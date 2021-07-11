День рыбака в Нарва-Йыэсуу: с рыбой, но без бесплатной ухи

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День рыбака в курортном Нарва-Йыэсуу в минувшее воскресенье, 11 июля, прошел в лучших своих традициях, но все же с некоторыми коррективами. Например, всегда активно ожидаемая бесплатная уха была не для всех, но купить ее и вообще отведать всякой разной рыбы можно было без проблем. И, конечно, радостно было видеть, что в городском порту стояло немало катеров, яхт и других плавсредств. Как и подобает городу у моря.

Что касается бесплатной ухи, то город угощал ею своих рыбаков, которые пришли утром, как повелось многие годы в День рыбака, к памятному камню в честь тружеников моря, который установлен в районе бывшего рыболовецкого колхоза «Октообер» (сейчас это частная территория). По словам представителей горуправы Нарва-Йыэсуу, бесплатная уха для всех желающих со временем вернется в программу праздника, но в этом сложном во всех отношениях году решили дать возможность рыбакам подзаработать — пусть предлагают ее в меню кафешек у пристани.

Несколько прилавков было с рыбой с Чудского озера. Покупали активно.

Городские власти Нарва-Йыэсуу отметили труд 50 местных рыбаков, вручив им памятные часы с морской тематикой — чествование прошло в городском порту вечером, перед началом концерта местной группы «Реванш». Здесь же наградили и участников детской парусной регаты IV Hungerburg regatt 2021, которая разворачивалась 9 - 11 июля в порту Нарва-Йыэсуу и собрала более сорока участников от 7 до 13 лет из яхтклубов Таллинна, Хийумаа, Тойла, Тарту, Нарвы, само собой Нарва-Йыэсуу, регату организовала местная парусная школа.

Если говорить о ярмарке, то по составу и количеству продавцов она, по словам организаторов, не уступала прежним, но вот посетителей было заметно меньше — вероятно, многие в этот архи-жаркий день предпочли отправиться на пляж, да и приезжих, отдыхающих на курорте не слишком много.

Эрика Ааса постоянно приезжает на ярмарки в Нарва-Йыэсуу из Торма (Йыгевамаа) продавать свою красивую керамику ручной работы. У нее есть целая серия блюд с изображением моря, рыб, в том числе и миноги - «специально для жителей Нарва-Йыэсуу», говорит она.

А вот что, безусловно, обрадовало вашего корреспондента, так это обилие в городском порту на причале яхт, катеров, лодок. Может быть, ошибаюсь, но такого количества раньше не замечала.

Что, однако, вызвало досаду, так это отсутствие в порту хоть какой-то информации о начавшем курсировать между Нарвой и Нарва-Йыэсуу по реке кораблике «Каролина». На причал время от времени приходили группы отдыхающих, прослышавших о «Каролине» и готовых отправиться в рейс, но во сколько прибудет речной трамвайчик, где покупать билеты и проч., многим, не имеющим при себе телефонов-смартфонов с интернетом, было не узнать.

Продавец Ольга из компании SVAMIO — хорошо знакома любителям рыбной продукции в Нарва-Йыэсуу, Нарве, Йыхви, Кохтла-Ярве, ведь она приезжает в наши края из Риги уже на протяжении 7 лет. Говорит, с мая границы открыты, главное, чтобы в порядке были все документы и «ковид-паспорт» - и можешь ехать из Латвии в Эстонию.





Светлана ЗАЙЦЕВА

ФОТО: Светлана ЗАЙЦЕВА