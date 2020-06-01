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Культура"Абстрактная каллиграфия". Первая персональная выставка Владимира Копылова

Дата публикации: Сегодня, 09:13 Просмотрено: 45

Рады представить вам первую персональную выставку молодого и талантливого автора Владимира Копылова!

Первая выставка у художника бывает один раз в жизни, поэтому это очень важное событие.
Добро пожаловать на открытие новой выставки в галерее А-Арт на втором этаже торгового центра Astri г.Нарва. Открытие 21 августа в 16:00.
Абстрактная каллиграфия Владимира Копылова — это встреча двух стихий, рациональной и иррациональной.
Попытка постичь истину на основе двух противоположностей. Автор старается найти гармонию, и она всегда где-то рядом.
Стремление к совершенству и есть совершенство.
На выставке представлено 20 работ автора.
Абстрактная каллиграфия состоит из первичных элементов письма и не имеет последовательности слов и образов,
позволяя зрителю найти эти последовательности самому, видеть и трактовать по-своему. Все работы выполнены в 2020 году

Куратор выставки Эдуард Зеньчик

"Абстрактная каллиграфия". Первая персональная выставка Владимира Копылова
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