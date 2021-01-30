Краеведческий музей в Нарва-Йыэсуу вновь открыт

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Краеведческий музей в Нарва-Йыэсуу открыт три дня в неделю – в среду, пятницу и субботу – с 12.00 до 16.00 и ждет посетителей.

По словам сотрудницы музея Тийу Тоом, ближе к лету музей начнет работать по своему привычному графику — пять дней в неделю. Если, конечно, не будет ухудшения инфекционной обстановки из-за распространения коронавируса, и опять не введут ограничения на посещение досуговых учреждений.

В минувшее лето музей в Нарва-Йыэсуу был закрыт на ремонт — здесь, рассказывает Тоом, делали новую отопительную систему. И надо сказать, эффект чувствуется: в музее однозначно теплее, чем было прежде, ушел запах сырости и затхлости, который присутствовал здесь годами. Новые обои в первой комнате, более мощное освещение тоже прибавляют привлекательности этому старому дому.

Короче говоря, будете в Усть-Нарве, заходите! Экспозиция интересная, и всегда можно найти что-то для себя новое.

Вход — 2 евро, пенсионерам и студентам — 1 евро, детям дошкольного возраста — бесплатно.

Светлана Зайцева

Фото: Светлана Зайцева