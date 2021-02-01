Праздник от «Мам Нарвы» горожанам пришелся по душе

Дата публикации: Сегодня, 11:30 Просмотрено: 285

В субботу, 31 июля, в парке EV 100, прошёл большой праздник – «Семейный пикник», организованный Оксаной Тельска - администратором популярной группы «Мамы Нарвы» в социальной сети Facebook . С 11 до 16 часов в парке не смолкали музыка и детский смех. Мы задали Оксане несколько вопросов об этом событии и о том, как возникла идея создания праздника.

Дмитрий Васильев, Оксана Тельска и группа помощников.

«Группу «Мамы Нарвы» я создала примерно 5 лет назад, когда у меня родился первый ребенок. На то время Facebook только набирал популярность. Была одна группа мамочек - и все мамы там были из Таллинна, поэтому для Нарвы не появлялось актуальной информации. Тогда и родилась группа «Мамы Нарвы». Практически с самого начала ко мне присоединилась Юля Паю, которая стала вторым администратором. Сейчас она живёт в Таллинне, но продолжает помогать мне с модерацией группы. Основная идея группы - помощь с нахождением важной информации, поддержка женщин, состоящих в группе, - рассказывает Оксана. - Группа сразу имела четкие цели: для кого она действует и как может существовать. Сегодня у нас уже 6500+ женщин со всего Ида-Вирумаа, но преимущественно из Нарвы».

Около года назад Оксана создала сайт группы www.narvamama.ee, на котором собирает информацию о различных департаментах, нужных мамам, отзывы о врачах, детских садах, школах и т.п. - в FB достаточно трудно искать важные посты в истории группы, их нельзя структурировать, отметить, или закрепить в легко доступном месте. Пока развитием сайта Оксана занимается не очень активно, так как у неё сейчас грудной малыш.

Юные участники праздника создали коллективный рисунок на 500-метровом полотне.

Идея создания большого праздника зародилась у Оксаны ещё в 2020 году, но пандемия помешала этим планам. И сейчас, во время временного затишья, Оксана поняла, что празднику быть.

Организация мероприятия подобного масштаба требует навыков. Осуществить всё самостоятельно оказалось невозможно, но нашлись люди, которые с радостью ей помогли. Так, с финансированием и документами на оформление всех разрешений помогла нарвская команда EKRE, в частности - Алла Деловая, Александр Пахомов, Александр Андреев, Дмитрий Гусев, Сергей Гусаров.

Программа праздника получилась очень разнообразной – несколько песен спел молодой певец из Маарду, лауреат первой степени на конкурсе «Балтийская волна 2020», лауреат Гран при на международном конкурсе «Балтприкс 2020» Дмитрий Васильев. Также порадовали своими выступлениями любимые нарвитянами ученики нарвской вокальной студии Pääsuke под руководством Елены Коломийцевой. За фоновую музыку, микрофоны и всю звуковую часть отвечал Владимир Арет.

Детям очень понравился аниматор Юрий Пленин, козочки и пони от MTÜ Valiida Ratsaklubi и батуты с каруселью. Все аттракционы для детей были бесплатными.

У мальчишек особой популярностью пользовалась пожарная машина от Восточного спасательного центра (Нарвский спасательный отряд), которую можно было подробно осмотреть, и мастер-класс по использованию огнетушителя, который провели спасатели.

Среди пришедших на праздник была разыграна лотерея, а призом в ней стала корзина с сувенирами ручной работы (мыло, соль для ванны, скраб для тела от мастера Веры Копыловой (фирма AdeleArt OÜ). Среди присутствовавших на празднике беременных женщин разыграли многофункциональный рюкзак для малыша от интернет-магазина EMAKE.EE.

Оксана надеется, что праздник пришёлся по душе жителям города, ведь из-за пандемии в Нарве были отменены празднования Яановой ночи и Дней города. Она уже думает о следующем мероприятии. Ну, а повод обязательно найдётся – идей у участников группы «Мамы Нарвы» много!





Наталья СТАРОСТИНА

Фото: Наталья СТАРОСТИНА