Station Narva приглашает посетить неизведанное царство садов Кудрукюла

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На следующей неделе в приграничном городе пройдет фестиваль Station Narva, программа которого включает посещение дачных поселков, которые расположены между Нарвой и Нарва-Йыэсуу в районе Кудрукюла. В субботу, 7 августа, владельцы садов (именно так в этом регионе называют приусадебные участки) поделятся с гостями фестиваля неповторимой дачной романтикой и плодами своих трудов.

Иллюстративное фото: Pinterest

Садовые товарищества, или дачи — неотъемлемая часть ида-вирумааского пейзажа: расположенные вокруг Нарвы сады занимают соразмерную самому городу территорию. В районе Кудрукюла насчитывается более 4 500 дач. Их архитектура поражает воображение: здесь можно встретить и крошечные, окутанные диким виноградом избушки, и грандиозные усадьбы.

Присоединившись к дачному приключению фестиваля Station Narva, гости смогут посмотреть, как нарвитяне летом, а иногда и круглогодично, выращивают овощи и фрукты и как творчески они подходят к обустройству жизни своей мечты.

“На даче можно бесконечно экспериментировать, строить, красить и сажать растения, — рассказывает руководитель работы с общиной фестиваля Station Narva и владелица дачи в Кудрукюла Валерия Лаврова. — Здесь можно создать свой, ни на что не похожий микрокосмос и, гуляя по улицам, удивляться идеям и интересным решениям на других участках. Дача может стать для горожанина незабываемым опытом. Например, ты начинаешь больше ценить наличие в доме горячей воды”.

Экскурсии по садам Кудрукюла пройдут в субботу, 7 августа, в 12:00, 12:30, 13:00 и 13:30. Необходима предварительная регистрация, в каждой группе может быть до 20 человек. Помимо этого в 13:00-15:00 на площадке для разведения костра Садового товарищества Elektron пройдет ярмарка и детская программа, а в 15:00-16:00 состоятся бесплатные концерты Station Narva и мероприятия для всей семьи.

В район садов желательно приезжать на организованном фестивалем автобусе или велосипеде, так как мест для парковки автомобилей там нет. Специальный автобус будет курсировать между Петровской площадью (Peetri plats) и расположенной в Кудрукюла автобусной остановкой Kevad suvilad. С Петровской площади автобусы будут отходить от скульптуры NARVA, туда же они будут возвращать гостей Station Narva. Последний фестивальный автобус выедет из Кудрукюла в 17:00. Поездка до садов занимает 20 минут, проезд уже включен в стоимость экскурсии.

Выезд из Нарвы -> Начало экскурсии - окончание экскурсии, выезд в Нарву -> Возвращение в Нарву

11.30 -> 12.00–14.00 -> 14.30

12:00 -> 12.30–14:30 -> 15.00

12.30 -> 13.00–15.00 -> 15.30

13.00 -> 13.30–15.30 -> 16.00

Билет на экскурсию по дачам стоит 12 евро (включая транспорт), для детей 8-12 лет стоимость 6 евро. Приобрести билеты можно в Piletilevi. Для дошкольников участие бесплатное.

Организаторы рекомендуют прибыть на место проведения фестиваля вовремя, чтобы не стоять в очередях. Экспресс-тестирование удобнее всего пройти в день открытия фестиваля, в четверг, 5 августа.

Station Narva 2021 организован в соответствии с правилами проведения массовых мероприятий, которые помогают предотвратить распространение или заражение коронавирусом. Дезинфицирующие средства доступны на всех площадках фестиваля.

Музыкальная программа Station Narva будет представлена 6 и 7 августа в Нарвском музее и Art Club Ro-Ro. Ее главными участниками станут британский пионер драм-н-бейса Roni Size и звезды исландской электронной музыки GusGus. Фестиваль также включает в себя бизнес-день, публичные дискуссии, экскурсии по городу, приключенческую поездку на дачи Кудрукюла, завтрак по-нарвски и концерты на городских сценах. Обзор программы: https://stationnarva.ee/ru/programme/

Абонементы на фестиваль Station Narva 2021 по цене 35 евро и билеты на один день по цене 25 евро продаются в Piletilevi. На неделе проведения фестиваля абонемент будет стоить 45 евро.





Station Narva