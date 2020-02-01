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Культура / Конвейер новостейУмерла актриса Инна Макарова

Дата публикации: Вчера, 17:51 Просмотрено: 179

Умерла актриса Инна Макарова

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

«Инна Михайловна ушла из жизни», — сказала Наталья Бондарчук. Время и место прощания будут известны позднее.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область). Окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).


mail.ru

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