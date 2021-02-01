Александр Мамаев: «Иногда выдать визу легче, чем объяснить, почему это невозможно»

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На днях вступил в должность новый генконсул России в Нарве – Александр Викторович Мамаев. Александр Викторович – кадровый дипломат.

Александр Мамаев CV Окончил Удмуртский государственный университет. Владеет английским и немецким языками. В системе МИД – с 1994 года. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате МИД России и за рубежом (Эстония, Литва). С 1.02.2021 г. – Генеральный консул Российской Федерации в Нарве, Эстонская Республика.

Он прибыл к нам из Москвы, где до назначения в Нарву возглавлял один из отделов Консульского департамента Министерства иностранных дел. Но Эстонию знает хорошо, прежде всего по долгу службы: из четырех своих загранкомандировок две провел в нашей стране, проработав в общей сложности восемь лет в Таллинне. Главное отличие нынешней командировки, отмечает Александр Викторович, в том, что ему доверено возглавить отдельное, достаточно крупное российское консульское загранучреждение. «Лично для меня это чрезвычайно ответственная и увлекательная миссия», – сказал г-н Мамаев во время интервью нашей газете. Сегодня мы публикуем фрагменты этой беседы.

– Александр Викторович, вы вступили в должность в довольно нестандартной для дипломатических представительств обстановке: границы на замке, нет общественных собраний и публичных мероприятий. Чем наполнен сегодня рабочий день Генконсульства и Ваш лично?

– Обстановка действительно нестандартная и тревожная. Но, тем не менее, российское загранучреждение продолжает работать даже в таких непростых условиях.

Прошел ровно год с тех пор, коrда Правительство Российской Федерации, дабы не допустить распространения коронавирусной инфекции в стране, было вынуждено издать распоряжение, временно приостанавливающее выдачу виз иностранным гражданам и обладателям так называемых «серых» паспортов. Конечно, за это время произошли послабления в части въезда некоторых категорий граждан, но это малый процент от того объема визовой работы, которую выполняло Генконсульство годом ранее.

В целом же из-за этой ситуации значительно увеличилось количество поступающих от граждан вопросов, касающихся пересечения границы и выдачи виз. Письменный ответ на них сотрудники загран­учреждения должны дать в установленный соответствующим Законом срок. И, должен заметить, иногда легче выдать человеку визу, чем ответить на вопрос, почему это невозможно, – по крайней мере с точки зрения временных затрат.

– Да, тема виз сегодня одна из самых горячих. Надеюсь, нам еще удастся в этой беседе к ней вернуться. А если взять другие задачи: прием в гражданство, выдача разного рода документов – в этом смысле жизнь для жителей Вирумаа не остановилась?

– Генконсульство в Нарве работает в обычном режиме, и очередей у нас, в отличие от дипломатических представительств в некоторых других странах, нет. Заходя в генконсульство, вы, должно быть, смогли в этом убедиться. Во многом это результат того, что в Российской Федерации основной упор в предоставлении госуслуг делается в настоящее время на то, чтобы граждане смогли получить их практически не выходя из дома.

Понятно, что без личной явки иногда не обойтись, но, тем не менее, многие услуги перешли в цифровой формат, сократилось время оказания таких услуг. В качестве наиболее яркого примера могу назвать введение в России системы оформления единых электронных виз.

А возвращаясь к началу вопроса, скажу, что количество обращающихся в Генконсульство по вопросам гражданства ничуть не уменьшилось. Продолжаем также обеспечивать российских граждан возможностью заменить их главный документ, удостоверяющий личность­, заграничный пасnорт.

– Кстати, о паспортах. Многим эстоноземельцам не удалось воспользоваться ими за все время пандемии, а потому кто-то, возможно, и не помнит, что срок действия паспорта истекает. Чем это для человека чревато?

– Истекший срок действия паспорта препятствует продлению вида на жительство и пересечению границы в случае необходимости.

Пользуясь случаем, как раз хочу nризвать читателей вашей газеты, которые являются росгражданами и читают данное интервью, открыть свои загранпаспорта и проверить срок их действия. Пусть посоветуют сделать это своим друзьям и знакомым. Если паспорт будет просрочен, это повлечет за собой ряд сложностей и дополнительных процедур при подаче заявления на новый паспорт, в отдельных случаях потребует немалых финансовых затрат и времени.

