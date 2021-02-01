В Нарве открылась посвященная независимости Эстонии передвижная выставка

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В Западном дворе Нарвского замка до 29 августа открыта совместная выставка восьми эстонских музеев "Внимание! 1991! Старт!", которая фокусируется на 30-летии независимости Эстонской Республики.

Нарвский замок. Фото: Narva muuseum

Она стремится донести до публики ожидания и надежды различных регионов Эстонии и ответить на вопросы, сколько из того, о чем мечтали тогда, в 1991 году, исполнилось спустя 30 лет, сообщает пресс-служба Нарвского музея.

В рамках выставки будет организован однодневный исторический фестиваль, который состоится 20 августа.

Подробнее можно узнать на официальном сайте Нарвы.





ERR