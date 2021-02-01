Помоги танцуя!

Дата публикации: Вчера, 17:30 Просмотрено: 96

В воскресенье, 8 августа 2021 в курортном городе Нарва-Йыэсуу состоится благотворительный танцевальный зумба-марафон, принять участие в котором смогут все желающие. Все собранные средства пойдут на помощь НКО Ayuda, которые создали и успешно развивают приют для животных Пяйте.

Благотворительный двухчасовой танцевальный марафон начнётся 8 августа в 16:00 в Светлом парке Нарва-Йыэсуу (Hahni tn 5). Участников ждут зажигательные ритмы и самые горячие танцы от зумба-инструкторов из Нарвы, Кохтла-Ярве, Тарту и Таллинна. Принять участие в мероприятии может каждый, вне зависимости от уровня физической подготовки и танцевальных способностей, ведь зумба – это, прежде всего, отличное настроение!

Регистрация на марафон будет проходить на месте, а плата за участие, начиная с 5 евро (при желании можно вносить и более крупные суммы). Между участниками пройдёт розыгрыш подарков от спонсоров. Желающие помочь и просто зрители тоже могут внести свою финансовую лепту в общее дело, а все собранные средства будут переданы на месте представителям приюта для животных Пяйте.

Приют для животных Пяйте был основан почти 10 лет назад. Началось все со спасения лошадей, которые шли на убой, а продолжилось тем, что приют предоставляет кров всем животным, как диким, так и домашним. Пяйте - самый крупный приют Ида-Вирумаа, на данный момент здесь проживает более 100 животных: 23 лошади, 18 собак, около 40 кошек, а также лисы, еноты, козочки и т.д.

Организаторами мероприятия выступает команда нарвских инструкторов Zumba Fitness. Мероприятие поддерживают городская управа Нарва-Йыэсуу, Narva-Jõesuu SPA & SANATOORIUM, Нарвский музей, сёрф-клуб Нарва-Йыэсуу, ЦУ Narva Linna Arendus, Lazerzone Centre, Valman Print Studio, спортивный центр Синимяэ и другие. Между участниками пройдёт розыгрыш подарков от спонсоров.

В случае плохой погоды мероприятие переносится в помещения СПА санатория «Нарва-Йыэсуу»

Больше информации о мероприятии: www.facebook.com/events/127375552805657

Больше информации о НКО Ayuda: www.facebook.com/paiteloomapark





Anna Markova