Рекомендую обращаться в Генеральное консульство для замены паспорта заблаговременно, лучше за шесть месяцев до даты истечения срока действия документа. Особенно это относится к тем, чья трудовая деятельность связана с частыми краткосрочными выездами за nределы Эстонии.

– Нам известны случаи, когда нарвитяне не могут nопасть даже к престарелым родителям – в визе им отказывают. Как долго продлятся эти ограничительные меры, ведь в России, судя по сообщениям национальных медиа, заболеваемость коронавирусом идет на спад?

– Мы и сейчас выдаем визы в случае, когда ситуация признается гуманитарной: это экстренное лечение, тяжелое заболевание близкого родственника, похороны и ряд других оснований.

Очень надеюсь, что меры, которые предпринимают все государства и ВОЗ, позволят постепенно вернуться к той свободе передвижения между странами, которая была в недалеком 2019 году. Мы видим, как со снижением количества заболевших на территории России ограничения постепенно снимаются. Но уверенно говорить о сроках полной их отмены пока преждевременно. Как только конкретная информация появится, мы сразу же с большим удовольствием распространим ее через свои информационные ресурсы.

– Как Вы оцениваете шансы нарвитян сделать прививку от ковида на территории Ленинградской области? Предпринимаются ли какие-то шаги для решения связанных с этим nроблем?

– Мы фиксируем большое количество обращений росграждан, желающих получить прививку на территории Ленинградской области. Некоторые даже делятся опытом через соцсети, что это можно сделать в торговых центрах по загранпаспорту и быстро оформленному СНИЛС. Спорить не буду, но полагаю, что в данном случае гарантий своевременно получить вакцину по месту прибытия никто не даст.

Поэтому Посольство России в Таллине и наше генконсульство опубликовали разъяснения к заявлению губернатора Ленинградской области, относительно возможности вакцинироваться на ее территории россиянам, проживающим за рубежом. В частности, мы рекомендуем звонить с вопросами по конкретно вашей ситуации на телефоны: +7-(812)-679-60-04, +7-(812)-403-06-03; в Колл-центр Кингисеппской межрайонной больницы: +7-(813)-756-55-43.

При этом в дальнейшем не исключаем вероятности, что требования для проведения вакцинации будут меняться в сторону их упрощения, о чем оnеративно будем сообщать.

– Аккредитацию Вы получили несколько дней назад, но в Нарве находитесь уже два месяца. Как проходит адаптация?

– В настоящий момент, когда органы власти Эстонской Республики подтвердили мои полномочия, я хотел бы ознакомиться с консульским округом, то есть уездами Ида– и Ляэне-Вирумаа. Встретиться с руководителями самоуправлений, представителями общественности и бизнеса, крупных предприятий, в том числе имеющими в доле собственности российский капитал.

До введения нынешних ограничительных мер на территории Эстонии, мне приятно было увидеть 15 февраля представителей мэрии и Городского собрания Нарвы на возложении венков у мемориала «Сыновьям эстонской земли, погибшим на афганской войне». На следующий день удалось встретиться и пообщаться с мэром Нарвы Катри Райк. Для себя я отметил, что действующий градоначальник – образованный, коммуникабельный и любящий свой край и город Нарву человек. С большим интересом прочитал написанную ею книгу «Особенная Нарва. Места и события».

– Как, по Вашему мнению, должно пройти в нынешних условиях празднование 9 Мая? Началась ли к нему подготовка, кто этим занимается?

– Пока говорить об этом сложно, всё будет зависеть от ситуации. Но опыт прошлого года показал, что никто не мешает гражданам прийти к воинским захоронениям индивидуально, возложить цветы и венки, отдать дань памяти.

В любом случае, как только сойдет снег, мы найдем возможность для nроведения субботников, благоустройства прилегающих к памятникам территорий. Вместе с тем отмечу, что на встрече с мэром Нарвы Катри Райк прозвучала готовность администрации города внести определенный вклад в подготовку к праздничному мероприятию.

– Спасибо за беседу. И много полезного опыта Вам в новом качестве!

Беседовала Татьяна Завьялова