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Вероятно, на следующей неделе будет озвучен Анализ окупаемости строительства домика Петра Первого в Нарве, чтобы уже окончательно решить, стоит ли вообще заниматься этим вопросом или отложить его на неопределенное время.

На данный момент фундамент дома законсервирован. Фото: Архив «НГ»

Анализ окупаемости выполнен таллиннской консалтинговой компанией BDA Сonsulting OÜ. Деньги на проведение анализа – 15 тысяч евро – были выделены городским собранием Нарвы еще в прошлом году, и сумма была заложена в городском бюджете.

С документом уже познакомилась рабочая группа, в которую вошли представители Департамента архитектуры и городского планирования, Департамента развития и экономики Нарвской горуправы и Нарвского музея. 11 или 13 марта Анализ окупаемости презентуют депутатам городского собрания Нарвы.

По словам вице-мэра Нарвы Сергея Горлача, даже в случае одобрения ими идеи строительства, речь не идет о том, что само строительство Домика российского императора в том виде, в каком он был в Нарве когда-то, начнется через год или два. Нужно будет искать деньги, фонды и проч. И уже сегодня понятно, что это вопрос затяжной. Однако сейчас предстоит решить – принципиально нужен ли Нарве вновь построенный Домик Петра Первого (о восстановлении речь в данном случае не идет – восстанавливать нечего, предстоит именно строить заново) и в каком качестве он должен функционировать. Построить построим, а что дальше?

- Копий по этому поводу в последние годы было сломано немало. То говорили о том, что в Доме Петра можно было бы открыть центр компетенций, то археологический центр, то центр экологического образования. Для кого, как будет работать, на каких условиях – вопросы без ответов, - напоминает Сергей Горлач. – Сейчас сошлись на том, что цель строительства Домика Петра Первого – это восстановление исторического наследия Нарвы, и он должен функционировать именно в качестве Дома Петра Великого, то есть быть музеем.



Наша справка:

Дом Петра Первого в Нарве был третьим по времени создания музеем в Российской империи (после Кунсткамеры в Санкт-Петербурге и Грановитой палаты в Москве) и первым в Эстонии. Екатерина I, желая сохранить память о Петре I, приобрела в 1726 году дом в собственность и организовала в нем первый мемориальный музей памяти российского царя.

Разрушен во время Второй мировой войны.

Идея восстановления Дома Петра I в Нарве была актуальна уже в 90-х годах прошлого века.





Светлана ЗАЙЦЕВА