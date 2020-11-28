Художники приглашают нарушить их «личное пространство»

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У Рождественской выставки, которую художники Нарвы, традиционно открывают в конце ноября – начале декабря в этом году есть еще одно название – «Личное пространство».

Только новые работы

Рождественская выставка нарвских художников столь давняя традиция в художественной жизни города, что год ее возникновения даже трудно вспомнить. Во всяком случае, по признанию Ольги Тюриной, возглавляющей сегодня объединение нарвских художников Vestervalli, например, члены объединения участвуют в ней ежегодно, а Vestervalli в этом году исполнилось уже 22 года.

Поначалу произведения, которые экспонировались на выставке, приуроченной к светлому празднику, были связаны с темой Рождества самым непосредственным образом – в них часто присутствовала библейская тематика, рождественские сюжеты, чувствовалось стремление художественно интерпретировать далекие знаменательные события; живописные, графические, скульптурные, декоративные работы были конкретно посвящены Рождеству Христову, они были щедро насыщены рождественской символикой. И в этом, безусло но, была своя притягательность Рождественских выставок в нарвской Художественной галерее.

– Но со временем мы ушли от этого, решив, что не стоит предлагать художникам вписываться в какие-то изначально заданные рамки, – говорит Ольга Тюрина. – Однако Рождественская выставка нарвских художников по-прежнему остается в календаре культурных событий Нарвы.

Но теперь у нее появляется второе название или подзаголовок (считайте, как кому удобно) – это тема, которую художники обозначают как самую актуальную для них в этом году. И по- прежнему на Рождественской выставке могут быть представлены только новые художественные работы.

Имена известные и новые

Как куратор нынешней экспозиции, Ольга предложила своим коллегам порассуждать на тему «Личное пространство».

Ольга Тюрина:

– На мой взгляд, именно в 2020 году эта тема стала главенствующей и наполнилась многими смыслами. По большому счету, каждое произведение художника можно назвать его личным пространством. Если в жизни личное пространство человек, как правило, защищает и не допускает в него посторонних, то у художника и людей искусства дело обстоит по-другому: они открыты для транслирования своих чувств и размышлений всем окружающим. Во время ограничений и вынужденных изоляций мы, наверное, особенно остро начинаем осознавать, что такое «личное пространство». Каждый художник решает тему личного пространства по-своему. Отсюда и разнообразие приемов и жанров, к которым прибегают мои коллеги. На выставке представлена живопись, графика, фотография, компьютерная графика, декоративное искусство.

На Рождественской выставке можно познакомиться с работами 26 художников. Большинство из них – члены творческого объединения Vestervalli, известные мастера, чьи имена давно на слуху: Вера Ланцова, Ирина Сопина, Геннадий Курленков, Вадим Ерохин, Шамиль Алиев, Наталья Капаева, Татьяна Сонина, Анатолий Романов, Надежда Щербакова, Елена Сабинина, Игорь Гордин, Мария Самбуренко, Ирина Кивимяэ… «Но есть и новички. Мы пригласили к участию молодых художников, живущих в Нарве и в Таллинне, свои работы показывают Наталья Логинова, Полина Петухова, Мария Большакова, Вадим Копылов», – продолжает Ольга Тюрина.

Экспонироваться негде

Под нынешнюю Рождественскую выставку объединению удалось получить лишь один из двух залов выставочного пространства колледжа, во втором сейчас размещается фотовыставка. «Хотя мы легко заполнили бы и два, и три зала. Кстати, колледж плату за аренду с нас не берет, за что руководству большое спасибо», – замечает Ольга Тюрина.

– К сожалению, Нарве катастрофически не хватает выставочных площадей, – говорит Тюрина. – Порой легче устроить выездную выставку, чем найти для нее место у нас в городе. Мечтаем, чтобы в городе нашлось место, где можно было бы разместить постоянную экспозицию и представить творчество нарвских художников, начиная с 80 -х гг. прошлого века. Нарве есть что показать и кем гордиться!

По ее словам, работы замечательных нарвских художников сегодня часто «уходят» из города: художники предпочитают продавать или даже просто дарить их сторонним галереям, а не держать в своих мастерских до лучших времен.

Художественная галерея Нарвского музея, конечно, не закрывает свои двери перед нарвскими художниками, но у нее есть своя программа, в которую вписаться непросто, к тому же там тоже весьма ограниченная площадь. «Есть предварительная договоренность с Нарвским музеем, что в сентябре будущего года в замке будет открыта персональная выставка Бориса Уварова, – рассказывает Ольга Тюрина. – В феврале готовится совместный проект с

Нарвской арт-резиденцией (на Йоала, 18 – ред.). Мечтаем сделать выставку «Золотой фонд Vestervalli» в Доме свободного творчества на Вабадусе, 20. В целом планов у нас много, и мы всегда открыты для сотрудничества».

Реалии нынешнего года подтолкнули Ольгу Тюрину к созданию выставочной платформы в интернете. С марта этого года она ведет в Фэйсбуке специальную страницу «Виртуальные выставки. Нарва. Ида-Вирумаа. Знай наших!». Заходите, смотрите, заряжайтесь творчеством!

Рождественская выставка «Личное пространство» открыта в выставочном зале Нарвского колледжа Тартуского университета (Нарва, Ратушная пл., 2, нулевой этаж) с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме воскресенья. Бесплатно. Работает до 10 января.

Светлана ЗАЙЦЕВА