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15 июля в парке Солнца в Нарва-Йыэсуу, в цикле вечеров «Июльские четверги» прошёл летний концерт «Музыка белых ночей».

Было уютно и комфортно – концертная площадка оборудована в тени вековых деревьев, звук тоже был на высоте.

В концерте принимали участие Андрей Маркус – вокал, Урмас Рятсеп – саксофон, Эвилина Леванидова – вокал.



В июле планируется ещё 2 концерта, с программой можно ознакомиться в галерее. Хороших вам выходных!





Наталия Старостина

Фото и видео: Наталия Старостина