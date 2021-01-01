Отмечаем Масленицу по-эстонски — 16 февраля!

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Вастлапяев — это древний эстонский праздник встречи весны. Уже много веков его любят взрослые и дети. Есть за что: в этот праздник принято кататься с горок, есть булочки с кремом и танцевать всю ночь.



Фото: Visit Estonia

Встреча весны

Вастлапяев, как и русская Масленица, предваряет пасхальный пост. Правда, длится он не неделю, а всего один день. Точное время проведения зависит от Пасхи: праздник справляют в феврале или марте, за семь недель до главного христианского торжества. В некоторых странах этот день называется «Жирный вторник». Эстонская Масленица, как и русская, тесно связана с языческими традициями, сменой сезонов и крестьянским календарем. Правда, вместо сжигания чучела и поедания блинов предусмотрена другая увеселительная программа.

Катание на удачу



Считается, что чем дальше проедут санки, тем лучше будут расти посевы летом. Фото: Каарел Миккин

Важной традицией Вастлапяев является катание на санях. В давние времена, когда большинство эстонцев работали на земле, считалось, что чем дальше проедут санки (а некоторые и вовсе катались на льняном мешке), тем лучше будет расти лен следующим летом. Среди соседей устраивались дружеские соревнования. Другой веселой забавой было изготовление вертушек из свиных копыт. На Масленицу люди играли, плясали и устраивали праздничные ужины. Работать в этот день не рекомендовалось, особенно чесать шерсть или зажигать огонь.

Булочки, суп и свиные ножки



Эстонские масляничные булочки. Фото: Urmet Kook

По традиции, свинью резали во время Рождества, так что до Масленицы оставались только ножки. Вареные свиные ноги подавались вместе с гороховым супом, который остается популярным и сейчас. Считалось, что после трапезы нельзя облизывать пальцы, так как пасхальная свинина уберегает от травм и порезов. Другой важный элемент праздника — сладкие булочки со взбитыми сливками. Это десерт начинают продавать в кафе и магазинах задолго до Вастлапяев. Оно и понятно: булочки быстро разбирают, поэтому в день праздника можно отстоять долгую очередь и оказаться перед пустым прилавком.

Источник: Visit Estonia