"Абстрактная каллиграфия". Первая персональная выставка Владимира Копылова

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Рады представить вам первую персональную выставку молодого и талантливого автора Владимира Копылова!

Первая выставка у художника бывает один раз в жизни, поэтому это очень важное событие.

Добро пожаловать на открытие новой выставки в галерее А-Арт на втором этаже торгового центра Astri г.Нарва. Открытие 21 августа в 16:00.

Абстрактная каллиграфия Владимира Копылова — это встреча двух стихий, рациональной и иррациональной.

Попытка постичь истину на основе двух противоположностей. Автор старается найти гармонию, и она всегда где-то рядом.

Стремление к совершенству и есть совершенство.

На выставке представлено 20 работ автора.

Абстрактная каллиграфия состоит из первичных элементов письма и не имеет последовательности слов и образов,

позволяя зрителю найти эти последовательности самому, видеть и трактовать по-своему. Все работы выполнены в 2020 году

Куратор выставки Эдуард Зеньчик