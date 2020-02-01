Умерла актриса Инна Макарова

Культура / Конвейер новостейУмерла актриса Инна Макарова
Дата публикации: Вчера, 17:51 Просмотрено: 179
Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
«Инна Михайловна ушла из жизни», — сказала Наталья Бондарчук. Время и место прощания будут известны позднее.
Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).