Джазовая музыка объединит Нарву и Ивангород

Дата публикации: Сегодня, 11:38 Просмотрено: 92

На стенах древней цитадели в Ивангороде у границы с Эстонией российские музыканты в очередной раз докажут, что для культуры границ не существует.

Фото: NewРепортаж

В предстоящее воскресенье, 18 июля, в приграничной с Эстонией Ивангородской крепости пройдет музыкальная акция "Джаз-клуб двух берегов". Культурное мероприятие состоится при участии известного российского саксофониста Алексея Круглова и пианиста Романа Столяра.

Концерт начнется в 15:00 на площадке между двух соборов Ивангородской крепости, сообщается на страничке Ивангородского музея-крепости в соцсети ВКонтакте. Музыканты исполнят авторскую музыку, композиции Алексея Круглова "Поэт", "Разговор", несколько джазовых стандартов в аранжировках дуэта.

Также на стенах древней цитадели зазвучит музыка эстонских авторов - в частности, отца-основателя Джазовой Федерации Эстонии Яака Сооэяра.

Завершится концерт перформансом, отсылающим к постановкам Алексея Круглова и его группы "Круглый Бенд". Музыканты в лучших традициях скоморохов-диксилендчиков устроят джемовый проход по стене крепости, останавливаясь на каждой из башен, импровизируя и играя для публики. В перформансе может принять участие каждый - сыграть на перкуссии, танцуя и подпевая.

В рамках акции "Джаз-клуб двух берегов" пройдет презентация диска "Музыка без границ" – аудиозапись концерта, сыгранного на границе России и Эстонии Алексеем Кругловым и Яаком Соояэром 30 апреля 2021 года. Тогда каждый из музыкантов находился на территории своей страны: Алексей – на Колодезной башне Ивангородской крепости, а Яак – в полубастионе "Спес" Нарвского замка.

Встреча музыкантов над берегами разделяющей соседние государства реки Наровы была символической: даже в условиях пандемии, когда физическое передвижение между странами практически невозможно, между творческими людьми границы отсутствуют. Артисты преодолели препятствия своим искренним сотворчеством.

Организаторы акции "Джаз-клуб двух берегов" напоминают, что для жителей России въезд в Ивангород возможен только по местной регистрации (Ивангород, Кингисепп и Кингисеппский район) или по пропускам.





sputnik-meedia