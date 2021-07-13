Открывали мир, узнавали себя

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В июле в Греции, на острове Лефкада, в рамках молодежного обмена побывали ребята с ограниченными возможностями в возрасте от 14 до 29 лет из Италии, Испании, Румынии и Эстонии. Нашу страну представляли 8 ребят из Таллинна и Нарвы, а также двое взрослых сопровождающих.

Ничто не сплачивает лучше, чем командная игра. Фото участников проекта

На протяжении 10 дней ребята знакомились с культурой, языком, традициями, национальной кухней и играми стран-участниц проекта Sport on Game. Для многих из них это был первый в жизни опыт путешествия, включая перелет на самолете, без родителей. Дополнительную тревожность перед отправлением добавляло недостаточное знание английского языка. Однако ребята доверились сопровождающим их лидерам и поверили в поддержку друг друга. Уже в самолете они так сдружились, что на землю Эллады сошли настоящей командой.

И вот она Греция - страна древнегреческих мифов и богов, о которой ребята раньше читали только в книжках и слышали на уроках истории. Морская вода бирюзового цвета, холмистая местность, солнце, белые отвесные скалы, обильная растительность и множество пляжей вызвали поистине восторг и желание скорее искупаться в теплых водах Ионического моря. И такая возможность представилась.

Лагерь-кемпинг Village Episkopos располагался на зеленой территории площадью 12 акров в 200 метрах от пляжа. В тени оливковых деревьев ребята увидели также мандариновые, апельсиновые, лимонные, инжирные и гранатовые.

Многим из ребят впервые предстояло ночевать в палатках без привычных удобств, а для личной гигиены использовать места общественного пользования. Для некоторых это был поистине вызов и осознание того, что все трудности придется преодолевать самостоятельно. Благодаря взаимовыручке, сплоченности и поддержке друг друга к бытовым условиям адаптировались достаточно быстро.

Каждое утро на протяжении 20-30 минут представители одной из стран знакомили других участников со своим национальным языком. На протяжении всего проекта ребята из разных стран не только преодолевали трудности, связанные с их ментальными или физическими ограничениями, они преодолевали языковой барьер и приобретали навыки социальной интеграции, межкультурного сотрудничества и сплоченности. При помощи волонтёров и молодёжных лидеров учились устанавливать межкультурный диалог. У них формировалось чувство собственной значимости, нужности и сопричастности. Они учились и менялись, ведь недаром гласит народная китайская мудрость: никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше.

В свободное время имели возможность искупаться в море или поплавать в бассейне, позагорать, прогуляться до города или просто посидеть в тени деревьев, послушать треск цикад и пообщаться друг с другом или родными по телефону.

Осуществление проекта стало возможным благодаря поддержке Центра неформального обучения VitaTiim и прекрасной организации нашей учебы и отдыха Solidarity Tracks - принимающей стороной в Греции.





Елена УЛЬЯНЕНОК, лидер группы