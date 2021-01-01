В будущем взять книгу из библиотеки можно будет, находясь в любом уголке Эстонии

Дата публикации: Вчера, 16:55 Просмотрено: 137

Национальная библиотека начала работу по разработке общенациональной модели. Цель проекта - обеспечить, чтобы каждый, независимо от места жительства, мог получить желаемую книгу, если она имеется в одной из библиотек Эстонии.



Иллюстративное фото: Eesti rahvus-raamatukogu

На прошлой неделе прошли встречи представителей публичных и университетских библиотек, где прошло знакомство с текущей организацией работы и услугами библиотек. На первом этапе масштабного проекта важно понять, как эстонские библиотеки структурировали свои услуги: что у него общего и в чем различия.

По словам руководителя услуг Национальной библиотеки Кристель Вейманн, для достижения успеха необходимо наладить сотрудничество с другими библиотеками Эстонии.

"Для предотвращения маргинализации необходимо обеспечить одинаково хороший доступа жителей к информации и культуре как в центре Таллинна или Тарту, так и за его пределами. Необходимо гарантировать легкий доступ к библиотечным услугам, независимо от того, в каком уголке Эстонии живет человек", - подчеркнула Вейманн.

Для оказания библиотечных услуг по всей Эстонии планируется разработать общенациональную электронную среду, и при необходимости, мобильное приложение.

ERR