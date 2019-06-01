Многонациональная Нарва: есть о чем рассказать

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Среди других городов Эстонии Нарва всегда отличалась составом своего населения. И сегодня в ней проживают представители 77 национальностей с гражданством 44 государств.

Одной из отличительных черт и ярких особенностей Нарвы, третьего по величине города Эстонии, является многонациональный состав ее населения. Согласно данным регистра народонаселения, на 1 января нынешнего, 2019 года, в Нарве проживают 58 610 человек – представители 77 национальностей, назвавших в качестве родного 51 язык, с гражданством 44 государств. В городе зарегистрировано 15 национально-культурных обществ. Такого количества нет ни в одном из городов Эстонии.

Многонациональная – со времени основания

В силу своего геополитического положения – всегда на границе двух государств (княжеств, владений, губерний), на перекрестке больших торговых путей (именно через средневековую Нарву проходил путь из варяг в греки) – Нарва со времени своего основания (1223 год) была просто «обречена» стать многонациональным городом. Испокон веков здесь жили немцы, датчане, шведы, эстонцы, русские, финны...

По словам Эльдара Эфендиева, историка, бывшего директора Нарвского музея, экс-депутата Рийгикогу (парламента Эстонии) и ныне председателя Палаты некоммерческих организаций, население Нарвы существенно сформировалось в так называемое «золотое шведское время» – XVI- XVII век.

- К слову сказать, в XVII веке европейцы, планировавшие работать с Россией, приезжали именно в Нарву учиться русскому языку. Уже в то время русские входили в тройку самых больших национальных диаспор Нарвы. О многонациональности города в давние времена можно судить хотя бы по такому красноречивому факту: на территории Нарвы есть (увы, в запустении) два кладбища – татарское и еврейское. Это свидетельство того, какой вес в общей структуре города имели эти национальности . Еще пример: 150 лет назад в Нарве функционировал персидский двор, а купцами и торговцами при нем были армяне. Так что корни армянской диаспоры в Эстонии – «нарвские», - рассказывает Эльдар Эфендиев. - Появление в Нарве различных национальных общин тесно связано с развитием города. Например, когда в начале XIX века началось строительство Кренгольмской мануфактуры, сюда пригласили немцев-ткачей, которые, однако, вскоре взбунтовались и уехали. Тогда сюда привезли поляков из Лодзи, и возникла большая польская диаспора.

После 1944 года население Нарвы в основном формировалось за счет переселившихся сюда людей из других городов и регионов. Эстонцам же и русским, проживавшим до 1940 года в Нарве и покинувших ее по тем или иным причинам, высланным из города, долгое время не разрешалось возвращаться в Нарву. После войны стали восстанавливать город, Кренгольм, началась всесоюзная стройка - возведение Нарвских электростанций. Национальный состав Нарвы это очень изменило.

- Многообразие культур и национальностей всегда способствует развитию, вынуждает людей считаться с большим количеством вызовов, быть многовекторными, быть всегда в тонусе, учит толерантности, - считает Эльдар Эфендиев.

Количество увеличивается

Комментируя нынешние данные регистра народонаселения, городской секретарь Нарвы и он же председатель правления Нарвского эстонского общества Антс Лийметс, замечает, что количество людей разных национальностей и с различным гражданством в Нарве в последнее время все увеличивается.

- В 2000-м году в Нарве проживали граждане 14-ти государств, сегодня – 44-х государств. Конечно, в этом числе есть и те, кто имеет не постоянный, а временный вид на жительство в Эстонии, например, приехал по работе, но тем не менее. С чем связан этот рост? Во-первых, с тем, что мы живем в Евросоюзе, где легко передвигаться, можно свободно менять место жительства, - говорит г-н Лийметс. – Но, согласитесь, это еще и свидетельство того, что Нарва – спокойный и хороший город для проживания.

Самые крупные национальные диаспоры Нарвы – русские (83%), украинцы, белорусы, татары. Причем, замечает Антс Лийметс, в последнее время украинцев стало больше.

- Однако не за счет приехавших, - спешит пояснить Антс Лийметс. – Надо принять во внимание, что сегодня указывать в документах свою национальность – это личное дело и право человека. Например, в регистре народонаселения 5000 проживающих в Нарве людей не объявили свою национальную принадлежность. А вот количество человек, которые заявляют, что они - украинцы, увеличилось после Крымских событий.

