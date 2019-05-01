Судьба нарвской энергетики сегодня под вопросом

Дата публикации: Сегодня, 12:25 Просмотрено: 90

Старейшая нарвская сланцевая электростанция — Балтийская. Обеспечивает теплом Нарву. Раньше здесь было еще 4 трубы. Но они демонтированы, поскольку выработали свой ресурс. Сегодня на этой станции работает один из самых современных энергоблоков концерна Eesti Energia.

Май этого года без преувеличения можно назвать месяцем эстонской сланцевой энергетики и даже более конкретно – нарвских энергетиков, которые встревожены ситуацией на электростанциях - остановка энергоблоков, уменьшение объемов производства электроэнергии, увольнение персонала - и настойчиво требуют от правительства ответа: чего ждать в скором будущем.

Тем более что речь идет об одной из ключевых отраслей экономики не только Нарвы, но и всегопромышленного региона Ида-Вирумаа (с обслуживанием Нарвских электростанций связаны работники многих смежных производств и шахтеры, которые поставляют станциям сланец), а также республики в целом.

Нарва город энергетиков

Для начала несколько пояснений.

В 1959 году в 5 километрах от Нарвы началось строительство Балтийской электростанции. Через четыре года был заложен первый камень в фундамент еще одной строящейся поблизости электростанции – Эстонской. Эти гигантские промышленные предприятия стали и продолжают оставаться крупнейшими работодателями для нарвитян. А Нарву заслуженно называют городом энергетиков. Балтийская и Эстонская электростанции считались крупнейшими в мире сланцевыми тепловыми электростанциями и входили в концерн АО «Нарвские электростанции», который являлся и продолжает быть частью государственного энергетического концерна Еesti Energia.

Эта скульптурная композиция была установлена у развилки дороги налево на Эстонскую электростанцию, направо на Балтийскую в 1982 году. А надпись на щите появилась позже. Скульптор Р. Кулд.

В последние годы на Нарвских электростанциях проходили масштабные работы по модернизации энергоблоков (обновлено было около четверти мощностей НЭС), оснащению современным оборудованием по очистке от вредных выбросов в атмосферу. В мае 2015 года впервые была подключена к сети электростанция нового поколения Auvere, на которой помимо сланца в качестве топлива можно также использовать биомассу, торф и сланцевый газ.

С недавних пор Нарвские электростанции переименованы в Enefit Energiatootmine. В сфере деятельности этого предприятия - производство электроэнергии, тепла и топочных масел.

К слову сказать, официальный слоган Нарвы – «Город хорошей энергии» - отсылает нас к утвердившемуся понятию об электростанциях как градообразующих предприятиях Нарвы.

Так что понятно, почему все, что происходит на НЭС (несмотря на новое название все же входу более привычное – Нарвские электростанции), имеет большой общественный интерес.

В Ида-Вирумаа сосредоточена горнодобывающая и энергетическая мощности республики. Всего в государственном энергетическом концерне Eesti Energia в Ида-Вирумаа занято 3900 работников.

Электроэнергия рыночный товар

В начале 2019 года концерн Eesti Energia объявил, что в этом году закроет 3 устаревших блока на Эстонской электростанции (1,2,7). Причина – экологические требования Евросоюза. Срок работы этого оборудования был ограничен Директивой ЕС по промышленным выбросам. Тогда же было сказано, что работу потеряют 150 человек, в первую очередь шахтеры, поставляющие сланец для Нарвских станций. Однако скоро стало ясно, что этим дело не ограничится – сокращения продолжатся. Причина - резкие изменения ситуации на рынке электроэнергии. Поползли разговоры о массовых увольнениях, о том, что около 100 человек в ближайшее время либо лишатся работы, либо их переведут на сокращенный рабочий график (само собой, с понижением зарплаты).

Почему же Эстония уменьшает производство собственной электроэнергии, при том, что закупает ее в соседних странах? Руководство государственного концерна Eesti Energia объясняет: уменьшение производства вызвано прежде всего высокой рыночной ценой квот на выбросы в атмосферу углекислого газа и большим количеством дешевого российского электричества на рынке электроэнергии Северных стран и Балтии. (Напомню, с 2013 года электроэнергия в Эстонии является рыночным товаром, и стоимость ее регулируется спросом и предложением на биржах электроэнергии, а не государством.)

