, мост… Отсюда ведут пешеходные дороги вниз к реке – на нижний променад - прибрежный.

Нижний променад состоит из нескольких тематических объектов. Вдоль бастиона Виктория тянется Аллея Европы, на которой установлены 28 светильников в виде звезд; каждая символизирует одну из стран –членов Европейского Союза и указывает дату вступления этой страны в ЕС. Есть летняя сцена Дальберга (по проектам этого знаменитого шведа в XVIII веке были построено Нарвское кольцо бастионов). На шведской террасе, предназначенной для семейного отдыха, установлены восемь фигур львов работы известного эстонского скульптора Айвара Симсона, это не просто украшение променада, это еще и лазалки для детей.

Сегодня даже не вспоминается, что когда-то променад вдоль Наровы на нарвском берегу был вот таким...

А теперь он вот такой! Речной променад стал новой достопримечательностью Нарвы и любимым местом отдыха горожан.

Есть на променаде два больших шахматных стола (напоминание о том, что Нарва – родина великого гроссмейстера Пауля Кереса), летнее кафе, скамейки, цветочные кашпо ультрасовременных форм. Самая яркая часть нижнего променада – это площадь Солнца с солнечными часами, у которых в роли стрелки может побывать каждый желающий.

Опирающаяся на железобетонные элементы L-образной формы, площадь Солнца словно парит над речной гладью. На площади установлены олицетворяющие колесо времени солнечные часы и фонтан.

При строительстве нижнего променада берег Наровы пришлось укрепить огромными гранитными валунами. Их собирали по всей Эстонии. В рамках строительства променада укрепили и стены знаменитых Нарвских бастионов, под которыми он проходит.

На строительство нижнего променада в целом ушло 9 лет. Бюджет проекта нижнего променада составил 5 млн 115 тыс. евро.

Сейчас, прогуливаясь по роскошному Нарвскому береговому променаду, даже трудно представить, что еще недавно здесь была всего лишь довольно узкая пешеходная дорога с ямами в асфальте, без освещения и скамеек, не говоря уж о цветочных клумбах, фонтане и прочем. В мае Нарвский речной променад открывает свой летний сезон. Здесь проходят самые различные мероприятия: Дни города, гастрономический фестиваль «Вкусы Нарвы», концерты, спортивные соревнования, танцевальные выступления... Короче говоря, он стал местом и для творческого активного отдыха, и просто для приятного времяпровождения.

Продолжение следует

В рамках текущего программного периода (2014 - 2020) города-партнеры реализуют новые проекты, направленные на развитие городской инфраструктуры, туризма и малого предпринимательства, с учетом тех требований, которые выдвигает новая программа приграничного сотрудничества «Эстония - Россия». Свое продолжение получил проект по развитию исторической прибрежной зоны в Нарве и Ивангороде «Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, III этап»— начался его уже третий этап. Благодаря «Речным променадам - 3» (сокращенное название проекта) в Нарве нынешний променад будет продлен почти на километр, в Ивангороде – на полкилометра. Есть надежда, что в рамках этого же проекта в Нарве будет обустроена и видовая площадка «Пятикроновый вид», с которой можно обозревать две крепости, реку, границу.

Проект «Речные променады – 3» в 2016 году был включен в список пяти стратегических проектов программы «Эстония – Россия» и в 2018 году получил одобрение Европейской комиссии. Общий бюджет проекта «Речные променады – 3» - 4. 4 млн евро; из них 3.9 млн евро предоставляет Программа приграничного сотрудничества «Эстония — Россия». Самофинансирование партнеров – 523 815 евро. На свою часть проекта Нарва получит из средств программы 1.9 млн евро; Ивангород - почти 2.5 млн евро. Реализация проекта «Речные променады – 3» началась в июле этого года и займет три года.

Итак, что будет сделано? К концу июня 2022 года в Нарве продлят существующий променад на 1 км. Будут укреплены берега; реконструированы мосты в зоне отдыха на острове Йоаорг; по выстроенному променаду установят энергосберегающее освещение. На острове Йоаорг появятся малые архитектурные формы, в том числе и домик для любителей зимнего плавания, здесь также пройдет велосипедно-пешеходная дорожка. Есть планы обустроить смотровую площадку – в том месте, откуда открывается знаменитый «5-кроновый вид» на две крепости.

Нарвский прибрежный променад увеличится почти на километр в прибрежной зоне отдыха Йоаорг.

Пляжное здание, построенное по проекту таллиннского архитектурного бюро JVR, — настоящее украшение зоны отдыха Йоаорг. Йоаорг скоро станет частью речного променада в Нарве.

Что касается Ивангорода, то там построят около 500 метров променада, который продолжит уже существующий до моста Дружба (по нему как раз проходит граница). Хотя новый отрезок променада будет вполовину короче нарвского, планируется, что он вместит большее количество объектов – например, здесь будет построена детская площадка, возведена смотровая башня, появится амфитеатр с небольшой сценой, площадь для проведения различных мероприятий, конструкция под названием «окно в Европу» (фрагмент стены с лучшим видом на Нарву), предусмотрено появление торговых палаток и кафе. «Основная концепция состоит в том, чтобы наш променад пересекался в некоторых решениях с променадом в Нарве, и таким образом два променада по обеим сторонам реки создавали бы некий общий архитектурный ансамбль», - уточнил руководитель проекта со стороны РФ Алексей Сыровский на первой встрече партнеров проекта «Речные променады – 3», которая прошла в Нарве 30 июля. Так, например, укрепление берега на ивангородской стороне будет выполнено с использованием огромных валунов - как это уже сделано в Нарве; на Ивангородском променаде можно будет увидеть выступающие над рекой консольные конструкции – наподобие площади Солнца на Нарвском променаде; некоторые архитектурные решения в стилистическом оформлении променадов тоже будут схожими.

Отметили народным походом

21 сентября Нарва отмечала День европейского сотрудничества (ECDay), который празднуется по всей Европе и на приграничных территориях с 2012 года. Он призван продемонстрировать достижения приграничного сотрудничества и подчеркнуть его вклад в развитие регионов. Команда проекта «Речные променады-3» Нарвы и Ивангорода совместно с комиссией по приграничному сотрудничеству и внешним связям Нарвского горсобрания пригласила всех желающих (понятное дело, у кого есть виза) стать участниками народного похода по приграничной прибрежной территории Нарва - Ивангород под девизом «Речные променады объединяют».

В программе дня была экскурсия вдоль берегов реки, знакомство с историей променадов, экскурсия по крепости и пороховому амбару в Ивангороде, и завершилась прогулка по российскому берегу ароматной ухой на ивангородском променаде.

В малом пороховом амбаре Ивангородской крепости участники народного похода послушали интересный рассказ об истории крепости и о том, как реконструировали практически полностью разрушенное здание амбара, где сейчас находится современный гостевой центр и интерактивная экспозиция, знакомящая с историей крепости. ФОТО: Нарвская городская управа

« Тем, кто отправился с нами в поход, мы очень рекомендовали сделать фотографии территории нового проекта «Речные променады - 3», - рассказывает Наталия Орава, - чтобы через три года можно было сравнить: до и после. Уверена, перемены нас порадуют!».

Светлана Зайцева

Фотографии Светланы Зайцевой,

из архива газеты «Виру Проспект»,

из архива Департамента развития и экономики Нарвы.