Что касается цифры – 15 национально-культурных обществ Нарвы (к слову, сегодня больше принято говорить – «общества культуры национальных меньшинств»), то, по словам, Антса Лийметса, это тоже «немного плавающая цифра»:

- Вернее сказать: от 15-ти до 18-ти. Например, одно время у нас в Нарве было 2 польских общества, два белорусских, сейчас функционируют несколько русских культурных обществ. Законом это не запрещено. Как их считать, если мы говорим об обществе культуры национальных меньшинств — за одно, за два? В Эстонии чтобы зарегистрировать некоммерческое объединение, достаточно одного человека. Так что захотел – и создал свое национально-культурное общество. Но реально активных и действующих – все же 15-ть.

По словам Антса Лийметса, почти все нарвские национально-культурные общества возникли в 1989 году, на волне перемен, начавшихся в то время в Советском Союзе в целом и в его союзных республиках в частности.

Понятно, что далеко не все представители той или иной диаспоры являются членами национально-культурных обществ Нарвы. Но тем не менее, чтобы составить представление о культурном ландшафте и многонациональной палитре нашего эстонского города на границе Евросоюза и России, стоит познакомиться с их деятельностью.

Понятно, что при всем желании заглянуть в гости ко всем (а уверяю вас, в каждом обществе люди очень гостеприимные, доброжелательные и всем им есть о чем рассказать) невозможно. Попробую обрисовать общую картину.

Национальность не важна

Как не покажется это странным, но для того, чтобы стать членом того или иного национально-культурного общества, национальность не важна.

А, например, для того, чтобы стать членом Нарвского эстонского общества, не имеет значения и место жительства. В Нарве это старейшее (145 лет, год создания – 1874-й) и одно из самых больших по численности обществ – почти 300 человек. И это при том, что эстонцев в Нарве менее 4-х процентов, 2000 человек.

- Членом нашего общества может стать человек любой национальности, который признает наш устав и которому интересна культура, история Эстонии, плюс платит членские взносы, - объясняет председатель правления Нарвского эстонского общества Антс Лийметс. - В членах нарвского общества есть жители других городов Эстонии, например, Тарту, Таллинна, есть несколько человек, которые живут в Финляндии, в Швеции, а один член нашего общества так и вовсе проживает в США, в Филадельфии. Кстати, он жертвует в наш фонд солидные суммы. Все эти люди как-то связаны с Нарвой.

- Нарва – особенный город на карте Эстонии. И можно сказать, что на данный момент здесь все же нет эстонской среды. Поэтому в уставе нашего общества мы декларируем, что прививаем нарвским эстонцам эстонскую культуру, - говорит руководитель эстонского общества в Нарве, где на данный момент 83% населения называют себя русскими людьми.

Антс Лийметс открыто признает, что для некоторых русскоязычных нарвитян привлекательность членства в эстонском обществе объясняется довольно тривиальной причиной – общество устраивает экскурсии в Россию, особенно часто в Санкт-Петербург (нарвское эстонское общество поддерживает дружеские связи с обществом санкт-петербургских эстонцев), и оформлять через общество российскую визу проще и дешевле, чем в обычном порядке.

- Но на это имеют право только те, кто в течение года побывал на наших мероприятиях минимум два-три раза, - уточняет Антс Лийметс. И говорит, что не видит ничего предосудительного, что люди «преследуют свои цели»: - В любом случае мы для них открываем двери в новое пространство, в том числе и в эстонскую культуру. Кто-то поначалу приходит только на выборочные мероприятия, а затем начинает бывать у нас каждую неделю и активно участвовать во всех – поет в хоре, занимается в танцевальном кружке, отмечает национальные эстонские праздники и общие дни рождения, участвует в наших проектах.

Антс Лийметс показывает общую фотографию, сделанную в августе прошлого года, когда президент Эстонии Керсти Кальюлайд побывала в гостях у Нарвского эстонского общества. «Это была очень теплая встреча», - вспоминает он.