Россия, как известно, не ратифицировала Парижское соглашение по климату и в отличие от стран Евросоюза, в том числе и Эстонии, не покупает квоты на углекислый газ, так что квота не прибавляется к цене на электричество.Таким образом, мегаватт российской энергии примерно на 20 евро дешевле эстонской.

Вот и выходит, что произвести энергию у Эстонии получается хорошо, а выгодно ее продать – далеко не всегда. Еще зимой Eesti Energia отчиталась о рекордной прибыли – успешно продавала электроэнергию в Швецию и Финляндию, но пришла весна, ситуация изменилась – у соседей, традиционно, активно заработали гидроэлектростанции, а стоимость квот неожиданно взлетела вверх - 27 евро за тонну (к сведению: в прошлом году она была 10 евро). Плюс существенно увеличились закупки не дорогой российской электроэнергии, не обременённой стоимостью квот. Выход в этой ситуации государственный концерн нашел один – снизить объемы производства электроэнергии со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Нарвский энергопрофсоюз забил тревогу.

На данный момент основные поставки электроэнергии в Эстонию осуществляются из Финляндии, по двум подводным кабелям. Финляндия сама является страной с дефицитом производства электроэнергии и закупает её в Швеции, России и Норвегии.

Увольняют со дня

Русскоязычные СМИ Эстонии пестрят рассказами о том, какой неожиданностью становится для многих энергетиков сокращение, что называется, со дня.

Лидер Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев рассказал нашему изданию, что первые сокращения на электростанциях состоялись еще в начале апреля. «Да, они коснулись в первую очередь пенсионеров, и с людьми уже говорили о том, что сокращения возможны. Но все равно это получилось внезапно: человек приезжает, как обычно, на работу, со своими коробочками для еды, а ему сообщают о сокращении со дня», - говорит Андрей.

"Мне сообщили, что все, договор расторгнут. Даже до конца дня не дали доработать, пришлось собирать вещи. Мне и еще одному коллеге по цеху предоставили автобус до города и сказали до свидания", - рассказал корреспонденту Sputnik-Эстонияодин из теперь уже бывших работников Нарвских электростанций. «Я отработал почти 45 лет, для меня было бы приятнее именно человеческое расставание, нежели просто компенсация за нарушение закона о преждевременном расторжении трудового договора", — поясняет другой.

Справедливости ради, надо отметить, что сокращения, по словам лидера профсоюза, проходят без нарушения законодательства, с выплатой всех полагающихся компенсаций.

Не десятки, а сотни человек

Как сказал Андрей Зайцев в интервью программе «Кофе +» на телевизионном русскоязычном канале ETV+ в середине мая, если тенденцию не удастся переломить, то под сокращение попадут не 98 человек, как было официально объявлено, а работы лишится значительно больше специалистов.

Андрей Зайцев:

"Если в дальнейшем не будет найдено решения, то сокращенные энергетики и все связанные организации - шахтеры, фирмы, которые заняты в обслуживании и ремонте энергетического оборудования - составят в общей сложности около 1500 человек. А поскольку в регионе, как правило, в семье работает только один человек, цифру можно умножить на три. В результате может возникнуть серьезное социальное напряжение в регионе".

Лидер Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев подчеркивает, что в случае уменьшения производства на Нарвских электростанциях под сокращение попадают не только энергетики, но также и шахтеры, сотрудники фирм, которые заняты в обслуживании и ремонте энергетического оборудования.

На пенсию или в отпуск

На прошлой неделе в интервью еженедельнику Narva Linnaleht председатель правления Enefit Energiatootmine Март Проос пояснил:

- Изменения в организации труда, связанные с сокращением объемов производства, уже частично выполнены. По состоянию на 1 января- 31 марта этого года предприятия крупной энергетики Eesti Energia покинуло в результате сокращений 187 человек, около 60% из них являются пенсионерами или имеют право на пенсию по старости на льготных условиях. С апреля работники Эстонской электростанции используют летние и дополнительные отпуска в соответствии с графиком работодателя. На сегодняшний день около 20% работников находятся в отпусках. Если низкая нагрузка электростанции не позволит в будущем предложить работникам полную ставку, то работодатель после согласования с профсоюзом предложит так называемый «вынужденный отпуск», который сопровождается уменьшением заработной платы. Данная мера до сих пор не применялась.

- В то же время мы активно занимаемся производственным обучением работников, то есть диверсификацией навыков и компетенций сотрудников, - добавляет руководитель. - Это один из способов помочь сотрудникам сохранить работу.

