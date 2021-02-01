Дата публикации: Вчера, 14:32 Просмотрено: 337

В этом году на фестивале Station Narva, который проходил с 5 по 7 августа, музыкальная программа выдалась насыщенной и разнообразной. Жители города давно ждали больших мероприятий, и вот это наконец случилось!



Помимо музыки, в Нарвском замке можно было посетить выставки, которые посвящены истории Нарвы и Эстонии, но выполнено всё в необычном визуальном стиле, что и завлекает даже тех, кто не сильно интересуется историей.

В видеорепортаже мы заглянем на концерты в Нарвский замок и Art Club Ro-Ro, пообщаемся с волонтерами, музыкантами, обычными посетителями мероприятия, а также посмотрим на самые любопытные выставки в замке, приятного просмотра!

Фестиваль организован компанией Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой.





Даниил ВОЛОЦКОЙ

Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