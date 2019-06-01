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Заставить КТ заняться украшением своих придомовых территорий городская власть, конечно, не может, но вот создать для этого определенные условия и помочь - вполне.

Красивый город начинается с красивого двора

Новый городской порядок призван побудить нарвитян заняться украшением своих придомовых территорий.

«Здесь мы рассадили хосту, а тут приведем в порядок дикий шиповник, оформим кусты красивым шаром и будем поддерживать форму», - рассказывает Елена Ульяненок, профессиональный садовник и координатор учебного центра по переобучению взрослых, которая занимается благоустройством газона на территории одного из квартирных товариществ Нарвы. Делает это она не одна: её помогает целая рабочая бригада молодых ребят с особыми потребностями, которые надеются, что такая деятельность может стать для них настоящим рабочим местом.

Посещающие Нарву, как правило, отмечают: «Какой зеленый город». И действительно, у нас много зеленых насаждений. В последние годы радует глаз и цветочное убранство города. В 2019 году городские власти планируют потратить два миллиона евро на приведение в порядок трех городских парков. А вот жилые микрорайоны порой производят совсем другое впечатление: серый, скучный, постиндустриальный город, застроенный многоэтажками…

Однако среди рядовых жителей найдется немало тех, кто хочет видеть родные дворы красивыми и нарядными. Кто-то своими силами ставит во дворах скамейки, кто-то сажает цветы у подъездов, а группа единомышленников, создавших в 2018 году Экологический круглый стол Нарвы, в этом году инициировала принятие нового городского порядка под названием "Новая жизнь твоего двора". Активисты Экологического круглого стола Нарвы, профессиональные садовники, организовали НКО «Новый мост» (Uus sild) и последовательно продвигают свои идеи. Елена Ульянёнок, Наталья Полякова и Владимир Наумов не только занимаются выращиванием растений в питомнике, но и предлагают квартирным товариществам свою помощь по созданию эскиза придомовой территории, а также занимаются непосредственно посадками и другими земельными работами.

- Мы хотим этим летом осуществить несколько пилотных проектов, которые стали бы своего рода образцами для других КТ города. Важно, чтобы появились «первые ласточки», которые показали бы, какими ухоженными, эффектными и современными могут стать нарвские дворы. Кажется, что может изменить клумба с цветами у многоквартирного дома? Прежде всего, улучшить настроение самих жильцов и прохожих. Когда люди по собственной инициативе приводят территорию в порядок, они преобразуют окружающее пространство, а это способствует общению и позитивному настроению жителей, а также влияет на стоимость квартир. Замечено: она растёт вместе с ростом активности квартирособственников. Ведь все мы хотим жить в приятных глазу домах и в безопасных условиях, значит, готовы платить за уют и положительные эмоции, - говорит руководитель НКО «Новый мост» Владимир Наумов.

Результат совместной работы

Порядок поддержки квартирных товариществ в рамках проекта "Новая жизнь твоего двора" был принят Нарвским городским собранием 21 марта 2019 года с подачи активистов, желающих стать своеобразным связующим звеном между квартирными товариществами (читай – жителями города) и властями Нарвы. Идею поддержал лично мэр города Алексей Евграфов, который позитивно оценивает инициативы третьего сектора – некоммерческих организаций и небезразличных людей, желающих помогать городским властям развивать и улучшать родной город.

- Недавно принятый порядок - далеко не первый документ, регулирующий сотрудничество городской управы с квартирными товариществами, которых в Нарве насчитывается более 400. Практика показала, что поддержка со стороны города очень востребована населением и способствует тому, чтобы люди решались на ремонтные или иные работы, требующие серьезных финансовых вложений. Я рад, что появляются новые инициативы, это значит, что наш подход работает. Высоко ценю усилия активистов, по мере своих возможностей поддерживаю социально направленные начинания, на мой взгляд, такое сотрудничество между жителями и городскими властями может принести много пользы всему городу, - говорит мэр Нарвы Алексей Евграфов.

