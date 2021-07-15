Культура«Музыка белых ночей» в Нарва-Йыэсуу в самом разгаре!
Дата публикации: Сегодня, 16:41 Просмотрено: 81
15 июля в парке Солнца в Нарва-Йыэсуу, в цикле вечеров «Июльские четверги» прошёл летний концерт «Музыка белых ночей».
Было уютно и комфортно – концертная площадка оборудована в тени вековых деревьев, звук тоже был на высоте.
В концерте принимали участие Андрей Маркус – вокал, Урмас Рятсеп – саксофон, Эвилина Леванидова – вокал.
В июле планируется ещё 2 концерта, с программой можно ознакомиться в галерее. Хороших вам выходных!
Наталия Старостина
Фото и видео: Наталия Старостина