Март Проос также рассказал, что предприятие предлагает сотрудникам пенсию от предприятия. Право на ее получение есть у работников, которые проработали в компании не менее 10 лет, если у них до конца периода выплаты пособия по безработице остается пять или меньше лет.

Предприятие сотрудничает с Кассой по безработице, чтобы создать для увольняющихся возможности переподготовки; предлагает сокращаемым стипендию на переобучение.

«Мы очень болезненно переживаем любые сокращения, - призналась в интервью газете «Столица» председатель Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова. – В нашем регионе Ида-Вирумаа не так много работы, и люди, о которых идет речь, все-таки являются специалистами узкого профиля: в основном шахтерами и энергетиками. По нашим данным, в этом году под сокращение попадут 98 энергетиков. Среди них есть временные работники, сотрудники пенсионного и предпенсионного возраста».

Найти в Нарве место с такой же зарплатой практически нереально, небезосновательно утверждают энергетики. Те, кто в возрасте и уже побывал в Кассе по безработице, говорят, что среди предлагаемого – вакансии дворника, сторожа или сезонного работника.

- На встрече с руководством Ида-Вируского отдела Кассы по безработице 27 мая мы призвали обратить отдельное внимание на тех работников, которым за 60 и которым осталось совсем немного до пенсии, - рассказывает вашему корреспонденту Андрей Зайцев. - Сейчас, по правилам Кассы, их могут вообще снять с пособия, если в течение 21 недели они стояли на учете в Кассе по безработице и отказывались от предлагаемой работы по тем или иным причинам. Но послушайте, человек отработал свыше 40 лет в шахте, и неужели он еще не заработал себе право «спокойно» постоять на бирже и дождаться пенсии? Ну, какую работу, какое переобучение ему могут предложить?! Мы за то, чтобы человек мог сам выбирать — хочет ли он учиться, переобучаться или, когда ему до пенсии рукой подать, побыть простым безработным и получать пособие, которое, на наш взгляд, он уже заработал. Однако нам ответили, что на сегодняшний день приняты такие правила.

Мнение

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом не верит, что бывшие энергетики найдут для себя подходящую работу и «завтра станут, например, программистами».

На Дне обсуждений Bazar, который прошел 19 мая в Нарве, она озвучила свое мнение по этому поводу: “Нам нужно выбить из Евросоюза возможность продлить агонию, - это очень грубо прозвучит, но тем не менее - продлить эту ситуацию, чтобы люди могли спокойно доработать до тех пор, пока мы не построим новые предприятия, на которых получим из сланца более высокую прибавочную стоимость: те самые заводы по переработке масла. У нас образовалась какая-то дыра сейчас – новые заводы начинаются с 2024-го года, а людей сокращают уже сегодня”.

Она также считает, что эстонским европарламентариям необходимо участвовать в работе Комитета по энергетике Европейского парламента.

В ожидании лучших времен

Озакрытии Нарвских электростанций речь пока не идет. На электростанциях снижена нагрузка, часть блоков «законсервирована». Как следствие – уменьшен спрос на сланец, что отзывается и на шахтерах. (К слову сказать, в горнодобывающей отрасли также трудятся и нарвитяне.) По словам Марта Прооса, «на сегодняшний день (конец мая) в работе находятся самые эффективные блоки кипящего слоя – блок 8 Эстонской электростанции, блок 11 Балтийской электростанции и электростанция Аувере». Если завтра ситуация на рынке электроэнергии изменится, то простаивающие энергоблоки вновь будут запущены. Уменьшение или увеличение штата сотрудников, понятно, тоже будет зависеть от ситуации на рынке энергии.

В одном из интервью руководитель Нарвского энергопрофсоюза Андрей Зайцев привел в пример Финляндию: в периоды, когда продажа электричества падает, государство оплачивает труд персонала электростанций за поддержку энергооборудования в состоянии готовности.

Возможно ли в Эстонии подобное? Вопрос из разряда риторических.

Подготовка строительства Эстонской электростанции была начата в 1963 году. Первый блок электростанции мощностью 200 МВт был пущен в 1969 году.

Ищут поддержку в правительстве и у парламентариев

Профсоюзные деятели энергетиков ведут переговоры с руководством Нарвских электростанций и концерна Eesti Energia, направили свои письма премьер-министру Эстонии Юри Ратасу, в министерство экономики и в министерство социальных дел, обратились за поддержкой к депутатам эстонского парламента (Рийгикогу) от Ида-Вирумаа Михаилу Стальнухину и Катри Райк, которые являются также депутатами Нарвского городского собрания, а также встречались с депутатом Европейского парламента, руководителем Нарвского округа Центристской партии Эстонии Яной Тоом.