Так, в Нарве принят ряд документов, которые направлены на то, чтобы помочь объединениям собственников лучше справляться с дорогостоящими работами по приведению многоквартирных домов и их территорий в порядок. Подобные порядки предполагают, что город и собственники домов совместно несут финансовую нагрузку, но в разных долях: обычно доля бюджетных денег составляет от 10 до 75% от бюджета проекта (например, 75% платит город в случае асфальтирования внутриквартальных дорог), остальную сумму добавляет товарищество из собранных со всех жильцов средств. Уже несколько лет работает программа по ремонту внутриквартальных дорог, на которую город ежегодно выделяет до 200 000 евро, за сезон успевая восстановить внутренние дороги на территории 12-15 товариществ. Ещё одна популярная программа называется «Украсим родной город». Согласно её условиям КТ могут ходатайствовать о субсидии в размере от 10 до 50% потраченных средств на ремонт фасадов многоквартирных домов. Всего по этой программе в бюджете выделяется ежегодно порядка 100 000 евро. С прошлого года работает ещё один порядок - субсидирование строительства детских и спортивных площадок. На него из городского бюджета в 2019 году выделено 20 000 евро, два КТ уже занимаются возведением площадок, ещё одно в настоящий момент оформляет необходимые документы.

Для дворов и зеленых зон

Специалист по благоустройству Департамента городского хозяйства Екатерина Ширай поясняет:

- Порядок по программе «Новая жизнь твоего двора» регулирует целевое выделение городских средств с целью благоустройства дворов и зеленых зон квартирных товариществ. Условия участия КТ в программе указаны в принятом порядке, в том числе, работы по озеленению и благоустройству необходимо согласовать с Департаментом архитектуры и городского планирования, получить одобрение своим планам. Товарищества могут получить частичную компенсацию за следующие виды работ: приобретение и высаживание кустов, цветов и зелени, приобретение и размещение вазонов с цветами и ампельных вазонов, обустройство газона, покупка услуг, необходимых для реализации перечисленных выше работ. Размер компенсации затрат КТ на данные виды работ составляет 50% от стоимости работ, но не более 1000 евро в год. Для получения субсидии необходимо подать ходатайство в Департамент городского хозяйства на компенсацию, которое можно предоставлять в течение двух месяцев после окончания работ.

Специалист Нарвской городской управы Екатерина Ширай проводит консультации для представителей квартирных товариществ по вопросам участия в программе «Приведем дворы в порядок».

Выделенная в городском бюджете на проект сумма будет зависеть от количества участников программы. На данный момент в управу поступило два первых ходатайства от КТ. По словам Екатерины Ширай, несколько членов правления различных КТ также интересовались условиями получения компенсации лично и по телефону, возможно, они также представят свои заявления.

Своими силами

Председатель нарвского КТ «Таллиннское 59» Любовь Романченко много лет занимается благоустройством придомовой территории и достигла в этом больших успехов: у подъездов раскинулись разнообразные клумбы, а на зеленой зоне напротив дома потихоньку образуется маленький сад.

Каким образом приводить двор в порядок и просить ли у города компенсацию за это – дело каждого отдельного КТ. Любовь Романченко, председатель пятиэтажного дома, на протяжении последних 10 лет занимается благоустройством придомовой территории и ландшафтным дизайном сама и увлекает своими трудами жильцов дома. Её КТ несколько раз получало денежную премию от департамента городского хозяйства Нарвы за проделанную работу.

- Десять лет назад я начинала с одной клумбы под своими окнами. Постепенно кусты и цветы разрастались, люди стали приносить свои растения с дач, у меня появились помощники… Теперь газоны у каждого подъезда приведены в порядок, красота кругом, жильцы довольны. Стали заниматься другой зеленой зоной недалеко от дома, желания и возможности у нас есть, - говорит Любовь Романченко.

«Бабушкины грядки» и французские газоны

Если у жильцов дома нет умения или возможностей заниматься газонами и клумбами своими силами, то соответствующие услуги теперь можно заказать у профессионалов. НКО «Новый мост» готов их предоставить. Однако силы НКО не безграничны, и его представители посчитали, что для начала возьмут в работу не более трех дворов.

- Когда мы приступили к территории КТ по ул. Герасимова, то картина была следующей: на газонах проплешины от щебенки (остались от строительных работ), сорняки, «бабушкины грядки» (довольно бессистемные посадки), разросшиеся кусты и старые деревья, растущие у самого дома. Перед тем как приступить к работе, мы сначала обсудили с правлением дома ситуацию по каждому подъезду отдельно, учли пожелания товарищества и тех жителей, которые согласны ухаживать за посадками. Например, у этого многоквартирного дома на шесть подъездов только на двух газонах сохранятся многолетние и однолетние цветы, «бабушкины грядки», остальная часть будет выглядеть на французский манер – минимум цветов, максимум простых в уходе кустов или многолетников, не мешающих стричь газон. По краю мы высадили однолетние бархатцы, они неприхотливы и хорошо переносят наше дождливое лето, добавляя ярких красок, - рассказывает Елена Ульяненок, представитель НКО «Новый мост», показывая итоги проделанной работы.

