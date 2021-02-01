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КультураВИДЕО и ФОТО | Station Narva 2021: люди, музыка, история

Дата публикации: Вчера, 14:32 Просмотрено: 337

В этом году на фестивале Station Narva, который проходил с 5 по 7 августа, музыкальная программа выдалась насыщенной и разнообразной. Жители города давно ждали больших мероприятий, и вот это наконец случилось!


Помимо музыки, в Нарвском замке можно было посетить выставки, которые посвящены истории Нарвы и Эстонии, но выполнено всё в необычном визуальном стиле, что и завлекает даже тех, кто не сильно интересуется историей.
В видеорепортаже мы заглянем на концерты в Нарвский замок и Art Club Ro-Ro, пообщаемся с волонтерами, музыкантами, обычными посетителями мероприятия, а также посмотрим на самые любопытные выставки в замке, приятного просмотра!
Фестиваль организован компанией Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой.


Даниил ВОЛОЦКОЙ

Фото: Даниил ВОЛОЦКОЙ

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