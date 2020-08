Мифы нового мира, правда и справедливость, и муми-тролли в художественной программе Tallinn Music Week

Дата публикации: Сегодня, 11:54 Просмотрено: 118

Художественная программа Tallinn Music Week, проходящего с 27 по 30 августа, в этом году особенно обширна и разнообразна.

В дополнение к традиционному туру по галереям Таллинна в четверг, который курирует Эстонский центр развития современного искусства (EKKAK), можно будет насладиться световыми инсталляциями в квартале Ноблесснер, созданными студентами Эстонской академии художеств (EKA), а также находящимся на пристани летним проектом арт-центра Kai «Интерауральный контур I». В творческом городке Telliskivi, помимо нескольких замечательных выставок в Fotografiska Tallinn, будет также представлена уличная экспозиция. А еще, во время фестиваля, свои двери откроет первый официальный pop-up магазин муми-троллей в Эстонии.

Эстонский центр развития современного искусства (EKKAK) в рамках фестиваля TMW, 27-го августа проведет специальную программу и галерейный вечер под названием Таллиннский четверг, в рамках которого двери в выставочные залы будут открыты на несколько часов дольше. В нем примут участие арт-центр Kai, галерея Temnikova & Kasela, галерея Эстонской академии художеств (EKA), Центр документальной фотографии Юхана Кууса, галерея Positiiv, галерея Okapi, галерея Haus и галерея Vaal. На разноплановых выставках будут показаны свежие работы как эстонских, так и зарубежных авторов. В течение вечера в галереях будут проходить туры по выставкам, а также будет возможность познакомиться с галеристами и художниками.

На выставке Love Song Sing Along (Once Again With Feeling!) в арт-центре Kai можно увидеть новые и ранее не демонстрировавшиеся работы Крис Лемсалу Мэлоун и Кипа Мэлоуна Лемсалу, а также масштабную инсталляцию, показанную в берлинском Институте современного искусства KW в этом году. Из-за пандемии она была открыта для публики всего две недели. Художники, выступающие в ролях архетипических Адама и Евы, развили миф о создании нового мира, в котором места центральных персонажей занимают лебедь, кролик и ягуар. Художник и музыкант Кип Мэлоун наиболее известен как участник бруклинской группы TV On The Radio. В полном объеме с выставкой можно будет ознакомиться во время TMW 27 и 30 августа. Часть произведений можно будет увидеть 28 и 29 августа во время музыкальных вечеров TMW.

Персональная выставка Кайдо Оле «Все вместе» в галерее Temnikova & Kasela состоит из новых работ и трех монументальных картин, которые ранее выставлялись на другой персональной выставке художника в Латвийском Национальном художественном музее в Риге в 2019 году. Оле выступает в роли художника, куратора, монтажника и директора музея.

В центре документальной фотографии Юхана Кууса впервые открылась обзорная выставка эстонских уличных фотографий «40 лет уличной фотографии в Эстонии». На масштабной фотовыставке представлены яркие события, случайные ситуации и смешные моменты, как от легендарных мастеров, так и от пока неизвестных авторов. Совместная выставка Кристель Шведе и Кадри Петтай, открытая в окнах галереи Positiiv, познакомит с миром пригорода, где каждый дом может рассказать столько же историй, сколько через него прошло жильцов.

В галерее Vaal в Таллиннский четверг открывается выставка «Сбрасываю кожу», где будут представлены рисунки и инсталляция Лауры Пыльд, а также стихи и короткая проза Пирет Карро. В галерее Haus можно будет увидеть три выставки. На верхнем этаже галереи открыта персональная выставка Вано Аллсалу «О природе», а на нижнем этаже посетителей ждут выставки «Жизнь хороша» Эльви Рангелл и «Магия цвета» Элины Лауринен.

В галерее Эстонской художественной академии (EKA) пройдет международная групповая выставка «Сходство через контакт. Графическая грамматика». Основное внимание выставки будет сфокусировано на графике как процессе, построенном на контакте форм и противоформ (пустых пространств), и напряжении, возникающем при этом взаимодействии. В галерее Okapi пройдет день pop-up ярмарки искусства. В галерее представлены работы современных фотографов и графиков, которые при желании можно купить.

На территории яхтенного порта Ноблесснера вы можете увидеть и оценить летний проект арт-центра Kai, работу Марианне Йыги «Интерауральный контур I», которая создает правильную атмосферу, способствующую расслаблению и получению новых знаний. Инсталляцию сопровождает музыкальное произведение композитора Юло Кригуля «Сама вода».

С 28 по 30 августа световые инсталляции студентов EKA в Ноблесснере подарят настоящий праздник для глаз и дадут пищу для размышлений всем любителям культуры, которые вечером будут прогуливаться в районе между площадью Крузенштерна, арт-центром Kai, Фабрикой открытий PROTO и Литейным цехом Ноблесснера.

Во время TMW в Открытой галерее творческого городка Теллискиви пройдет выставка эстонского художника-авангардиста Рауля Меэля «Правда и справедливость: старики». Автор представил переосмысление работ Таммсааре в виде графического альбома.

С 18 по 30 августа впервые в Эстонии Музей муми-троллей в Тампере совместно с магазином Tampere Talo открывает официальный pop-up магазин муми-троллей. В магазине представлена выставка Музея муми-троллей с оригинальными работами Туве Янссон, а также продается ряд товаров, которые нельзя приобрести где-либо еще, в том числе плакаты, открытки, буклеты, книги и шоколад. В Fotografiska также открыты четыре фотовыставки: выставка известного канадского музыканта Брайана Адамса «Exposed», «Темный Завет» Лины Айрис Виктор, «Золото» Себастьяна Салгаду и «Водонепроницаемое сердце» Игнаса Павлюкявичюса.

Посещение галерейного тура Таллиннского четверга, инсталляций Марианне Йыги и студентов EKA бесплатно. Во время TMW всем владельцам фестивальных абонементов и PRO-абонементов посещение Fotografiska предоставляется на льготных условиях. Дополнительную информацию можно получить на месте.

Выставки Таллиннского четверга будут открыты в течение фестивальной недели в обычные часы работы.

