Археологи выкопали в Силламяэ более сотни скелетов

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За месяц археологи откопали в Силламяэ более ста человеческих скелетов. По всей видимости, речь идет о кладбище, о котором ранее не было известно историкам.



Человеческие останки были обнаружены в начале июня в ходе реконструкции улицы Кеск. Большое число захоронений, по словам Мартина Мальве, может указывать на деревенское кладбище, передала "Актуальная камера".

Мальве отметил, что самые старые находки датируются концом XVI века, а более ранние – началом XVIII века.

"Здесь несколько слоев захоронений. Когда мы приступили к работе, перед нами был край кладбища, останки располагались редко и в один слой. Теперь мы достигли середины, и там захоронения идут в три-четыре слоя, то есть сверху постоянно появлялись новые", – рассказал Мальве.

Обнаруженные в песчаной почве останки дают новые сведения о жизни в период между Средневековьем и Новейшим временем.

"В научном плане это кладбище очень ценно, так как в нем сохранились волосы, органика, кожа и текстиль. Фрагменты одежды мы обычно не находим. Здесь было несколько скелетов, покрытых текстилем из шерсти, мы также нашли ремни. Интересной находкой было и то, что у одного мужского скелета сохранились усы и борода", – сообщил археолог.

Обнаружение захоронения посреди Силламяэ, получившего статус города в 1957 году, Мальве считает хорошим примером того, как в свое время строили дома и прокладывали коммуникации – не обращая особого внимания на скелеты.

"При строительстве дома культуры поблизости также на свет появлялись кости, здесь ведь прокладывали газопровод и трубы центрального отопления, и без костей не обходилось, и местные жители об этом знали. И на основании ранних полевых работ можно сказать, что местным жителям известно то, о чем не знают проектировщики, мэрия и археологи с историками", – добавил Мальве.

Силламяэские находки будут отправлены на изучение в Тартуский университет.

ERR