А вот, например, Нарвское общество ингерманландских финнов Inkeri, готовящееся в следующем году отметить свое тридцатилетие, возглавляет Хелле Кулдсепп, как она сама представляется, «чистая эстонка». Рассказывает, что когда-то пришла в общество вместе со своим мужем – финном-ингерманландцем петь в хоре и «со временем поняла, что мое место здесь». Дамы из Inkeri не преминули рассказать мне о члене их общества Силарде Тоте, венгре по национальности, который жил во многих странах, знает много языков, приехал в Нарву, чтобы учить русскоязычных студентов Нарвского колледжа Тартуского университета эстонскому языку, и обрел здесь свое семейное счастье. «Мы у него на свадьбе гуляли. В доску наш человек», - замечает Хелле. (В качестве исторической справки: в XVII веке Нарва была административным центром провинции Инкери, в которой проживали ингерманландцы.)

Хелле Кулдсепп (на снимке справа) и Айна Семенова из общества ингерманландских финнов Нарвы с гордостью показывают большие альбомы — фотолетопись общества и немного с иронией говорят: «Да, нас осталось мало, но это не значит, что нас нет!».

Надежда Сучкова, активный член нарвского чувашского общества «Нарспи», признается, что ее приход в общество был продиктован одним: «Здесь мои подруги. Когда-то жили вместе в общежитии, дружили семьями. Звали меня к себе. Поначалу стеснялась: ну как идти, ведь языка не знаю. А сейчас выучила, по крайней мере на бытовом уровне. Говорить стесняюсь, но все понимаю». А еще Надежда выучила чувашские песни и танцы, занимается традиционной чувашской вышивкой. «Но поскольку я – русская, и муж у меня русский, то я еще стала членом и русского общества «Русич», - рассказывает она.

И подобные примеры, скажу я вам, можно множить.

Не только местного масштаба

Надо сказать, что несмотря на то, что в большинстве своем средний возраст членов нарвских национально-культурных обществ 60+, эти некоммерческие организации очень активны и их деятельность отнюдь не ограничивается еженедельными «местными» посиделками за чаем с пирогами и песнями. Хотя, как без этого!

Национально-культурные общества – постоянные и обязательные участники главного городского праздника Дни Нарвы, который традиционно проводится в первые выходные июня. Концерт, выставка народного декоративно-прикладного творчества, дегустация блюд национальных кухонь – в обязательной программе, которую общества предлагают нарвитянам.

С большинством национально-культурных обществ Нарвы можно познакомиться на Днях Нарвы. Они — одни из самых активных участников праздника.

Ну, а прочая деятельность строится в зависимости от целей и возможностей каждого общества. Активно пишут проекты в различные фонды, стараются привлечь финансирование. Практически все принимают участие в тех или иных фестивалях национальных культур, которые проходят в республике и за ее пределами. Например, рассказывает председатель «Нарспи» Лидия Григорьева, на счету нарвских чувашей выступления в Финляндии, Латвии, Литве, России, Сербии. Нарвское узбекское общество «Согдиана, по словам ее председателя Ирины Кравцовой, желанный гость на Ратушной площади в Таллиннне в День национальностей – выступают с национальными танцами; побывали уже и в России, Финляндии, Германии. Белорусское общество «Сябры», говорит член правления этого НКО Людмила Аннус, часто выезжает на историческую родину - в родную Беларусь, а также организует в Нарве выступления земляков. Отмечу, что нарвские «Сябры» бывали в Висагинасе и в Даугавпилсе, знакомы с местными белорусскими обществами.

При нарвском обществе славянских культур «Святогор» (одно из старейших в Нарве, создано еще в 1927 году) работают камерный хор, вокальный ансамбль, театральная группа, кружки по рукоделию, школа русской культуры для детей. На счету у «Святогора» 26 фестивалей народной музыки «Играй, гармонь!», 26 фестивалей православной духовной музыки Рождество Христово, 5 фестивалей Пасха Христова, которые проходят в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе, праздники славянской культуры.

По словам председателя нарвского польского общества Натальи Белоцерковской, помимо всего прочего, члены Narva Poola Selts в последнее время сосредоточили свои усилия на работе с архивами — собирают сведения о своих родственниках, пишут родословные. И в этом, говорит Наталия, им очень помогают поляки, живущие в других городах и странах, с которыми у нарвитян хорошие давние связи.

И вот что примечательно – многие нарвские национально-культурные общества выступают инициаторами, организаторами или соорганизаторами мероприятий не только местного масштаба. Например, в 2012 году по решению круглого стола татар Балтийского региона, которое поддержал Всемирный конгресс татар, в Нарве прошел VIII Балтийский Сабантуй. Эстония впервые была хозяйкой этого праздника, а главными заводилами Сабантуя международного уровня были именно нарвские татары, председателем культурного общества которых является Марьям Малышева. По отзывам многочисленных гостей, все было сделано на очень достойном уровне.

