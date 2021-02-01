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RMK открывает в посетительском центре Алутагузеского национального парка экспозицию сокровищ региона

Постоянная экспозиция, открывающаяся 28 июня, рассказывает о различных культурных и природных ценностей национального парка.

«Расположенный в Каукси посетительский центр станет своего рода воротами в национальный парк, где можно будет получить предварительную информацию о сокровищах, которыми богат Алутагузе», – объяснила заведующая отделом рекреации RMK Марге Раммо.

Под сокровищами национального парка имеются в виду различные природные и культурные ценности, которые здесь сохраняются и охраняются. «Экспозиция представляет собой обзор царства животных и растений, культурного наследия и ландшафтов Алутагузе», – рассказала специалист по природоведческому образованию отдела рекреации RMK Лийна Каррофельдт.

Ключевые слова, которые определенно характеризуют Алутагузеский регион, – это, например, белки-летяги, медведи, гривы, струги, нетронутый природный ландшафт, болота и торфяники, разнообразные леса, Куртнаские озера, полуверники, городище в Васкнарве и многое другое.

«Краткий обзор всего этого можно будет получить в ходе презентации, представляющей выставку», – отметила Раммо. Помимо презентации, любой желающий может более подробно изучить связанные с Алутагузе темы, которые интересуют лично его.

Новая постоянная экспозиция располагается в здании, построенном в этом году. Ее дополняет выставка под открытым небом во дворе центра, на которой можно найти информацию о возможностях передвижения на природе в Ида-Вирумаа. Здесь также можно получить краткий обзор других национальных парков Эстонии.

В распоряжении посетительского центра Алутагузеского национального парка имеется несколько зданий. В здании, ранее называвшемся Кауксиским посетительским центром, по-прежнему открыта постоянная экспозиция, знакомящая с ландшафтами Ида-Вирумаа.

«Мы переименовали Кауксиский посетительский центр в посетительский центр Алутагузеского национального парка именно потому, что он знакомит с достопримечательностями национального парка, а также с различными ландшафтами всего Алутагузеского района и местными возможностями для передвижения и отдыха», – отметила Марге Раммо. «Поскольку половина объектов для посещения Ида-Вирумаа, входящих в сеть туристических троп RMK, находится именно в Алутагузеском национальном парке, то можно сказать, что центр является своеобразными воротами для тех, кто приезжает в национальный парк знакомиться с ценностями всего Алутагузеского края».

Посетительский центр Алутагузеского национального парка открыт ежедневно с 10:00 до 18:00. Уличная территория открыта круглосуточно, а в сумерках стенды освещаются.

Дополнительная информация:

Марге Раммо

Заведующая отделом рекреации RMK





Фото: Matti Kämärä

RMK