Елена Ульяненок, преставитель НКО «Новый мост», садовник 4-й категории, показывает и рассказывает, какие работы уже сделаны, а какие ещё только запланированы на зеленой территории у многоквартирного дома в рамках программы «Новая жизнь твоего двора».

До того как приступить к работам, необходимо составить эскиз, при этом нужно сделать замеры, составить план посадок и подобрать подходящие для конкретного участка растения, учитывая при этом множество нюансов: стороны света, освещение и близость проезжей части, какие растения между собой «дружат», а какие – нет. Заметим, что составление эскиза не входит в перечень работ, которые компенсируются в рамках городской программы поддержки благоустройства дворов.

При оформлении газона учитываются его особенности – наличие старых пней или больших камней, уже имеющие растения. У тех подъездов, где среди жильцов не нашлось желающих ухаживать за газоном, по запросу товарищества делаются обыкновенные зеленые зоны, высаживаются бордюрные низкие кустики или, если уже растут какие-то более крупные кустовые растения, они приводятся в порядок, приобретают красивую округлую форму, получают «соседей» для создания композиции.

Один из существенных вопросов, который встает практически перед каждым КТ: как быть с деревьями? Одним жителям деревья мешают, другие требуют, чтобы деревья были обязательно сохранены, третьи предлагают взамен прежних высадить молодые. Тут следует помнить, что и вырубку и посадку деревьев необходимо согласовывать не только со всеми жителями дома, но и с городской управой.

Вышеупомянутое КТ в этом году решило провести работы на сумму в 500 евро, хотя новый городской порядок предусматривает возможность для товарищества ходатайствовать о возврате потраченных средств в сумме до 1000 евро. Товарищество прислушивается к профессионалам, которые советуют не торопиться: лучше посмотреть, какие растения приживутся, как на новый вид территории будут реагировать жильцы дома. На следующий год КТ может снова принять участие в программе.

Разумно начинать с небольшого проекта, особенно если квартирное товарищество ограничено в средствах. Скажем, для начала благоустроить только часть двора или пару центральных газонов.

Плюс постоянное место работы

Участники проекта Tutors´Bridges («Мосты в полноценную жизнь») занимаются озеленением территории КТ.

В рамках договора, заключенного между НКО «Новый мост» и КТ, к каждому дому, обслуживаемому НКО, на первых порах будет прикреплен специальный работник, в чьи обязанности будет входить полив, уход, обрезка и подготовка растений к зиме.

Елена Ульянёнок и Владимир Наумов также являются кураторами международного проекта Tutors´Bridges («Мосты в полноценную жизнь»), в рамках которого около 20 нарвитян с особыми потребностями получили первую в своей жизни работу и сейчас занимаются благоустройством и озеленением различных территорий.

- Наша задача состоит в том, чтобы вывести людей с особыми потребностями на рынок труда. В ходе проекта наши ребята уже прошли и теоретическое, и практическое обучение, мы активно общались с их родителями. В конце осени прошлого года посадили барбарисовую аллею возле здания нашего центра на Хайгла, 6, абрикосовую аллею - на зеленой зоне между товариществами на городской земле, а этим летом наша молодежь участвует в благоустройстве и озеленении территорий КТ в рамках городской программы «Новая жизнь твоего двора». Спектр заболеваний у наших ребят очень широк, от физических до ментальных расстройств, им нелегко, и с ними тоже непросто. Опыт показывает, при работе с людьми с особыми потребностями очень важен индивидуальный подход. Поэтому им необходим посредник, тьютор, который взял бы на себя решение многих вопросов. Мы как раз и выступаем в этой роли. Благоустройство дворовых территорий КТ и города, постоянный уход за ними – такая работа могла бы стать практически идеальной для наших подопечных. Люди с особыми потребностями смогут заинтересоваться работой лишь в случае, если она будет приносить им удовольствие, радость. Садоводство — это как раз тот случай, - рассказывает Наумов.

- Надеемся, что их услуги будут востребованы горожанами, а нарвские дворы станут краше, - с оптимизмом смотрит в будущее Владимир Наумов.

Софья Боборенко,

Фотографии Софьи Боборенко и из архива КТ Нарвы