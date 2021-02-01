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В конкурсе городского искусства Station Narva победил проект уличной библиотеки Веры Гончуговой, сообщила в четверг BNS пресс-служба конкурса.

Концептуальный проект Веры Гончуговой «Уличная библиотека» победил в конкурсе городского искусства, организованном фестивалем Station Narva. Автор: Вера Гончугова

Концептуальный проект Веры Гончуговой «Уличная библиотека» победил в конкурсе городского искусства, организованном фестивалем Station Narva в сотрудничестве с Художественной галереей Нарвского музея и Нарвской арт-резиденцией (NART).

В начале июня был объявлен конкурс на лучший объект, обогащающий общественное городское пространство Нарвы. К обозначенному сроку было представлено 23 проекта, оценивать которые предстояло компетентному жюри. Победителем стала разработавшая «Уличную библиотеку» Вера Гончугова, студентка, которая учится в магистратуре Эстонской Академии художеств на специальности архитектура интерьеров.

В описании своего проекта автор упомянула, что павильон для бесплатного обмена книгами, помимо возможности повторного использования книг, представляет из себя новое место встреч и мотивирует людей больше читать. «Дизайн павильона вдохновлен страницами и томами книг, ключевые слова — легкость, прозрачность и погружение в сотворенный словами мир», — говорит Гончугова.

В качестве материалов автор планирует использовать фанеру, текстиль и металлические трубы.

По мнению жюри, работа-победитель имеет современный дизайн и четкую идею, максимально соответствует целям конкурса и критериям оценки. Также жюри оценило пригодность проекта для города, возможность претворения проекта в жизнь в заданные сроки, выбор материалов и другие соображения, связанные с техническим обслуживанием.

В состав жюри вошли мэр Нарвы Катри Райк, руководитель Художественной галереи Нарвского музея Раэль Артель, глава Нарвской арт-резиденции Анн Мирьям Вайкла, бывший городской архитектор Нарвы Иван Сергеев, проректор по учебной работе Эстонской Академии художеств Анне Пикков, владелица Temnikova & Kasela Gallery Ольга Темникова, городской художник Нарвы Денис Полубояров и руководитель коммуникацией Station Narva Ингрид Кохтла.

«Работа Гончуговой — это открытое, функциональное и при этом эстетичное место для встреч, которое может стать часто посещаемым объектом как горожанами, так и гостями Нарвы», — говорит один из членов жюри, руководитель Нарвской арт-резиденции Анн Мирьям Вайкла.

Победивший проект получит пособие в размере 3000 евро на его реализацию. В эту сумму входит зарплата художника и затраты на материалы. Также будут покрываться расходы на транспорт, проживание и питание участников проекта в период его установки и во время фестиваля.

Вера Гончугова. Фото: Station Narva

Вера Гончугова — визуальный художник, дизайнер и архитектор интерьеров. В настоящее время она получает степень магистра архитектуры интерьера в Эстонской академии художеств. Там же она получила степень бакалавра архитектуры интерьера, а в Нарвской художественной школе изучала изобразительное искусство.

Работа-победитель будет представлена в Нарве в день открытия фестиваля, 5 августа, что будет сопровождаться общественной дискуссией о роли искусства в развитии города, которая также касается развития Кренгольмского культурного квартала и желания Нарвы выдвинуть свою кандидатуру на звание культурной столицы в 2036 году.

Второе место жюри присудило инсталляции художника бразильского происхождения Самуэля ван Рансбика «Звучащая надежда». Третьего места удостоился концептуальный проект нарвитянок Екатерины Закиловой и Ксении Закиловой водная скульптура — «Звуковая волна», который также получил специальный приз EKA в размере 1000 евро и приглашение принять участие в Нарвской арт-резиденции.

«Специальным призом мы хотим поддержать идею молодых дизайнеров, в которой необычное городское искусство представлено в виде веселой и вдохновляющей на игру городской мебели», — говорит Анне Пикков, проректор по учебной работе Эстонской академии художеств, принимавшая участие в работе жюри. «С такой работой можно ознакомиться в воде и на пляже, она также дарит новые эмоции пешеходам. Простая визуальная форма создает четкую связь между местным водоемом и музыкальным фестивалем. Симпатична и идея авторов привлечь к дальнейшему развитию этого произведения горожан, которые сами могут создавать новые ситуации и визуальные образы».

Главный партнер конкурса Station Narva — Художественная галерея Нарвского музея, партнер — Нарвская арт-резиденция (NART). Конкурс поддерживает Fortaco Estonia OÜ.

Station Narva, Проходящий с 2018 года, является одним из важнейших международных и национальных музыкальных фестивалей в Нарве и во всем Ида-Вирумаа.





BNS