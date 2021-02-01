Цветы, платья и музыка. TALLINNA LILLEBALL

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Вчера, 16 августа, на Ратушной площади состоялся 22 ежегодный Таллиннский бал Цветов и международный конкурс «Цветочное платье» TALLINNA LILLEBALL - LILLEKLEIT 2021 БАЛ ЦВЕТОВ - ЦВЕТОЧНОЕ ПЛАТЬЕ 2021.

Платье «Моя Эстония»

В красочном шоу, организованном известным флористом, дизайнером, эстонской Королевой цветов, Татьяной Тридворновой , было много музыки, улыбок, красоты, и, конечно, цветов. Вход на это яркое мероприятие был свободный.

В этом году международный конкурс «Цветочное платье» собрал конкурсантов из разных стран. Каждый участник не только придумал образ, но и создал свой миниспектакль, в котором полностью раскрывается идея цветочного платья. Не все конкурсанты смогли приехать в Таллинн и поэтому конкурс «Цветочное платье» проходил и в онлайн формате.

Праздник состоялся при поддержке столичного Департамента культуры и спорта. Победители получили премии, а участники – подарки от спонсоров. Работы флористов оценивало жюри, которое возглавил эстонский флорист-дизайнер Тайво Пиллер.

Победителями конкурса в этом году стали:

1 место – Eesti Floristikakool, Эстония и платье «Королева Лета»

2 место и приз зрительских симпатий – Наталья Семёнова, Эстония и платье «Моя Эстония»

3 место – Eugenia Durnea, Италия и платье «Эликсир любви»

Бал Цветов – всеми любимое шоу, потому несмотря на переменную облачность и дождь, на Ратушной площади собралось много людей – и горожан, и гостей Таллинна.

Спасибо за этот фееричный и нежный праздник!

Всех конкурсантов смотрите на фото😍



Наталья СТАРОСТИНА

Фото: Наталья СТАРОСТИНА