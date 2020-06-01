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Культура / Конвейер новостейОграничения для театров и кинотеатров будут сняты с 1 сентября

Дата публикации: Сегодня, 12:21 Просмотрено: 148

Министр культуры Тынис Лукас во вторник объявил о том, что с сентября будет отменено 50-процентное ограничение на заполнение залов для театров, концертных залов и кинотеатров.

По его словам, с сентября театры, концертные залы и кинотеатры смогут работать с заполненными залами.

Ранее против такой идеи выступал научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом.

Ограничения для театров и кинотеатров будут сняты с 1 сентября
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