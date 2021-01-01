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С прошлой субботы и до середины апреля Нарвский музей представляет цикл интереснейших лекций по истории, культуре и искусству. В непростой период, когда музеи закрыты для посещений, Нарвский музей стремится напомнить о том, что культура не знает границ, а современный музей – это не только экспозиционная площадка, но и важный центр неформального образования.

Открыла цикл лекция Марины Кувайцевой, посвященная масленице. Уже второй годподряд масленичные гуляния в связи с пандемией не проводятся.

В увлекательной и доступной форме всех интересующихся познакомят с эксклюзивными материалами, собранными в процессе кропотливых историко-культурных исследований. Авторы этих материалов надеются, что тематика подготовленных лекций порадует самых взыскательных слушателей.

Всего подготовлено 13 лекций. Лекции на русском языке будут проходить по средам (начало в 18:00) и субботам (начало в 11:00).

Первая лекция «На горах покататься – в блинах поваляться: Vastlapäev-Масленица» была прочитана ученым-фольклористом, руководителем фольклорного ансамбля «Супрядки» Мариной Кувайцевой в субботу, 13 марта. Слушатели первой лекции узнали о том, что наши предки-земледельцы стремились активно воздействовать на природу посредством магических ритуалов, почему на праздничный стол в Vastlapäev и Масленицу готовили поминальные блюда, зачем делали соломенных кукол, а потом от них избавлялись, почему обязательно ездили в гости к дальним родственникам.

Последующие лекции обещают быть не менее интересными.

Участием в лектории есть возможность поддержать музейное сообщество и сферу культуры, которая более года находится в одной из самых тяжелых ситуаций.

Стоимость одной лекции – 5 €, цикла из 13 лекций – 35 € (абонемент на цикл лекций).

С программой и анонсами всех лекций можно познакомиться: fienta.com

Ссылка на мероприятие ZOOM Лектория Нарвского музея отправляется на e-mail адрес, указанный участником при покупке билетов за 1 час до начала лекции.

По информации Нарвского музея