Фестиваль Station Narva: ряд мероприятий можно посетить бесплатно

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Четвертый фестиваль музыки и городской культуры Station Narva стартует сегодня, в четверг, 5 августа, сразу тремя событиями: технолагерь для девочек, открытие «Уличной библиотеки», публичное обсуждение BAZAR. В программе фестиваля с 5 по 7 августа множество мероприятий, которые можно посетить как по билетам, так и бесплатно. Меры защиты от коронавируса, подчеркивают организаторы, будут соблюдаться неукоснительно.

О правилах посещения фестиваля и особенностях программы журналистам в понедельник на инфочасе в городской управе Нарвы рассказали члены команды Station Narva (слева направо) Яна Будковская, Ингрид Кохтла, Анна Маркова, Ольга Тапнер. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

На концерты в замке - с сертификатом или тестом

Station Narva – один из немногих фестивалей в Эстонии, который смог устоять перед натиском коронавируса, не утратить статуса международного – в нем участвуют знаменитые отечественные и зарубежные музыкальные коллективы (Великобритания, Исландия, Финляндия, Россия) - и даже не свернуть свою программу, в которой числятся десятки мероприятий: концерты, экскурсии, выставки, обсуждения, тур по нарвским дачам... И хотя ужесточенные меры защиты от коронавируса должны стать обязательными по всей Эстонии лишь со следующего понедельника, 9 августа (то есть фестиваль в Нарве имеет право их законно игнорировать), организаторы фестиваля заверили, что предпримут все, чтобы обеспечить безопасность посетителей.

Мы рекомендуем приходить на тестирование как минимум за час до входа на территорию фестиваля, а еще лучше — накануне

Для этого на музыкальных концертах, которые пройдут в Северном дворе Нарвского замка и в башне Германа (6 и 7 августа), а также в арт-клубе Ро-Ро, у всех участников и посетителей при входе будут проверять COVID-сертификат, который подтверждает прохождение вакцинации против коронавируса, перенесение болезни или отрицательный результат теста. Организаторы напоминают, что сертификат действителен вместе с документом, удостоверяющим личность.

Если сертификата не имеется, то необходимо сделать бесплатное экспресс-тестирование. Кроме того, у входа в Нарвский замок все дни фестиваля будет работать вакцинационный автобус Нарвской больницы, в котором как приехавшие на фестиваль, так и горожане имеют возможность сделать прививку от COVID-19 на месте. Автобус и пункт экспресс-тестирования будут работать 5, 6 и 7 августа с 11 часов утра.

- Мы рекомендуем приходить на тестирование как минимум за час до входа на территорию фестиваля, а еще лучше — накануне. Время ожидания результата теста всего 10-15 минут, но может возникнуть очередь. Результат экспресс-теста действителен в течение 48 часов: все, кто сдаст тест в четверг, должны будут пройти повторный тест в субботу, - сказала в понедельник на традиционном инфочасе в городской управе Нарвы руководитель Station Narva по коммуникациям Ингрид Кохтла.

Сертификат или экспресс-тестирование обязательны и для участников бизнес-дня Station Narva (пятница, 6 августа, Линда, 2, OBJEKT, 11.00 - 17.00), который посвящен тенденциям креативной экономики. Бизнес-день пройдет в гибридном формате - на месте и на платформе Worksup.

Уже сегодня

5 августа с 16.00 до 17.00 на террасе ресторана Rondeel в Нарвском замке пройдет презентация работы Веры Гончуговой (кстати, нарвитянки) «Уличная библиотека», которая победила в конкурсе городского искусства, организованном фестивалем Station Narva в сотрудничестве с Художественной галереей Нарвского музея и Нарвской арт-резиденцией. Это мероприятие можно посетить бесплатно и без сертификата здоровья.

А затем здесь же в 17.00 начнется публичное обсуждение BAZAR под интригующим названием «Нарва: менять нельзя оставить (запятую поставь сам)», на котором нарвитянам предлагают рассмотреть самые актуальные для них темы. Участие – бесплатно и без сертификата здоровья.

Бесплатно и без сертификата

Свободно можно посетить открытие выставки современной черно-белой фотографии 4+4=infinity в сером зале творческого инкубатора OBJEKT (пятница, 6 августа, 10.00, Линда, 2).

В субботу, 7 августа, на нескольких площадках будут проходить бесплатные концерты: в 15.00 на площадке для разведения костра СТ Elektron (в конце улицы Сядеме), в 16.00 на речном такси Caroline, в 17.00 на сцене Дальберга на речном променаде, в 17.30 у пляжного здания в Липовой ямке. В 17.00 в береговой зоне Липовки можно будет посмотреть перформанс, придуманный студентами Эстонской академии художеств.

Фестиваль организован таллиннской компанией Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой.

Наша справка:

Подробно о программе Station Narva на русском языке здесь: https://stationnarva.ee/ru/programme/





Светлана ЗАЙЦЕВА