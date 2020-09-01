Запланированный на следующий год молодежный Праздник песни и танца переносится на 2023 год.

По словам руководителя праздников песни и танца Маргуса Тоомла, последние полтора сезона были очень трудными для всей сферы культуры, и Праздник песни и танца не является исключением.

"Для подготовки к проведению Молодежного праздника песни и танца требуется то, что в прошлом году было практически невозможным: совместные репетиции хоров, оркестров и танцевальных коллективов, а также участие в генеральной репетиции и тесное сотрудничество во время праздничной недели", - перечислил Тоомла, отметив, что более длительный подготовительный период существенно снизит влияние ограничений на различные коллективы, поскольку у них появится больше времени для освоения репертуара.

XIII Молодежный праздник песни и танца пройдет в Таллинне с 30 июня по 2 июля 2023 года. Регистрация на праздник начнется в сентябре 2021 года.

ERR