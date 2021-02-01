В нарвском парке EV100 20 августа состоится праздник «Наведём мосты»

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В нарвском парке EV100 20 августа состоится праздник песни «Наведём мосты», который организует Фонд интеграции.

Фото: stena.ee

Цель концертного представления – собрать вместе людей разных национальностей, с разными родными языками и живущих в разных регионах, чтобы спеть близкие сердцу песни и отметить 30-летие восстановления независимости Эстонии, сообщила в среду BNS пресс-служба фонда.

Уникальное концертное представление отправит зрителей в путешествие во времени. На воображаемом мосту встретятся разные эпохи, народы и языки. Музыкальные выступления будут чередоваться видеоинсталляциями и совместным пением.

В репертуаре праздника песни «Наведём мосты» как патриотические эстонские песни, традиционно исполняемые на праздниках песни, так и популярные народные песни, связанные с Нарвой. Прозвучат песни на эстонском, русском, белорусском и украинском языках в исполнении местных солистов, хоров и тандемного хора нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции.

Исполнены будут такие песни, как „Sõida tasa üle silla“, „Ta lendab mesipuu poole“, „Laul Põhjamaast“, „Isamaa ilu hoieldes“, „Ei ole üksi ükski maa“, „Песня про Нарву“, „По камушкам“, „Vihma sajab как с ведра“, „Лучшие девушки в Нарве“, „Калинка Малинка“, „Kauges külas“, „Eilne päev“, „Янка“, „Ой під вишнею, під черешнею“, „Нарвские закаты“.

На сцену выйдут солисты София Рубина-Хантер, Миртель Пыдра, Рафаэль Шарафетдинов, Алина Ворончихина, Владимир Чердаков и Беатриче Хубер.

Организацией праздника песни руководят директор нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Анна Фарафонова и учитель дома эстонского языка Крисмар Росин. В творческий коллектив праздника также входят продюсер Ало Пуустак, художник Денис Полубояров и видеохудожник Алена Мовко-Мяги.

Вход на праздник песни бесплатный.

В мероприятии смогут принять участие только те, кто прошел курс вакцинации, переболел COVID-19 или получил отрицательный результат теста. Соответствующие сертификаты и удостоверяющие личность документы будут проверяться на входе. У лиц до 18 лет наличие сертификатов проверяться не будет.





BNS