- Конкретно Яну Тоом, как депутата Европарламента, мы попросили разобраться с тем, какие существуют возможности решения вопроса через Европейский парламент, как формируется цена квот на выброс углекислого газа. Это очень важный вопрос, поскольку на сегодняшний день получается, что почти 2/3 от цены электроэнергии Нарвских электростанций составляет именно стоимость квот, - рассказал вашему корреспонденту Вячеслав Шилкин, доверенное лицо и член правления Нарвского энергопрофсоюза, инженер службы золоудаления Балтийской и Эстонской электростанций. – Квоты Нарвские электростанции покупают на бирже, их цена колеблется и в последнее время существенно возросла. Это можно увидеть на онлайн графике биржевого ресурса Markets Insider. Три года назад квоты были в пять раз (!) дешевле, чем сегодня. Почему так происходит? Как Евросоюз распределяет квоты по государствам, какова стоимость биржевого механизма, формирующего цену на квоты? Как государство может распоряжаться квотами, доходами от них, как это происходит сейчас? Мы хотим получить ответы на эти и другие вопросы, чтобы найти решение нашей проблемы. Но пока их нет.

Вячеслав Шилкин: « На мой взгляд, квота, став открытым биржевым товаром, крайне привлекательна для спекулятивного интереса. Постоянный высокий спрос, рост цены, большие объёмы продаж могут давать сверхвысокие прибыли. Энергетики не должны оплачивать спекулятивные интересы. Мы не знаем этого точно, но на это указывает не обоснованно быстрый рост цен на квоты. Поэтому весь механизм оборота квот должен быть абсолютно прозрачен. Этим мы тоже сейчас занимаемся».

К парламентариям М. Стальнухину и К. Райк обратились и депутаты Нарвского городского собрания с просьбой срочно инициировать экстренное заседание Рийгикогу (эстонский парламент), чтобы «остановить чудовищное уничтожение энергетики, элиты рабочего класса».

К слову о квотах

Как известно, Эстония подписала Парижское соглашение по климату, одним из основных условий которого является плата за выбросы СО2. Атомным электростанциям, гидроэлектростанциям квоты не нужны, поскольку при производстве энергии они ничего не выбрасывают в атмосферу.

Михаил Стальнухин, депутат Рийгикогу, депутат Нарвского городского собрания, в интервью газете «Город» напомнил:

- Было время, когда квота на выброс СО 2 для Эстонии определялась таким образом, что наша страна могла даже торговать ею. Мы ее продавали за хорошие деньги, и кстати, это один из немногих случаев, когда данные средства использовались с умом. Они в том числе в значительной мере направлялись на реновацию энергоблоков Нарвских электростанций. Благодаря этому были выполнены некоторые требования по ужесточению вредных выбросов.

В чем будущее?

Сегодняшняя кризисная ситуация на Нарвских электростанциях вновь оживила общественную дискуссию о будущем не только сланцевой энергетики Эстонии, но и в целом об энергобезопасности страны, работе над созданием альтернативных производств энергии. Это тема для отдельного большого разговора, скажу лишь, что резюме таково: будущее эстонской энергетики все больше видят не в сланце, а в солнце, ветре и атоме. Так, например, о планах построить в Эстонии мини-АЭС недавно заявило предприятие Fermi Energia.

Парк ветрогенераторов под Нарвой расположен на закрытом золоотвале Балтийской электростанции. И в этом его особенность. Максимальнаяпректная мощность- 39МВт, каждый из 8 блоков ЭЭС- 180-200МВт.

Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар сказал порталу err.ee, что «мы предусмотрели, что основанные на сланце производственные станции будут скорее закрываться». Согласно программам по развитию энергетики и климатической политике, вместо электричества из сланца будут производить все больше топливного масла. Производство жидких видов топлива растет, к тому же это позволяет получить из породы больше выгоды, чем при производстве электроэнергии.

Руководитель по коммуникациям концерна «Ээсти Энергия» Елена Дербнева дала нашему изданию следующий комментарий: «Мы развиваем совместное производство электроэнергии и жидких видов топлива и шаг за шагом выходим из прямого сжигания сланца для выработки электричества. Амбиция Eesti Energia состоит в том, чтобы в конце 2019 года принять решение об инвестиции в новый завод масел Enefit280. Важно также то обстоятельство, что государство поддерживает идею создания в Ида-Вирумаа завода по последующей обработке жидких видов топлива. Это означает, что производство жидких видов топлива в Эстонии продолжится».