Три раза Нарва принимала праздник песни и танца ингерманландских финнов, на который съезжались певцы и танцоры из Нарвы, Таллинна, Тарту и других городов Эстонии, а также из Хельсинки, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Соснового Бора и Кингисеппского района Ленинградской области. Организатором его выступало нарвское общество Inkeri совместно с Союзом ингерманландских финнов Эстонии (центр находится в Тарту).

В далеком 1937 году в Нарве прошел Первый всегосударственный слет русских хоров и оркестров, задуманный по аналогии с Певческими праздниками Эстонии. В 2017-м нарвский «Святогор» стал инициатором организации и проведения 80-летия этого праздника не только в Нарве, но и в других городах Республики. Партнерами «Святогора» выступили центр национальных просветительских и культурных организаций «Истоки», общество «Нарвамаа», белорусское общество «Сябры», русские культурные общества «Надежда» и «Русич», Нарвская горуправа.

Заложили Рощу народов

В августе 2018-го, в год 100-летию Эстонской Республики, в Нарве была торжественно заложена Роща народов Эстонии. В ней было высажено 37 деревьев - символов национальностей, проживающих в Ида-Вирумаа и количество представителей которых составляет не менее 100 человек. Каждое посаженное дерево снабжено табличкой с обозначением страны и дерева. На табличках есть и qr код, с помощью которого можно прочитать более подробную информацию на своем смартфоне. Строительство рощи профинансировала Нарвская городская управа. Автором идеи Рощи народов выступил Круглый стол национально-культурных обществ при уездном старейшине Ида-Вирумаа, куда входят и нарвские общества.

Роща народов Эстонии - это одна из трех частей большого парка в честь 100-летия Эстонии. Завершение строительства всего паркового комплекса намечено на 2021 год.

Город старается помочь, но…

По словам заместителя заведующего отделом культуры Нарвской горуправы по культуре и спорту Дмитрия Вергуна, в городе разработан Порядок поддержки НКО, в том числе и национально-культурных обществ. (О поддержке национально-культурных обществ со стороны государства мы сейчас говорить не будем.) В городском бюджете на это заложено 8 тысяч евро. Так, ежегодно на свое развитие общества получают в среднем 400-450 евро; два раза в год самоуправление софинансирует совместные мероприятия в Дни города и в программе «Нарва – осенняя культурная столица Эстонии».

- На некоторые проекты выделяем суммы из резервного фонда, предоставляем бесплатный транспорт для поездки на мероприятия, поддерживаем некоторые проекты, связанные с приглашенными коллективами, освободили от аренды помещений в центре досуга на ул. Креэнхольми, 25, - рассказывает Дмитрий Вергун.

Вот по поводу последнего в этом году разгорелись нешуточные страсти.

В 2015 году 12 национально-культурных обществ Нарвы переехали в помещения в здании бывшей средней школы № 6, которое сейчас является центром досуга. За Креэнхольми, 25 даже закрепилось (неофициально) название - Дом народов.

С 2015 года 12 национально-культурных обществ Нарвы находятся в здании одной из бывших средних школ Нарвы, которое превращено в центр досуга. Креэнхольми, 25 даже называют (правда, неофициально) из-за этого Домом народов, хотя здесь расположились не только национально-культурные общества, но и многие другие некоммерческие структуры: спортивные клубы, нарвское общество учителей, клуб ”Пэчворк+”, танцевальные коллективы и проч., а также Нарвская Художественная школа. Помещения того или иного размера национально-культурные общества были вольны выбирать и обустраивать по своему усмотрению. (Некоторые даже оборудовали у себя отдельные кухни.) Танцевальными кабинетами, актовым залом, говорит руководитель дома на Креэнхольми, 25 Валерий Яэгер, национально-культурные общества могут пользоваться бесплатно. А вот за свои помещения, где разворачивается их ежедневная деятельность, надо платить.

- От арендной платы национально-культурные и просветительские общества освобождены. Они платят только за коммунальные услуги, да и то не всю сумму, а лишь 45 процентов, - уточняет Александр Перескока, заведующий хозяйством центра досуга. - Например, комната в 56, 8 кв. метров обходится обществу в 52 евро.

