В Ида-Вирумаа стартовал традиционный фестиваль "Музыка семи городов"

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Летний фестиваль "Музыка семи городов" пройдет с 1 по 11 июля на различных концертных площадках региона. Программа фестиваля навеяна чистотой и красотой природы северо-востока Эстонии. В общей сложности состоится 15 концертов.

Фото: Eesti Kontsert

Фестиваль "Музыка семи городов" откроется 1 июля увлекательным спецпроектом "Яблоко от яблони. Лейбуры, Реммели и Тафенау", который соберет на сцене Йыхвиского концертного зала представителей эстонских музыкальных династий, отцов и детей, объединив опыт и энергию нескольких поколений.

Концертмейстер Эстонского национального симфонического оркестра, скрипач Арво Лейбур, награжденный за особые заслуги голландским королевским орденом Оранж-Нассау, выступит с дочерью, певицей Марианной Лейбур, удостоенной нынешней весной титула молодого джазового таланта 2020 года. Контрабасист Тааво Реммель, в настоящее время сотрудничающий с ансамблем Hortus Musicus, выйдет на сцену со своим сыном, пианистом Йоэлем Реммелем, который недавно был удостоен звания лучшего джазового музыканта 2020 года. Третью пару яблок и яблонь представляет саксофонист Райво Тафенау со своим сыном-барабанщиком Рамуэлем Тафенау. Программа представляет собой смесь классики, джаза, фольк-музыки, танго и мюзетов. Артисты на мгновение обратят взгляд в прошлое и сразу же устремятся к созданию новых форм.

Посетителей фестиваля также порадуют ансамбль Nortango, дуэт ударников Хейго Росин и Танель-Эйко Новиков, фортепианный дуэт Йохан Рандвере и Юстас Шервеникас (Литва), Маарья-Лийз Илус, Лийзи Койксон, Альвар Тийслер, Кадри Тоомоя и другие. Гостям будет предложена программа для всей семьи, ночное кино и полуночный концерт в парке Тойла. Большинство концертов пройдут под открытым небом.

Фестивальные площадки – концертный зал Йыхви, усадебный парк Иллука, туристический центр Каукси в Национальном парке Алутагузе, певческая сцена Кохтла-Нымме, туристический центр "Tulivee", народный дом Азери, церковь Ийзаку, дом культуры Сака, усадьба Мяэтагузе, Культурный центр Кохтла-Ярве, Тойлаский парк, зона отдыха Äkkeküla (Ореховая горка) в Нарве.

Ознакомиться с программой фестиваля можно здесь.





ERR