По уверениям председателя правления Еnefit Enerfiatootmine Марта Прооса, новый завод масел поможет сохранить рабочие места и в сфере добычи, в сланцевой логистике и среди обслуживающего персонала, а также «создаст дополнительную ценность для рынка труда Ида-Вирумаа в целом».

Энергетики готовы к забастовкам

Но все заявленное с высоких трибун – пока что лишь «амбиции» и не самое близкое будущее. А что в ближайшей перспективе?

По словам Андрея Зайцева, энергетики готовы совершать выездные пикеты в Таллинн на Тоомпеа, чтобы привлечь внимание правительства и парламента к проблемам, которые сложились сегодня в энергетике. «Сейчас Нарвский энергопрофсоюз готовит текст петиции, которую хотим разместить на портале «Народная инициатива» rahvaalgatus.ee. В ней мы хотим призвать правительство Эстонии принять все меры для сохранения нашей эстонской энергетики и людей, которые в ней заняты, - добавляет Вячеслав Шилкин. – В энергетическом секторе работают очень ответственные и высококвалифицированные люди. Если в 2023 году планируется запустить новые заводы масел, а концерн сейчас распустит персонал, то спрашивается: кем наполнить новые не простые и ответственные рабочие места? Специалисты уедут, и вернуть их будет затруднительно. Подготовить же или привлечь откуда-то новые кадры – это не реально дорогой и длительный проект».

- Ну, а как в целом настроение у людей? - интересуюсь я в конце нашей беседы у Вячеслава Шилкина.

- Труд у энергетиков – сложный и ответственный, так что наши люди привыкли быть сдержанными и волевыми, выказывать особые эмоции не в наших правилах. Но настроены решительно, - отвечает тот.

Встречаются с премьер-министром и тремя министрами

В начале следующей недели, 3 июня, представители профсоюзов эстонских энергетиков встречаются в Таллинне с премьер-министром республики Юри Ратасом и тремя министрами — министром экономики и инфраструктуры Таави Аасом, министром социальных дел Танелем Кийком и министром финансов Мартином Хельме. На повестке дня — будущее эстонской энергетики.

По словам лидера Нарвского профсоюза энергетиков Андрея Зайцева, помимо него во встрече примет участие председатель Отраслевого профсоюза работников энергетики Сандер Вайкмаа, а также подключиться к разговору собирается и председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.

- По большому счету тема одна — будущее эстонской энергетики, энергобезопасность нашей страны. Понятно, что правительство в курсе, что как премьер-министру, так и министрам регулярно на стол кладутся комментарии по этому вопросу от вице-канцлеров и специалистов. С премьером и министрами уже несколько раз встречалось высшее руководство концерна Eesti Energia. И все же я подготовил и хочу представить свой доклад — с цифрами, с фактами. И хочу задать самый простой вопрос: кто будет обеспечивать Эстонию электроэнергией, если закроются Нарвские электростанции? - сказал вашему корреспонденту Андрей Зайцев. - Когда нам в пример приводят Германию, которая планомерно закрывает угольные и отработавшие свое атомные электростанции, то порой «забывают», что Германия запускает газовые электростанции и строит «Северный поток 2» (Nord Strеаm2). У нас же на сегодняшний день никакой альтернативы нет. Идут разговоры, чтобы до 45% энергии перевести на альтернативную. Только один пример: вчера при потреблении электроэнергии в стране в 1100 мегаватт производство электроэнергии всеми нынешними ветропарками Эстонии составило 1 мегаватт. Парки есть, а ветра нет. Откуда брать недостающие? Финляндия вчера нам ничего дать не могла — у них были системные ограничения. Что такое остаться без электричества, на себе хорошо прочувствовали жители трех городов Ида-Вирумаа - Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ 18 мая, когда случилась системная авария на подстанции независимого системного оператора Elering.

Справка: Сегодня в Эстонии энергетика приносит 4 процента валового дохода, в ней числится 13 тысяч рабочих мест. И эта отрасль сейчас делает реальной полную энергетическую независимость Эстонии, 365 дней в году, в любую погоду, любых сезонных обстоятельствах. Этого нет ни у одной страны рынка электроэнергии Nord Pool, в котором мы участвуем.

Светлана Зайцева,

www.prospekt.ee

Фотографии Светланы Зайцевой