Комнаты, которые общества арендуют в центре досуга, они вольны обустраивать на свой вкус.

Однако, по словам представителей обществ, плата за коммунальные услуги за три с половиной года увеличилась на 60-85%. Хотя поначалу было обещано, что будет повышаться незначительно. Поэтому в январе, а затем и в июне этого года 8 национально-культурных обществ обратились к мэру города, председателю городского собрания и председателю депутатской комиссии с ходатайством либо пересмотреть размер субсидий со стороны города, либо снизить стоимость платы за коммунальные платежи. Обратившиеся считают, что их просьба обоснована: ведь общества некоммерческие, проводят немало бесплатных мероприятий для горожан, работают на повышение имиджа города. «Увеличивать членские взносы сложно, ведь в обществе в основном пенсионеры. В противном случае придется отказываться от муниципальных площадей и расходиться по домам», - говорят они. Размер членских взносов каждое общество устанавливает само; где-то это 25 евро в год, где-то 5 евро в месяц.

Справедливости ради стоит отметить, что не все общества разделяют эту позицию. «С протянутой рукой не ходим, берем средства из своего кошелька», - говорят другие. Как показывают опросы, у рядовых нарвитян есть разные мнения по поводу того, в какой мере должны финансироваться национально-культурные общества из городского бюджета.

Председатель городского собрания Нарвы Ирина Янович в комментарии порталу rus.err.ee сказала, что в настоящий момент ничего меняться не будет, так как бюджет на 2019 год уже утвержден. Однако обещала, что обращение национально-культурных обществ рассмотрит комиссия горсобрания по культуре. Вообще же, по ее мнению, «сравнивать размер арендной платы и дотацию от города некорректно». «Город частично финансирует только деятельность обществ, то есть организацию культурных мероприятий и творческие встречи, но не компенсирует коммунальные платежи», - объяснила она свою позицию.

Проблема № 1 – как привлечь молодежь

Не секрет, что в национально-культурных обществах практически нет молодежи. И, представляется, что это проблема не только для нарвитян. Каждое общество пытается подойти к ее решению по-своему. Например, «Согдиана» открыла воскресную школу для детей. «Святогор» с 2004 года воплощает в жизнь свой проект «Школа русской культуры для детей» (программа получила лицензию Министерства образования Эстонии): ведут в двух средних школах факультативные занятия, на которых ученики начальных классов знакомятся с историей, литературой, культурными традициями России, ставят спектакли, ездят на экскурсии. «Порой, например, при проведении традиционных православных праздников, к нам подключается вся школа», - говорит Алла Матвеева. Польское общество поддерживает джазовый детский конкурс, международный конкурс юных пианистов им. Шопена, который проходит в Нарве. Нарвское эстонское общество выстраивает тесные связи с Эстонской гимназией, проводит совместные проекты (в прошлом году, например, члены общества и ученики Эстонской гимназии в качестве подарка к юбилею страны вязали пинетки для новорожденных нарвитян), на свои отчетно-выборные собрания приглашает гимназистов и готово включить их представителя в правление, проводит такие мероприятия, на которые могли бы приходить люди всей семьей, с детьми.

Палата некоммерческих организаций, рассказывает Эльдар Эфендиев, подавая свои предложения для внесения в Стратегию культурного развития Нарвы-2030, делает упор на создание программ и программного материала по культурному многообразию города и региона (и делать это необходимо совместно с учителями истории, географии, биологии) и включение их в школьные программы. «А также нам представляется очень важным создать Календарь национально-культурных обществ со статусом городского и регионального уровня», - подчеркивает Эфендиев.

Практически все представители национально-культурных обществ сходятся в едином мнении: научить молодежь чувствовать свою принадлежность к тому или иному народу, ощущать кровную связь с историей и культурой своих предков, - это все же прежде всего задача семьи. С нее все начинается.

Марьям Малышева, председатель татарского общества, считает, что причина отсутствия молодежи отчасти еще и в том, что осознание своего национального идентитета приходит к человеку с возрастом. И призывает смотреть в будущее с оптимизмом.

Наша справка:

В Эстонии живут представители более 190 национальностей. В настоящее время действует около 260 обществ культуры национальных меньшинств.

Светлана Зайцева, www.prospekt.ee

Фотографии: Светлана Зайцева