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Культура«Музыка белых ночей» в Нарва-Йыэсуу в самом разгаре!

Дата публикации: Сегодня, 16:41 Просмотрено: 81

15 июля в парке Солнца в Нарва-Йыэсуу, в цикле вечеров «Июльские четверги» прошёл летний концерт «Музыка белых ночей».

Было уютно и комфортно – концертная площадка оборудована в тени вековых деревьев, звук тоже был на высоте.
В концерте принимали участие Андрей Маркус – вокал, Урмас Рятсеп – саксофон, Эвилина Леванидова – вокал.


В июле планируется ещё 2 концерта, с программой можно ознакомиться в галерее. Хороших вам выходных!


Наталия Старостина

Фото и видео: Наталия Старостина

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