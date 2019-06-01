Эстонцы ходят в кино больше, чем жители соседних стран

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Хотя в прошлом году в США, Европе и других странах Балтии уменьшилось количество посетителей кинотеатров и сократились продажи билетов, жители Эстонии с каждым годом ходят в кино все чаще, сообщает BNS.



Говоря о трендах мира кино и подводя итоги прошедшего года, директор по операциям в странах Балтии Forum Cinemas Кристьян Конго отметил, что несмотря на необычайно высокий уровень конкуренции, в сравнении с остальным миром кинорынок в Эстонии находится в очень хорошем состоянии. «В США, которые являются крупнейшим в мире кинорынком, в прошлом году сократилось число посетителей кинотеатров и упал доход от продажи билетов. В Европе в целом люди также стали ходить в кино несколько реже. В Литве и Латвии изменений в какую-либо сторону не произошло. В Эстонии же число посетителей увеличилось на 2%, а доход от продажи билетов вырос на 6%», - пояснил Конго.

В 2019 году число посетителей кинотеатров в Эстонии составило 3 671 349, а доход от продажи билетов достиг 21 761 918 евро. «Разумеется, прошлый год также стал очень успешным для фильмов эстонского производства – их доля в прокате составила целых 19%», - отметил Конго. В 2019 году больше всего зрителей собрала эстонская лента «Правда и справедливость» (267 588 зрителей), за которой следовала «Встреча одноклассников 3» (122 146 зрителей).

Кристьян Конго добавил, что поскольку эстонский кинорынок достаточно активен, в дальнейшем вместо строительства новых кинотеатров следует сфокусироваться на улучшении уже существующих залов и повышении уровня их комфортности: «Уже в конце этого или в начале следующего года Baltic Horizon приступает к строительным работам по объединению Postimaja и Coca-Cola Plaza. Готовый комплекс придаст новый облик всему район, создаст совершенно новую зону входа в кинотеатр, улучшит возможности парковки и представит, например, инновационную улицу с крышей из пузырчатой пленки»,- сообщил Конго.







