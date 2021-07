В Таллинне стартует грандиозный морской праздник!

Дата публикации: Вчера, 18:00 Просмотрено: 55

В ходе крупнейшего в Эстонии морского праздника Sail Tallinn, который состоится с пятницы по воскресенье, столичные порты будут принимать парусные суда, а горожане смогут насладиться богатой культурно-развлекательной программой.

Фото: tallinn.ee

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, порты Таллинна всегда являлись для судов важными причалами.

«В связи с коронавирусными ограничениями крупнейшая в мире учебная регата The Tall Ships Races в этом году не состоится - флот посетит Балтийское море в 2024 году, однако портовый город Таллинн сможет подарить горожанам грандиозный летний морской праздник. В сотрудничестве с Клайпедой и Щецином в рамках праздника Sail Tallinn состоится международная парусная регата Baltic Regatta 2021, которая привлечет в Таллинн множество красивейших судов, - сказал Белобровцев. – Программа трехдневного морского праздника предложит увлекательные занятия как на море, так и на суше. И конечно, какой морской праздник без музыки – в общей сложности на пяти сценах в четырех портах выступят более 80 коллективов и свыше 200 музыкантов».

Морской праздник будет проходить с пятницы по воскресенье в круизной зоне Старого порта, Батарейной морской крепости, Летной гавани и портовом городке Ноблесснера. Гостей будут развлекать как местные, так и зарубежные артисты. Будут работать уличные кафе, детские уголки и улица дизайна. Между портами будет курсировать морское такси.

Открытие грандиозного морского праздника состоится 16 июля, в 19.00 в круизной зоне Старого порта. В ходе представления Queen Tribute Show выступят популярные местные артисты, среди них Ewert and the Two Dragons, Miljardid, Apelsin ja Regatt. В субботу в круизной зоне состоится молодежный vibe - выступят Pluuto, Villemdrillem, Kaw и Heleza.

Именитые повара будут готовить различные рыбные блюда и поделятся с публикой своими рецептами и секретами приготовления. В Старом порту также раскинется улица дизайна и торговли и будет оборудован детский уголок. Парусная школа Nautilus предложит новичкам возможность попробовать свои силы в управлении парусным судном и натягивании шкота.

В результате сотрудничества с Клайпедой и Щецином, в воскресенье, 18 июля, в 19.00 в Таллиннском заливе впервые стартует регата Baltic Regatta 2021. Все участвующие в регате суда на протяжении праздника будут бесплатно открыты для посещения в Летной гавани и портовом городке Ноблесснера.

18 июля в Таллиннском заливе соберется флот Baltic Regatta. С 14.00 до 15.00 состоится парад парусных судов, принять участие котором приглашаются и местные парусники, катера и прочий водный транспорт. Насладиться зрелищем можно будет с расположенных в центре города портов, крыши Горхолла, променада круизной зоны Старого порта и Пирита теэ.

На морской праздник Таллинна прибудет множество парусников, которые неоднократно участвовали в крупнейших регатах мира. Среди них - Gulden Leeuw (Голландия, длина 67,5 метров), Kapitan Borchardt (Польша, длина 41,92 м), Fryderyk Chopin (Польша, длина 55,47 м), Shtandart (Голландия, длина 34,5 м) и другие.

С программой Sail Tallinn можно ознакомиться на сайте Tall Ships Tallinn.

tallinn.ee





tallinn.ee