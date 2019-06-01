Эстонский художник в китайском арт-пространстве

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С 6 по 18 июля Independent & Image Art Space, основанное в 2008 году независимое арт-пространство (Чунцин, Китай) представляет онлайн-выставку «Re-see», где демонстрируются произведения живописи, фотографии, скульптуры и цифрового искусства, созданные 12 художниками из разных уголков мира, в том числе и эстонским художником Эдуардом Знчиком.

Работа Эдуарда Зеньчика



Шедевры искусства в музее привлекают поколение за поколением зрителей, чтобы ценить и пробовать их снова и снова. Они являются зеркалами для людей, понимающих прошлое. Для художников творчество является и своего рода «переосмыслением». Изучить навыки зрелого искусства и интегрировать их в свое творение, получить творческое вдохновение от работ предыдущих мастеров, превратить личный опыт и память в произведения искусства, выразить свое личное мнение об истории, настоящем и будущем на художественном языке ...

Для художников «пересмотреть» не значит следовать старым правилам. Они часто предлагают новые чтения и интерпретации в текущем культурном контексте. Если нет старых вещей, как могут появиться новые вещи? Если человек не знает «старого», как он может открыть «новое»? «Пересмотреть» означает не только оглянуться назад, но и начать. Речь идет о взгляде на прошлое, но больше о взгляде в будущее с новыми измерениями и перспективами.

Художники: Риккардо Бандиера (Италия), Питер Бинц (Швейцария), Фэн Янь (Китай), Франческо Джоаккини (Италия), Хейкедин Гюнтер (Швейцария), Хильдегард Хэндсэме (Бельгия), Майкл Кернер (США), Кожо Марфо (Великобритания), Йосип Рубес (Хорватия), Рутхорн Руйянурак (Таиланд), Александр Санер (Швейцария), Эдуард Зеньчик (Эстония)