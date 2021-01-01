Немецкий постановщик Даниеэль Коттер ставит спектакль о добыче сланца

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Известный немецкий постановщик и кинорежиссёр Даниель Коттер приедет в феврале в Эстонию, чтобы в Ида-Вирумаа собирать материал для своего 5-ти серийного цикла постановок «Ландшафты и тела». В своей постановке Коттер изучает влияние добычи полезных ископаемых на формирование ландшафтов и жителей региона. Ранее, в рамках глобального проекта, Коттер занимался изучением добычи полезных ископаемых в других регионах мира, например, в Лейпциге и Рурской области Германии, в Западном Папуа и Конго.

Совместно с музыкантами, художниками-постановщиками, теоретиками и местными шахтёрами в ходе проекта изучается влияние добычи природных ресурсов (колтана, золота, бурого угля, сланца) на изменение ландшафта, и обусловленное этим, изменение жизненной среды, и влияние последствий на людей. Постановка, создаваемая в каждой стране - это изучение отдельно взятого случая, результат которого отражается на сцене, где компоненты документального театра, фильма и словесного театра связываются в одно, основанное на опыте, целое.

Названия пяти постановок «Колтан», «Бурый уголь», «Золото», «Вода», «Сланец» – указывают на техники обработки сырья, которые с одной стороны, действуют как конкретные модели в процессах преображения ландшафтов и жителей, а с другой стороны – как метафоры для рассмотрения важных для этих регионов вопросов.

Творческая команда начнёт исследовательскую работу в сланцедобывающем регионе Ида-Вирумаа в феврале 2021 года. В центре проекта – добыча сланца в приграничных районах Европейского Союза и её территориальное влияние. Премьера спектакля «Сланец» состоится летом 2022 года на фестивале Современного сценического искусства «Performa Borealis». Постановку можно будет увидеть и в Нарве, и в Таллинне.

Постановщик также ждёт интересных историй о работе в шахтах или о жизни в сланцедобывающем регионе. Если вы желаете поделиться своей историей, пишите на е-майл: tiiu.prothemus@gmail.com.

Мероприятие поддерживает British Council Estonia.

Катрин ТЕГОВА

Фото: Даниеэль Коттер